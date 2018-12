'Mammu, man ļoti sāp galva!': migrēnas pazīmes bērnam

Migrēna biežāk ir sastopama pieaugušo vidū, taču tas nenozīmē, ka arī bērni nevar ciest no šīm mokošajām galvas sāpēm. Latvijā pieciem līdz 10 procentiem skolas vecuma bērnu ir migrēna. Šī iemesla dēļ Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) neirologi skaidro, kādas ir migrēnas pazīmes, norise un kas to var izraisīt.

Migrēna ir stāvoklis, kuram ir raksturīgas atkārtotas, spēcīgas galvassāpju lēkmes. To raksturo šādas pazīmes:

Pulsējošas, intensīvas sāpes vienā vai abās galvas pusēs;

Vēdersāpes, slikta dūša vemšana;

Galvassāpes bieži atkārtojas;

Jutīgums pret spilgtu gaismu, trokšņiem un smaržām;

Pirms galvassāpēm var būt vizuāli traucējumi;

Galvassāpes ilgst vairākas dienas;

Mainoties laikapstākļiem, simptomi pastiprinās.

Dažkārt dažas no augstāk minētajām pazīmēm var izpausties arī bez galvassāpēm. Taču katra no šīm pazīmēm izpaužas kādā no migrēnas fāzēm. Kopā ir četras fāzes – brīdinājums, aura, galvassāpes un pēc migrēnas stāvoklis. No tiem visspēcīgāk nepatīkamās pazīmes bērns izjūt tieši galvassāpju stadijā. Sīkāk ar sajūtām, kuras bērns piedzīvo katrā migrēnas stadijā, vari iepazīties zemāk redzamajā infografikā.

Bērnam ir tikpat liela iespēja piedzīvot migrēnas epizodes kā pieaugušajiem. Turklāt, ja vienam no vecākiem ir migrēna, tad pastāv 40 līdz 50 procentu iespējamība, ka mokošās galvassāpes reiz piedzīvos arī viņu atvase. Taču, ja migrēna ir abiem vecākiem, tad iespējamība palielinās līdz pat 90 procentiem.

Ir dažādi iemesli, kas var sekmēt migrēnas rašanos, piemēram, skaļi trokšņi, stress, miega trūkums, galvas sāpes, fizisku aktivitāšu trūkums u.c. Tāpat, kā viens no migrēnas izraisītājiem, var būt fizisku aktivitāšu trūkums un nepietiekoši daudz šķidruma.

Ja parādās kāda no iepriekš minētajām pazīmēm vai citu iemeslu dēļ rodas aizdomas, ka bērnam varētu būt migrēna, BKUS ārsti aicina pēc palīdzības vērsties pie ģimenes ārsta vai neirologa.