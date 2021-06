Noderīgas mobilās aplikācijas jēgpilna skolēnu vasaras brīvlaika pavadīšanai

Katru dienu "Google Play" veikalā vidēji tiek palaistas 1875 jaunas aplikācijas, no kurām tikai neliela daļa iekaros vietu topos un lietotāju ierīcēs. 2021. gada pirmajā ceturksnī populārākā lietotņu kategorija bija spēles (13,72 procenti no visā pasaulē pieejamajām "Google Play" veikala aplikācijām), bet otro vietu ieņēma izglītojošās aplikācijas (9,31 procents). Lai nebūtu jātērē laiks plašā piedāvājuma izpētei, digitālās izglītības programmas "Samsung "Skolēna digitālais IQ""eksperti iesaka aplikācijas, kuras noderēs jēgpilnai laika pavadīšanai vasarā.

Trenē labos ieradumus un ievies jaunus

Izmanto vasaras brīvo laiku lietderīgi un ievies savā ikdienā veselību uzturošas aktivitātes. Lai izveidotos paradums, nepieciešama 21 diena un, vasaras laikā cītīgi praktizējot labos ieradumus, rudenī būs vieglāk tos turpināt pielietot savā ikdienā. Lai vai kāds būtu izvirzītais mērķis – neēst saldumus, nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, lasīt izglītojošu informāciju par savu veselību vai kas cits, aplikācija "Habit Tracker" palīdzēs sekot līdzi paveiktajam, ieplānot tam laiku, vizualizēs jau paveikto un atgādinās, ja citas aktivitātes sāks traucēt izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Izaicini sevi un citus uz aktīvāku ikdienu

Kopš šī gada sākumā "Endomondo" pārtrauca savu darbību, fitnesa entuziasti meklē kādu tikpat ērtu aizstājēju, un viena no populārākajām aplikācijām, ko patlaban izmanto "Endomondo" piekritēji, ir "Strava". Arī tā piedāvā pievienoties sev interesējošā sporta veida piekritēju grupai un izveidot sportiskos izaicinājumus, tādējādi veicinot savu sportisko garu, sacenšoties ar citiem. "Samsung Health" aplikācija sper soli tālāk un, papildus jau iepriekš aprakstītājām funkcijām, reģistrē un palīdz uzlabot vairākus citus veselības aspektus, piemēram, ikdienā noietie soļi, miega kvalitāte, ēdiena patēriņš un apzinātības treniņi jeb meditācijas.

Atrodi sev līdzīgi domājošos

Eksperti norāda, ka pandēmijas laikā mainījusies pat iepazīšanās aplikāciju izmantošana un lietotāji vairāk meklējuši vienkārši sociālos kontaktus un jaunus draugus, nekā izmantojuši aplikācijas romantiskas iepazīšanās nolūkos. Šo aplikāciju izstrādātāji cītīgi strādā pie izmaiņām un pielāgošanās jaunajām prasībām, bet interesantas, sev līdzīgi domājošas personības var atrast, izmantojot tādas pasaulē populāras aplikācijas kā "Meetup", "NextDoor", "Atleto" un "Meet My Dog".

"Meetup" apvieno cilvēkus ar līdzīgām interesēm, piedāvājot tiem interesējošus pasākumus gan tiešsaistē, gan klātienē. Aplikācija darbojas visā pasaulē, kas dod iespēju atrast domubiedrus arī ceļojot vai ilgstošāk uzturoties citā valstī. "NextDoor" sniedz iespēju uzzināt par savā apkaimē notiekošo, interesantiem jaunajiem uzņēmumiem un kaimiņu aktivitātēm, kā arī izveidot grupas dažādu tēmu apspriešanai. "Atleto" ir aplikācija sportotājiem, kas savedīs kopā konkrētu sportisko aktivitāšu piekritējus. Suņu īpašniekiem interesanta būs "Meet My Dog" aplikācija, kura ļaus izveidot jaunas draudzības gan mīluļiem, gan to īpašniekiem.

Svarīgi – izmantojot šādas aplikācijas un iepazīstot jaunus cilvēkus tiešsaistē, jāpatur prātā drošība internetā un jāizvērtē, cik daudz un ko par sevi atklāt!

Iepazīsti Latviju

Vasara ir laiks ceļojumiem un piedzīvojumiem, un, ceļojot pa Latviju, dabas mīļiem noderēs "Dodies.lv" – karte, kurā attēloti visi pieejamie bezmaksas objekti, galvenokārt, vietas tuvāk dabai – piknika vietas, telts vietas, skatu torņi un velo maršruti. Lai pārbaudītu, vai esi iepazinis Latviju labāk nekā tūristi, kas šeit viesojas, ieskaties "Latvia.Travel" – tajā attēloti tūrisma objekti, naktsmītnes, ēdinātāji un pasākumi visā Latvijā.

"Mūsdienu jaunatne ļoti aktīvi izmanto tehnoloģiju sniegtās iespējas un tās neuzskata par apgrūtinājumu, gluži pretēji – māk tehnoloģiju vērtīgumu integrēt savā ikdienā un radīt jaunas lietotnes paši. To redzam šogad "Solve for Tomorrow" konkursā, kur 90 procenti no Latvijā radītajām otrās kārtas idejām iekļauj aplikācijas vai tiešsaistes platformas izveidi. Kas zina, iespējams, pavisam drīz šos ieteikumus varēsim aizstāt ar skolēnu izstrādātajām aplikācijām Latvijā," saka "Samsung "Skolēna digitālais IQ"" vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

