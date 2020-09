Paaugstināts vai pazemināts libido grūtniecības laikā – normāla blakusparādība

Ja grūtniecības laikā pēkšņi izjūti vēl lielāku dzinuli nodoties intīmajai tuvībai, nekā iepriekš – mieru tikai mieru, tas ir pavisam normāli. Tikpat normāli ir arī tas, ja grūtnieces libido krietni noplacis un gultas priekus it nemaz negribas. Kāpēc libido piedzīvo izmaiņas grūtniecības laikā?

Grūtniecība brīžiem var šķist kā brauciens pa amerikāņu kalniņiem – tās sākumā ir liels nespēks un slikta dūša, tad pienāk enerģijas pieplūdums, kas neļauj nosēdēt mierā, bet beigās sagaida atslābums un vēlme vien gulšņāt un neko nedarīt, lai mierīgi sagaidītu dzemdības. Taču viena lieta, ko daudzas sievietes pamana – izmaiņas savā libido jeb dzimumdziņā.

Sieviete grūtniecības laikā var saskarties gan ar absolūtu nevēlēšanos nodarboties ar seksu, gan dzimumdziņas pieplūdumiem, kad to vien gribas, kā mesties palagos ar mīļoto. Un tas, kā portālam "What To Expect" norāda ārste un ginekoloģe Dženifera Vū, ir pilnīgi normāli. Viena no lietām, ko piefiksēt grūtniecības laikā – libido svārstības var notikt visas grūtniecības laikā, periodiski lēkājot no zemas dzimumdziņas līdz augstai. Turpinājumā, iedvesmojoties no vietnes "What To Expect", skaidrojums par to, kas izraisa libido svārstīšanos grūtniecības laikā.

Pie libido svārstīšanās pirmām kārtām var vainot hormonus. Estrogēna un progesterona līmeņu svārstīšanās var novest pie dzimumdziņas izmainīšanās. Slikta dūša, nespēks, stress un pieņemšanās svarā arī var ietekmēt libido. Labās ziņas ir tās, ka lielākoties sievietes grūtniecības laikā libido paaugstināšanos vai pazemināšanos piedzīvo periodiski.

Paaugstināts libido grūtniecības laikā

Ja grūtniecības laikā tevi piemeklējusi paaugstināta dzimumdziņa jeb libido, izbaudi šo laiku. Seksam grūtniecības laikā var būt vairāki ieguvumi – orgasms grūtniecības laikā var sekmēt atgūšanos pēc dzemdībām (iegurņa muskuļi ātrāk atgūst iepriekšējo stāvokli), uzlabo miegu un garastāvokli.

Par to, ka grūtniecības laikā dzimumdziņa tā arī nepieaug ārpus ierastā, uztraukties nevajadzētu. Ir sievietes, kuru libido uzkāpj debesīs tik augstu, ka viņām vienmēr ir noskaņojums mīlas priekiem. Ir tādas, kuras pat nepamana būtisku libido pieaugumu. Katra grūtniecība ir citādāka.

Lielākoties dzimumdziņa sievietēm grūtniecības laikā pieaug otrā trimestra laikā, kad pazūd rīta nelabums un atgūta enerģija. Paaugstinātais libido var ilgt līdz pat dzemdību dienai un tas, kā jau minēts, ir atkarīgs no katras individuālās grūtniecības. Dzimumdziņu grūtniecības laikā sekmē hormoni. Krūtis kļūst lielākas un jutīgākas, bet vulva palielinās, jo pieplūst ar asinīm, kas seksu padara vēl patīkamāku. Paaugstinoties ķermeņa jutībai ir tikai normāli, ka palielinās arī dzimumdziņa.

Foto: Shutterstock

Paaugstinātā dzimumdziņa grūtniecības laikā parasti samazinās līdz ar dzemdību tuvošanos. Nodarboties ar seksu vienkārši kļūst neērti, jo vēdera apjoms ir ievērojams, māc nogurums, dažādas sāpes, tūska. Vai vajag konsultēties ar ginekologu, ja dzimumdziņa ir tik paaugstināta, ka to grūti kontrolēt? Jā, protams, jo ar ārstu varat izrunāt par to, kad vajadzētu uztraukties par libido pieaugumu, kā arī pārliecināties, ka ar seksu grūtniecības laikā nodarboties ir droši veiksmīgai grūtniecības norisei. Tāpat par to, ka libido nepieaug, nevajag justies vainīgai.

Pazemināts libido grūtniecības laikā

Ja grūtniecības laikā it nemaz nav omas un vēlmes nodarboties ar dzimumattiecībām, nav pamata satraukumam. Tas ir visai izplatīti, ka sievietēm grūtniecības laikā sarūk dzimumdziņa. Turklāt tas visbiežāk ir pārejoši – dzimumdziņa var uzlaboties kā jebkurā grūtniecības brīdī, tā pēc dzemdībām.

Iepriekš gan nevar paredzēt to, vai grūtniecības laikā dzimumdziņa samazināsies. Ir sievietes, kuru ķermenis atbild uz hormonu izmaiņām ar paaugstinātu libido, bet citām tas noplok. Lielākoties gaidību literatūrā un informācijas avotos norādīts, ka dzimumdziņas pazemināšanās grūtnieces piemeklē trešajā trimestrī. Briestošais puncis kļūst milzīgs, piemeklē citas grūtniecības blakusparādības, kas rada diskomfortu, un mīlas prieki ir pēdējā lieta, par ko gribas domāt. Tāpat šāds stāvoklis var piemeklēt pirmajā trimestrī, kam raksturīga slikta dūša, liels nogurums, jutīgas krūtis un nespēks.

Pie libido noplakšanas vainojami tie paši hormoni un sarežģītās emocijas, kas grūtnieci piemeklējušas. Ir tikai normāli, ka sieviete neizjūt kāri pēc tā, ka kāds viņai pieskaras, jo ķermenī notiek lielas pārmaiņas. Svarīgākais ir šīs lietas pārrunāt ar partneri – paskaidrot, kāpēc seksu nevēlies, pat ja vīrietis tevi redz mirdzošu un skaistu. Libido nomāc arī tas, ka daudzas sievietes grūtniecības laikā izjūt stresu un ir nogurušas, līdz ar to vēlmes pēc intīmām attiecībām vienkārši nav.

Cik ilgi šāda dzimumdziņas bedre var ilgt? Ir sievietes, kuras to piedzīvo vien pirmajā trimestrī, bet ir arī tādas, kuras visus deviņus grūtniecības mēnešus. Vienotas atbildes uz šo jautājumu nav. Turklāt libido apsīkums var ilgt pat sešus mēnešus pēc dzemdībām, jo jaunā māmiņa ir neizgulējusies un nogurusi. Ja dzimumdziņa neatgriežas vēl ilgāk, tad ir iemesls meklēt palīdzību pie sava ginekologa.

Atturēties no seksa grūtniecības laikā nekaitēs ne tavai, ne mazulīša veselībai. Taču vērā ņemams aspekts ir attiecības ar partneri – intīmā tuvība ir ļoti būtisks attiecību aspekts. Izrunājieties ar partneri, esiet atklāti un meklējiet kopsaucēju, lai zemā dzimumdziņa neradītu lieku spriedzi jūsu attiecībās.