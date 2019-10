Kā uztrenēt bērna roku rakstīšanai: 10 vingrinājumi sīkās motorikas attīstīšanai

Par to, kā roku ietrenēt rakstīšanai, jādomā jau ilgi pirms bērna skolas gaitu sākuma. Protams, tas nenozīmē, ka pirmsskolas vecuma bērns ir jāpiespiež sēdēt pie galda un jāmācās rakstīt. Ir daudz interesantākas un noderīgākas nodarbes šim vecumam, un tās ir virzītas uz roku sīkās motorikas attīstīšanu. Bieži vien tieši vāja roku pirkstu motorika bērnam traucē veiksmīgi apgūt rakstīšanu skolā. Pirmklasnieka rociņa īsti neklausa un ātri nogurst, tāpēc rakstītprasmes apguvei jānotiek pakāpeniski, pa etapiem un jāietver visdažādākie vingrinājumi roku muskulatūras attīstībai.

Pedagoģe Jūlija Korža portālā "Ihappymama" skaidro, ar kādām metodēm trenēt bērna roku, lai pirkstiņi spētu noturēt zīmuli vai pildspalvu un brīvi ar to rīkoties.

Sīkās motorikas nozīme rakstītprasmes apguvē



Prasme veikli darboties ar pirkstiņiem, kas nozīmē – likt konstruktoru, līmēt, griezt, šūt, aplicēt un daudz ko citu, labvēlīgi ietekmē bērna attīstību kopumā. Taču te nav runa tikai par meistarību kaut ko pagatavot savām rokām. No sīkās motorikas attīstības daudzējādā ziņā ir atkarīga arī valodas, domāšanas un intelekta attīstība. Prasme pārvaldīt savus pirkstiņus tieši ietekmē galvas smadzeņu runas centrus. Kad mazulis cenšas aizpogāt nepaklausīgās pogas, viņš ne tikai mācās apģērbties, bet pie reizes arī aktivizē tās smadzeņu daļas, kas atbild par runu. Sīkā motorika pirmsskolas vecumā ietekmē:



saistītās runas attīstību, atmiņu, loģiku, domāšanu, uzmanību;

bērna gatavību rakstīt, kura procesā ir iesaistīti visi rokas muskuļi;

bērna kopīgo intelektuālo attīstību.



Sīkās motorikas un kustību koordinācijas attīstība sākas jau no bērna dzimšanas: sākotnēji viņš sažņaudz rociņu dūrītē un to atlaiž, pēc tam cenšas satvert rotaļlietu, sist plaukstiņas, noturēt rokās karotīti, bet pēc tam jau mācās no klucīšiem būvēt māju, turēt rokās zīmuli un uz papīra zīmēt līnijas. Šis process noslēdzas ar skolas gaitu sākšanu un prasa ilgstošus roku pirkstu veiklības treniņus. Turklāt sīkās motorikas attīstības līmenis bērnam tiek izskatīts kā viens no svarīgākajiem kritērijiem, lai noskaidrotu, vai viņš ir gatavs skolai. Lai roku pirkstu veiklība sasniegtu augstāko līmeni, ir nepieciešamas regulāras nodarbes. Tieši uz to ir arī virzītas gandrīz visas pirmsskolas un sākumklašu skolēnu radošās nodarbes.



Šeit iepazīsties ar Marijas Montesori metožu izmantošanu virtuvē, lai veicinātu sīkās motorikas attīstību. Foto: Shutterstock



Kādas nodarbes un vingrinājumi attīsta roku sīko motoriku:



Pirkstiņrotaļas, teātris, pirkstu un kauliņu masāža.

Fiziski aktīvi vingrinājumi, piemēram, rāpšanās pa kāpnēm, karāšanās uz vingrošanas stieņa utt.

Radošas nodarbes: līmēšana, zīmēšana, aplicēšana, papīra griešana, origami, pirkstiņzīmēšana.

Spēles ar smiltīm, miltiem, mālu, jebkuriem sīkiem priekšmetiem un dabas materiāliem (atbilstoši vecumam un pieaugušo klātbūtnē, lai nepieļautu aizrīšanās risku).

Konstruēšana, darbošanās ar puzli, labirintiem, mozaīku likšanu.

Vingrinājumi no Marijas Montesori metodikas

Sadzīvisku prasmju trenēšana: prasme apģērbties un noģērbties, aizpogāt un atpogāt pogas, aizvilkt un atvērt rāvējslēdzi, ieliet glāzē ūdeni, ar lupatiņu notīrīt galdu, apliet puķes, palīdzēt pagatavot vienkāršus ēdienus utt.

Rotaļām un nodarbēm roku pirkstu un kauliņu veiklības attīstībai jānorit atbilstoši bērna vecumam. Ir vēl pieļaujams nedaudz vēlākos gados atgriezties pie vienkāršiem vingrinājumiem, taču nevar mazuli piespiest darīt to, kas viņa vecumam vēl nav pa spēkam. Kā norāda pedagoģe, vēlams saglabāt un sistematizēt šādas nodarbes, lai bērna prasmes pastāvīgi pilnveidotos.

10 vingrinājumi rokas sagatavošanai rakstīšanai



Lai iemācītos rakstīt, ir jāprot darboties ar roku, jāspēj koncentrēties un būt uzmanīgam. Taču rokas sagatavošana rakstītprasmes apguvei nav tas pats, kas mācīt rakstīt. Šo vingrinājumu uzdevums ir nevis iemācīt bērnam uzrakstīt burtus uz papīra lapas, bet sagatavot, uztrenēt viņa roku, vizuālo uztveri un prasmi orientēties papīra lapā.

Vingrinājums ar zīmuli

Visas kustības sākumā jāpilda lēnām. Paātrināt tempu var pakāpeniski ar bērna piekrišanu. Ieliec zīmuli bērna plaukstās un mierīgi virzi tās uz priekšu un atpakaļ, uzliec zīmuli uz galda un virpini to ar bērna plaukstiņu. Satver zīmuli starp īkšķi un rādītājpirkstu, uzliec tā galiņu uz papīra lapas un iezīmē punktiņu. Pēc tam ar pirkstiem mierīgi noslīd pa zīmuli, plaukstu noliek uz galda, izplet pirkstus. Ar otru roku paņem zīmuli un pieskaras brīvajām vietām starp pirkstiem rokai, kura uz galda atrodas izplestā stāvoklī. Zīmuli paņem starp rādītājpirkstu un vidējo pirkstu un virpina to.

Vingrinājums ar pirkstiņiem, kad roka ir izstiepta

Bērns izstiepj roku sev priekšā un izpleš pirkstus, bet tad tos ar spēku sažņaudz. Pa galdu paklauvēt ar pirkstiņiem tā, it kā spēlētu klavieres. Plaukstiņās bērns paņem valriekstu un virpina to šurpu, turpu, pēc tam lai viņš pamēģina savīt pirkstus kā slēdzeni, bet tad atbrīvot.

Zīmēšana pa punktiem

Apzīmē jebkuru vienkāršu zīmējumu ar punktiem un palūdz bērnu tos savienot ar līnijām.

Foto: Shutterstock

Iziet labirintu

Uzzīmē labirintu (var iegādāties arī grāmatas ar gataviem labirintiem), palūdz bērnam iziet labirintu, zīmējot līniju tā, lai nebūtu jāšķērso neviena tā siena.

Zīmēšana ar trafaretu

Piemeklē interesantus trafaretus un palūdz bērnam tiem apvilkt apkārt. Par trafaretu var izmantot arī figūras no konstruktora, pudeļu vāciņus un citus priekšmetus.

Aplicēšana mozaīkas tehnikā

Iedod bērnam krāsaino aplikāciju papīru. Lai viņš saplēš to iespējami mazākos gabaliņos, no kuriem var vedot aplikāciju. Tā var būt avangarda stilā, bet var arī veidot kādu konkrētu zīmējumu. Papīru var arī sarullēt bumbiņās un pielīmēt pie papīra lapas.

Šeit atradīsi vēl citus vingrinājumus sīkās motorikas attīstībai, ko iesaka ārste un speciālā pedagoģe Aija Cukura un mūzikas skolotāja Daina Cukura-Akmene.



Zīmēšana ar krītiņiem

Visai bieži zīmēšanai tiek izmantot molberts, un viena no tā pusēm ir kā tāfele zīmēšanai ar krītiņiem. Šāda zīmēšana būs lielisks treniņš bērna pirkstiņiem.

Zīmēšana ar plaukstiņām

Izklāj bērnam uz grīdas lielu lapu, piemēram, nevajadzīgu tapetes gabalu, iedod krāsas un palūdz kaut ko uzzīmēt ar plaukstiņām. Kā mājas apstākļos pagatavot pirkstiņkrāsas, uzzini šajā rakstā.

Mustura veidošana no sērkociņiem

Izprintē jau gatavus vai uzzīmē pats vienkāršas ģeometriskas figūras vai musturus. Palūdz bērnam to attēlot, izliekot sērkociņus vai kociņus.

Ainiņas no plastilīna

Sasildi plastilīnu, paņem kartonu un izveido uz tā zīmējumu, ko vēlams izdomāt jau iepriekš. Uz plastilīna var salipināt arī dažādas sēkliņas, augļu kauliņus vai akmentiņus. Te atradīsi receptes plastilīna pagatavošanai mājās.