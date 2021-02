Kā viņi neizšķīrās. Psihoterapijas aizkulises

Pāra attiecībās var atspoguļoties bērnībā iegūtās emocionālās traumas. Uzvedībā nereti var novērot iezīmes no mātes vai tēva, vai kāda bērnībā nozīmīga tuvinieka. Tādējādi var "automātiski" iekrist bērna stāvoklī, justies un uzvesties tā, kā to bijām ieraduši darīt bērnībā, skaidro psiholoģe Olga Mališina portālā "b17", padaloties ar piemēru no psiholoģijas prakses. Tajā sieviete bija uz šķiršanās robežas, taču psihoterapija palīdzēja ieraudzīt patiesos konfliktu iemeslus.

Lai izmainītu destruktīvo attiecībās, svarīgi "atdalīt" partnera personību no tā cilvēka personības, kuru viņš tev atgādina. Tie ir atšķirīgi cilvēki! Un kad notiek šī "atdalīšanās", ir vieglāk sajust sevi kā pieaugušiem, jebkurā situācijā saglabājot skaidru prātu.

Piemēram, otrs pasaka kaut ko, kas tevi aizvaino. Ja tu noslēdzies vai atbildi agresīvi, tu ieņem bērna pozīciju, bērna, kurš pieradis reaģēt tieši tā. Ja tu sāc kaunināt vai pamācīt otru, tu ieņem kritizējošā pieaugušā lomu.

Tas pats mehānisms darbojas partnerim attiecībā pret tevi. Kā iejusties pieaugušā ādā un saglabāt attiecības?

Lūk, piemērs no prakses!

"Pie manis atnāca kliente, lai terapija palīdzētu izlemt – šķirties vai nešķirties?