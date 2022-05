Kā rīkoties, ja neesi sajūsmā par bērna draugu izvēli

Agrāk vai vēlāk daudzi vecāki saskaras ar līdzīgu problēmu – bērns izvēlējies draugu bariņu, par kuru neesi sajūsmā. Iespējams, tev šķiet, ka izmantotās valodas dēļ bērns tiek slikti ietekmēts. Iespējams, tevi neapmierina draugu attieksme pret pieaugušajiem, mācībām un citiem svarīgiem dzīves aspektiem. Tāpat nevar izslēgt iespējamas bažas, ka bērns pakļuvis zem "barveža" spiediena un tiek kontrolēts, manipulēts. Lai arī kāds būtu iemesls, jautājums ir gana sarežģīts, un tieši tāpēc nepieciešama pārdomāta un gudra rīcība. Kā nekā bērns pusaudža vecumā iejaukšanos viņa privātajā dzīvē var ņemt ļoti pie sirds un pat speciāli iespītēties.

Kā risināt kutelīgo situāciju? Turpmākajās rindās iepazīsties ar ekspertu padomiem, kurus apkopojis portāls "Huffington Post".

"Aprunājies" ar sevi

Vispirms apsēdies un skaidri definē, kas tieši šajā draudzībā tevi uztrauc. Atslēgas frāze – "Nestreb karstu!" Reizēm vecāki, gribot kā labāk, no mušas izpūš ziloni, tāpēc svarīgi saprast, vai bažas tiešām ir pamatotas. Eimija Makrīdija, platformas "Positive Parenting Solutions" radītāja, portālam sacījusi, ka nepieciešams aizrakties līdz "sāpes" saknei: "Vai konkrētais bērns neraisa simpātijas, balstoties individuālajās vērtībās, aizspriedumos vai viedoklī? Iespējams, atvase no šīs draudzības gūst ļoti daudz laba un abiem bērniem ir daudz vairāk kopīga, nekā tev šķiet. Jā, arī tad, ja pats sev tādu draugu neizvēlētos."

Nevar izslēgt iespējamību, ka antipātijas, kas tiek vērstas bērna virzienā, veidojušās netiešā veidā. Klīniskā psiholoģe Sindija Greiema skaidro, ka konteksts var būt daudz plašāks: "Mūsdienu saspringtajā politiskajā un sociālajā vidē vecāki var būt spiesti nonākt saskarsmē ar ģimenēm, kuru vērtības neatbilst viņu uzskatiem."

Izvaicā bērnu

Uz brīdi noliec malā savus aizspriedumus un viedokli un atklāti izrunājies ar bērnu. Pavaicā, kāpēc viņam tik ļoti patīk kopā pavadīt laiku un kas tieši viņu aizrauj visvairāk. Izrādi patiesu zinātkāri un neaizmirsti, ka uzdot jautājumu ir tikai viena sarunas daļa – turpinājumā arī uzmanīgi jāklausās. Tas nozīmē, ka jāsaglabā vēsu prātu un jāmēģina izprast bērna skatpunkts, teic Greiema.

"Šī ir lieliska iespēja veidot tuvākas attiecības ar bērnu, taču ne tikai – tā sniedz arī ieskatu drauga personības šķautnēs, uzvedībā un apstākļos, kas iepriekš nebija zināmi," tā Greiema. Speciāliste turpina sakot, ka bērni stresa situācijās var rīkoties neraksturīgi sev, kā arī izlikties daudz nedraudzīgāki. "Tādas situācijas kā satikšanās ar svešu pieaugušo var radīt trauksmi, kļūstot par iemeslu uzvedībai, ko daudzi uzskata un raksturo kā rupju."

Centies arī nolikt sevi bērna kurpēs. Pamēģini iedomāties, kādām grūtībām viņš un viņa ģimene varētu iet cauri, izsaucot nepieklājīgu uzvedību. Iespējams, bērna draugam vai viņa ģimenei tieši tava palīdzība var būt ārkārtīgi nepieciešama.

Iepazīstieties tuvāk; spried tikai par rīcību

Izbrīvē laiku vai iniciē tikšanos neformālā gaisotnē ar bērna draugu/-iem un ģimenēm. Cilvēki mēdz pārsteigt, un arī pozitīvā veidā! Uztver šo kā mēģinājumu saprast, ko šajos cilvēkos redz tavs bērns. Ieteicamas noorganizēt vairākas tikšanās reizes, jo, būsim godīgi, pirmajās visi jūtas nedaudz stīvi.

Ja bērna draugs, kuru neuzskati par labāko izvēli, ar savu rīcību, tavuprāt, nošāvis greizi, nebaidies atklāt sajūtas bērnam. Taču – ar vienu svarīgu noteikumu. Necelties konkrētās rīcības dēļ pieņemt pārsteidzīgus spriedumus par drauga raksturu. "Tu vari sniegt komentāru par uzvedību, kas nav apmierinājusi, tādā veidā cenšoties bērnam palīdzēt saprast, kas tajā ir tik ačgārns un kāpēc to nevajadzētu atdarināt," sacījusi Makrīdija. "Pats svarīgākais – spried par rīcību, nevis indivīda personību."

Ja jūti apdraudējumu, iesaisties nekavējoties

Ir liela atšķirība starp personīgām antipātijām un reālu drošības un labklājības apdraudējumu. Ja novēro otro minēto situāciju, iejaucies nekavējoties un bez dziļām pārdomām, teic Makrīdija. "Ja tevi tikai māc bažas, nosaki robežas, neaizliedzot draudzībai eksistēt. Uzmanīgi seko līdzi bērna uzvedībai, kā arī piedāvā savas mājas kā vietu, kur bērniem uzturēties kopā. Tādā veidā varēsi ne tikai būt lietas kursā par notiekošo, bet arī noteikt, kad kopīgajam atpūtas laikam liekams punkts."

Pievērs uzmanību negatīvām izmaiņām bērna uzvedībā, kas varētu būt sarkanais karogs – draudzība ir neveselīga. Kā piemērus var minēt straujas garastāvokļa izmaiņas, pēkšņu atzīmju pasliktināšanos un nevēlēšanos iesaistīties aktivitātēs, kas iepriekš sagādājušas prieku. Ja kāda no šīm pazīmēm tiek novērota, vecākiem ieteicams pievērst rūpīgāku uzmanību draudzības saitēm un attiecību dinamikai.

Kāds ir labs draugs?

Foto: Shutterstock

Izmanto situāciju, lai pastāstītu bērnam, ko tad īsti nozīmē vārdu savienojums "labs draugs". Paskaidro, kā jājūtas un jāizskatās veselīgām draugu attiecībām. Pārrunājiet uzticēšanās un cieņas nozīmi, kā arī teicienu "viens par visiem, visi par vienu".

"Uzsver, ka veselīgās attiecībās cilvēks jūtās iedvesmots, pieņemts, drošs, iedrošināts, cerību pilns, bet toksiskās attiecībās – nemierīgs, necienīts, atstumts, iespiests stūrī un iesaistīts savstarpējā sāncensībā," skaidro Makrīdija.

Atceries savu bērnību

Cenšoties atrast sevi, bērni un pusaudži iziet vairākiem attīstības posmiem. "Daudzi bērni, kuru personības iezīmes šobrīd šķiet nepieņemamas, iziet posmam, kurā teju visi esam bijuši," norāda Greiema. Iespējams, arī tavu draugu vecāki bērnības vai pusaudžu gados par tevi nebija sajūsmā. Paturot šo domu prātā, vajadzētu kļūt vieglāk atvērties un ļaut iepazīt bērna draugus tuvāk, teic speciāliste.

Neaizmirsti, ka mūsdienu bērni aug, ja ne citā laikmetā, tad gadu desmitā noteikti, un šo gadu laikā daudzas pieņemamās un nepieņemamās lietas samiksējušās kopā. Vai bērni paliks draugi uz mūžu? Arī tas ir jautājums, taču jāatzīst, ka liela daļa draudzību ir tikai uz laiku. Bērni pieaug, maina skolas, parādās jauni dzīves personāži, un ar tev netīkamo vienaudzi attiecības var izbeigties dabiskā veidā.

Vienojieties, ka nespējat vienoties

Un tagad fakts no dzīves: vecākiem ļoti bieži nepatīk kāds bērna draugs, un tas ir pilnībā normāli. Šeit vietā teiciens "agree to disagree", kas nozīmē – katrs paliekat pie sava, bet esat ar to mierā. Dzīvojot ar šo domu, ne tikai aprūpēsi savu veselo saprātu, bet arī saglabāsi labas attiecības ar bērnu. "Kamēr draugs skaidri un gaiši negatīvi neietekmē bērnu, vislabākā pieeja būtu pieņemt, ka bērnu izvēles ne vienmēr būtu arī tavas," tā Greiema.

Atceries, ka jebkura situācija skolo cilvēku – arī mazo cilvēku. Attiecības ar vienaudžiem, turoties pie tavas atbalstošās rokas, var palīdzēt saprast, kādas sajūtas viņi pilnīgi noteikti vairs nekad negribētu baudīt uz savas ādas un kur ir robežas.