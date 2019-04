Nesaki priekšā, bet ļauj domāt pašam: kā veiksmīgāk bērnam palīdzēt mājasdarbu izpildē

Tas, vai vecākiem vajadzētu vai nevajadzētu palīdzēt bērniem mājasdarbu izpildē, ir strīdīgs jautājums, kurā katram ir savs viedoklis. Taču, ja tu esi nolēmis tomēr savai atvasei sniegt palīdzīgu roku skolas darbu izpildei, tad, iespējams, šie ieteikumi tev palīdzēs to veiksmīgāk īstenot.

Vienmēr aktuāls jautājums ir, cik aktīvi vecākiem vajadzētu iesaistīties un palīdzēt bērniem izpildīt skolā uzdotos darbus. Vai viņu uzdevums ir "stāvēt uz vakts", lai pārliecinātos, ka skolēns tiešām pilda mājasdarbu nevis visu tam paredzēto laiku pavada telefona ekrānā, vai tomēr vajadzētu arī pārliecināties, ka bērns saprot uzdoto un ir spējis to pareizi izpildīt? Viedokļi šajā jautājumā dalās, un katrā ģimenē mājasdarbu pildīšana izskatās citādāk.

Ja tavs mazais drīz sāks mācīties skolā vai jau kādu laiku apgūst izglītības iestādē sniegtās zināšanas, bet tu tikai tagad esi nolēmis, ka viņam ir jāpalīdz arī skolas darbos, tev noderēs šie portāla "Marriage" ieteikumi, kas palīdzēs novilkt robežas starp palīdzēšanu un teikšanu priekšā, kā arī radīt mācībām piemērotu vidi.

Ieplāno laiku mājasdarbu izpildei

Ja bērns pēc skolas dodas uz treniņiem vai vēlas pavadīt laiku kopā ar draugiem, tad ir svarīgi, ka tiek ieplānots konkrēts laiks mājasdarbu izpildei. Piemēram, ja pēc stundām viņam ir divas stundas brīva laika līdz futbola treniņa sākumam, tad šis būs īstais laiks skolas darbu izpildei, jo pēc tam bērns būs noguris un arī viņa koncentrēšanās spēja būs zudusi. Taču nevajadzētu uzreiz pēc stundu beigām viņu sēdināt pie darba galda, ļauj bērnam arī kādu brītiņu atpūsties. Pēc priekšpusdienas, kad no četrām līdz sešām stundām notika mācības, bērni lielākoties ir noguruši, un viņiem nepieciešama atpūta.

Sniedz palīdzīgu roku mājasdarbu izpildē tikai tad, kad bērns to lūdz

Ja bērnam būs nepieciešama tava palīdzība, viņš pēc tās noteikti vērsīsies. Nevajadzētu sēdēt blakus un uzraudzīt katru burtu un ciparu, kuru viņš raksta. Tas atvasei radīs nevajadzīgu stresu un liegs iespēju pašam domāt. Arī atbilžu teikšana priekšā nav pareizais risinājums, tā vietā soli pa solim paskaidro bērnam, kā nonākt līdz pareizajai atbildei.

Ļauj bērnam pašam izvēlēties uzdevumu pildīšanu secību

Ja esi no tiem vecākiem, kam patīk visu kontrolēt, tad šajā lauciņā centies savaldīties un ļauj viņam pašam izvēlēties izpildāmo darbu secību. Ja viņš vēlas sākt ar vieglāko mājasdarbu izpildi, kas viņam sagādās vislielāko prieku, kāpēc nē? Galu galā nozīmīgāk ir tas, ka viss uzdotais ir izpildīts, nevis tas, ar kuru mājasdarbu tiek sākts.

Neaizmirsti par pārtaukumiem

Gluži tāpat kā skolā, arī mājās, pildot uzdoto, bērnam ik pēc 40 līdz 45 minūtēm jādod mirklis atelpai. Taču tas nedrīkst būt pārāk garš. Ko šajā brīdī darīt? Varat abi kopā izpildīt kādus vingrinājumus, piecelties no krēsla, iziet uz balkona vai atvērt logu un ieelpot svaigu gaisu. Visas šīs lietas palīdz atgūt možumu un koncentrēšanās spējas.

Ierīko mācībām draudzīgu vidi

Bērniem ir ļoti viegli novērst uzmanību. Spēļu mašīna, lelle, mīļākā grāmata, zīmējums, telefons, ieslēgts dators vai jebkas cits, kas nav saistīts ar mājasdarbiem un atrodas uz viņa mācību galda, var sekundes laikā novērst viņa domas no uzdotā. Tāpēc viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir ierīkot mācībām draudzīgu vidi. Pirmais solis, kā to īstenot, ir mājasdarbu pildīšanas laikā no galda noņemt visu lieko. Tāpat nevajadzētu žēlot naudu ērtam krēslam un praktiskam galdam, kas mācīšanās procesu padarīs komfortablāku.

Netēlo viszini

Tu skolu pabeidzi pirms daudziem gadiem, un ir tikai normāli, ka neatceries kā aprēķina trijstūra laukumu vai izmanto Pitagora teorēmu. Ja zini, ka šajā situācijā bērnam nevari palīdzēt, tad atrodi kādu, kurš varēs. Mūsdienās atbildes uz daudziem jautājumiem ir rokas stiepiena līdz datoram attālumā. Taču, ja arī tas nepalīdz, tad nekautrējies pazvanīt draugiem vai ģimenes locekļiem, kas šajā jautājumā varētu būt daudz kompetentāki nekā tu. Vecāki nevar zināt atbildes uz visiem jautājumiem, un bērniem tas ir jāzina.

Taču, ja mājasdarbu pildīšana jūsu ģimenē ir mocības, tad izlasi šo rakstu, kurā atklāsi, kā cīnīties ar bērna kaprīzēm neveikt uzdoto. Savukārt te meklē iespējamos iemeslus šādai bērna uzvedībai.