Pašpārliecības kods meitenēm: pieci ieteikumi, kā palīdzēt meitai celt pašapziņu

Viena no īpašībām, kas tavai meitai palīdzēs daudzās dzīves situācijās, ir pašpārliecība. Tā palīdz iegūt kāroto, sniedz vēlmi riskēt un palīdz nebaidīties no zaudējuma. Ja bērnībā mazajiem reti kad ir grūtības ar pašpārliecību, tad pusaudžu gados tam ir tendence mainīties. Nereti meitenes salīdzina sevi viena ar otru, kas liek viņu pašpārliecībai par sevi krist. Šī iemesla dēļ vecākiem vajadzētu darīt visu, kas viņu spēkos, lai palīdzētu saviem bērniem saglabāt pašpārliecību par sevi, savām spējām un pat ārējo izskatu.

Pašcieņa ir savu izjūtu un personiskās pārliecības kopums jeb mūsu "pašuztvere". Meitenes motivācija, attieksme un uzvedība ir atkarīga no tā, par ko viņa sevi uzskata; tas ietekmē arī viņas iekšējo emocionālo sakārtotību.

Pašcieņas modeļi rodas jau agrā bērnībā. Kad bērns iemācās pāršķirt grāmatas lapu vai mazulis sper pirmo soli, viņā dzimst doma: "Es to varu!". Katra jauna attīstīta prasme un pagrieziena punkts bērna dzīvē ļauj viņam piedzīvot sasnieguma sajūtu, kas ceļ pašapziņu un augošo pārliecību.

Apziņa, ka panākumam seko stabilitāte, rodas ļoti agri. Kad bērns mēģina un krīt, mēģina vēlreiz un atkal krīt un beidzot gūst panākumus, viņā rodas doma par savām spējām. Tad viņam rodas arī priekšstats par attiecībām ar citiem cilvēkiem. Tāpēc vecāku līdzdalība ir galvenais nosacījums pareizas, veselīgas bērna pašapziņas veidošanai.

Veselīga pašapziņa ir meitenes bruņas pret pasaules izaicinājumiem. Meitenes, kas ir pārliecinātas par sevi, vieglāk atrisina konfliktus un spēcīgāk pretojas negatīvam spiedienam. Viņas biežāk smaida un bauda dzīvi.

Savukārt meitenēm ar zemu pašnovērtējumu izaicinājumi rada trauksmi un nemieru. Tās, kuras ir sliktās domās par sevi, smagi nopūlēsies, risinot problēmas. Ja bērni pārāk nododas paškritiskām domām ("es neesmu laba", "es neko nespēju izdarīt pareizi"), viņi viegli var kļūt pasīvi, nomākti un noslēgties sevī. Tad, sastopoties ar jaunu izaicinājumu, atbilde, visticamāk, būs "es nevaru". Vecākiem ir izšķirošā loma bērna veselīgas pašcieņas veidošanā.

Neveselīgas un veselīgas pašapziņas pazīmes

Bērniem augot, pašapziņas līmenis svārstās. Pašapziņa bieži mainās un pieskaņojas, jo bērns aizvien piedzīvo kaut ko jaunu, gūst jaunus priekšstatus un pieredzi. Šīs pārmaiņas palīdzēs tev saskatīt veselīgas un neveselīgas pašapziņas pazīmes.

Bērni ar zemu pašcieņu var vairīties no kaut kā jauna izmēģināšanas un bieži mēdz negatīvi izteikties par sevi, apgalvojot: "Es esmu stulbs", "Nekad nesapratīšu, kā to izdarīt" vai "Kāda tam jēga?". Viņi izrāda nespēju paciest zaudējumu, viegli padodoties vai gaidot kādu citu, ko var pārspēt. Viņiem raksturīgs pārlieku liels kriticisms un viegla vilšanās sajūta. Bērni ar zemu pašcieņu uztver īslaicīgas neveiksmes kā pastāvīgi neciešamu dzīvi, un viņos dominē pesimisms.

Foto: Shutterstock

Bērni ar veselīgu pašcieņu gūst baudu no saskarsmes ar citiem. Viņi sabiedrībā jūtas labi un labprāt darbojas gan grupā, gan individuāli. Rodoties jauniem izaicinājumiem, viņi aktīvi iekļaujas risinājumu meklēšanā un izsaka neapmierinātību, nevainojot sevi vai citus. Piemēram, bērns ar veselīgu pašapziņu saka nevis "es esmu idiots", bet gan "es šo nesaprotu". Viņi zina savas stiprās un vājās puses un tās pieņem. Viņos valda optimisma sajūta.

Žurnāliste un vairāku grāmatu autore Kleira Šipmane un Keitija Kaja šī gada aprīlī izdeva grāmatu "The Confidence Code for Girls: Taking Risks, Messing Up, Your Amazingly Imperfect, Totally Powerful Self", kurā ar ilustrāciju, grafiku, krustvārdu mīklu un reālu piemēru palīdzību tiek izcelta pašapziņas problēma jaunu meiteņu vidū.

Grāmatas veidošanas laikā abas autores veica pētījumu, kurā, aptaujājot 1 4000 vecākus, kuru meitas iekļaujas vecuma grupā no astoņiem līdz 18 gadiem, atklājās, ka vecumā no astoņiem līdz 14 gadiem meiteņu pašpārliecība krītas par aptuveni 30 procentiem. Tāpat pētījumā tika konstatēts, ka vairāk nekā puse meiteņu pusaudžu vecumā jūt sabiedrības spiedienu būt perfektām. Savukārt astoņas no desmit jaunajām sievietēm vēlētos būt pašpārliecinātākas. "Mēs bijām pārsteigtas par to, cik straujš ir šis kritums. Sevišķi tāpēc, ka pirms meitenes sasniedz astoņu gadu vecumu, viņu pašpārliecības līmenis ir vienlīdzīgs," skaidro Šipmane. Šie un vēl citi statistikas dati liecina, ka, meitenei augot, viņas pašpārliecība samazinās. Taču to ir iespējams mainīt ar vecāku iesaisti un vēlmi palīdzēt savam bērnam būt pārliecinātam par sevi ik uz soļa.