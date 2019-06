Kā palīdzēt partnerei pēc bērna piedzimšanas atkal sajusties seksīgai

Apber viņu ap komplimentiem



"Mans vīrs nemitīgi atgādināja, cik laimīgi mēs esam, ka mazulis ir līdzīgs savai mātei. Tas bija lielisks veids, kā uzlabot garastāvokli un palīdzēt man justies skaistai. Dažreiz viņš pēc darba ieradās mājās ar ziediem un visiem spēkiem centās mani izdabūt ārā no mājas. Tas noteikti palīdzēja man atgūt pašpārliecību," stāsta Antuanete.



Atklāj savu sajūsmu par to, ko viņas ķermenis spēj paveikt



"Pēdējā lieta, ko pēc bērna piedzimšanas tu gribi darīt, ir nodarboties ar seksu. Tā vietā, lai uzspiestu man intīmo tuvību vīrs mani masēja, rūpējās par mani un lutināja, taču lietas, kas man lika atkal sajusties seksīgai bija tas, ka viņš nemitīgi atkārtoja, cik pārsteigt viņš ir par to, ka mans ķermenis tika galā ar "visu šo". Viņš izteica tādas frāzes kā "Tavs ķermenis ir neticams". Tas man lika sajust, ka viņš tiešām novērtē to, kam esmu gājusi cauri gan fiziski, gan emocionāli. Jāatzīst, ka mans gadījums ir nedaudz netipisks, jo pēc bērna iznēsāšanas es iemīlēju savu ķermeni vēl vairāk. Savukārt tas, ka mans vīrs bija pārsteigts, par to, uz ko es biju spējīga, palīdzēja man sajusties spēcīgai, kas savukārt manī atdzīvināja pašpārliecību un seksapīlu," atklāj Vinnija.



Izsaki viņai komplimentus citu klātbūtnē



"Mans vīrs nemitīgi man izteica komplimentus, kas bija ļoti jauki no viņa puses. Bet visseksīgāk es jutos tad, kad viņš tos izteica citu cilvēku klātbūtnē. Piemēram, mēs vakariņojam kopā ar ģimeni vai draugiem, un viņš pēkšņi pasaka, ko tādu kā: "Vai viņa neizskatās lieliski?" Tādos brīžos es parasti paskatījos uz viņu un noteicu: "Jā, kā tad!", taču patiesībā tas man lika justies ļoti labi. Kaut es nedaudz nokautrējos, viņa vārdi bija ļoti glaimojoši, sevišķi tāpēc, ka viņš tos izteica citu cilvēku klātbūtnē. Es to vienkārši dievināju," atminas Kristīne.