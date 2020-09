Mammu, neaizej! Kā bērnam iemācīt atvadīties no vecākiem bez asarām

Kāds var mierīgi noraudzīties, kā mazulis izplūst asarās, bloķē durvis un pat slēpj mājokļa atslēgu, lai tikai vecāki nekur neaizietu? Izvairīties no šādām sirdi plosošām scēnām ir iespējams, ja vien bērns ir apguvis atvadīšanās etiķeti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viena no populārākajām metodēm vēl no vecmāmiņu laikiem, kā atvadīties bez asaru izliešanas – novērst mazuļa uzmanību no vecāka, kurš dodas prom, uz kaut ko citu. Kamēr bērns ir aizņemts ar jauno grāmatiņu, rotaļlietu, multfilmu vai saldumiem, mamma vai tētis ātri "izkūp gaisā". Metode ir efektīva, bet visai bīstama ilgstošā perspektīvā. Kā iemācīt bērnu atvadīties no vecākiem bez asarām? To portālā "Parents" skaidro ģimenes psiholoģe Nataļja Vinogradova.

Astoņi iemesli, kāpēc aizbēgt neatvadoties ir slikti



Mazulim

Viņš redz, ka vecāki baidās no atvadām, un secina, ka šķiršanās – tas ir kaut kas nepatīkams, un pat briesmīgs. Tieši tāpēc bērns no visa spēka cenšas noturēt sev apkārt visu ierasto un mīļo (ieskaitot vecākus). Turklāt viņš patērē daudz spēka, lai izkontrolētu, kas viņam jau ir, bet enerģijas jaunu zināšanu apguvei un jaunām iepazīšanās vairs nepietiek, kā rezultātā mazulis var sākt noslēgties sevī.

Viņš pārdzīvo, ka vecāki viņu uzskata par pārāk vāju personību, lai viņš tiktu galā ar nopietnām jūtām. Viņš var samierināties ar to, ka viņš ir "vājš" un "ievainojams", un uzvesties kaprīzi un atdarināt pavisam mazu bērniņu, bet var arī sākt aktīvi pierādīt, cik ir spēcīgs un patstāvīgs, izmantojot agresīvu uzvedības modeli pret to cilvēku, ar kuru palicis, kad vecāki ir devušies prom.

Viņš ir greizsirdīgs uz lietām un vietām, kur devušies vecāki (darbs, draugi, veikals, frizieris). Viņam šķiet, – ja vecāki slepus no viņa aizbēg, tātad, viņi kaut ko mīl vairāk, nekā bērnu, kurš palicis mājās vai dārziņā. Tā rezultātā mazulim ir grūti iemācīties cienīt vecāku darbu un atpūtu.

Viņš jūtas nepilnvērtīgs ģimenes loceklis, viņu piemāna, bet tas nozīmē, – ar viņa jūtām nerēķinās.



Vecākiem

Bērns, kurš ar aizdomām raugās uz jauniem kontaktiem, arvien stiprāk un stiprāk pieķeras mammai, neļaujot viņai atiet ne soli no mazuļa.

Bērns, kurš ar savu agresīvo uzvedību pierāda, ka viņš ir pietiekami liels un stiprs, lai ar viņu runātu nopietni, sagādā daudz raižu, strīdoties ar mammu, tēti un vecmāmiņām, auklēm un audzinātājām.

Bērns, kurš ir greizsirdīgs pret vecāku darbu un citām lietām, piespiež viņus sadalīt dzīvi divās daļās "ģimene" un "darbs", un izjust vainas sajūtu.

Bērns, kurš pamanīs, ka viņu māna, var sākt manipulēt un vienmēr atradīs veidu, kā vecākus piespiest pārdzīvot, nervozēt un nokavēt sev svarīgas tikšanās: ar asarām, sliktu miegu, apetīti un uzvedību.

Atvadīšanās brīdis



Bērnam prasme atvadīties un palaist mammu no sevis prom nebūt nav tāds nieks, bet svarīgs mirklis šajās attiecībās, norāda psiholoģe. Lai atrastu mierīgas un "noderīgas" atvadu ceremonijas recepti, jāatceras, ka mēs zinām par bērna vēlmēm, un jāpadomā par to, ko vēlamies paši.

Bērns grib:

zināt, kur iet mamma;

zināt, kad viņa atgriezīsies;

būt pārliecinātam, ka ar viņu nekas neatgadīsies;

būt pārliecinātam, ka ar mammu nekas nenotiks.



Pieaugušais vēlas: