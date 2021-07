Pieaug abortu skaits nepilngadīgajām; kopējie skaitļi turpina samazināties

Pagājušajā gadā visā Latvijā kopumā veikti 5167 aborti, un šie skaitļi, lai gan tāpat ir gana augsti, tomēr salīdzinot pēdējo desmit gadu griezumā, samazinājušies aptuveni uz pusi. Tomēr pērn būtiski pieaudzis abortu skaits nepilngadīgām meitenēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā pieejamie statistikas dati par abortiem 2010. – 2020. gadā.

Līdz 14 gadu vecumam pērn veikti četri aborti, bet gadu iepriekš – 2019. gadā – trīs. Savukārt 2010. gadā – desmit un 2012. gadā – 12. Lai gan šķietami šie skaitļi nav īpaši lieli, tomēr aiz katras meitenes stāv viņas ģimene... Turklāt visai pārsteidzošs ir fakts, ka vienai no četrām meitenēm, kurām veikts aborts, tā acīmredzot nebija pirmā grūtniecība, jo statistikas dati norāda, ka trīs no četriem gadījumiem ir pārtraukta pirmā grūtniecība.

Būtiskāk palielinājies abortu skaits jaunietēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem. 2020. gadā kopumā veikti 77 aborti šī vecuma grupas meitenēm, bet 2019. gadā – 52. Tomēr, ja paraugās atpakaļ, piemēram, 2010. gadā, – 15 līdz 17 gadus vecām jaunietēm kopumā veikti 279 aborti. No šīm 77 jaunietēm, kurām pērn veikts aborts, 48 tā bija pirmā grūtniecība.

No pagājušajā gadā kopējā valstī veikto abortu skaita visbiežāk grūtniecība pārtraukta sievietēm vecumā no 30 līdz 34 gadiem – 1418 aborti, otrajā vietā ir sievietes vecumā no 25 līdz 29 gadiem – 1184, bet turpat seko arī vecuma grupa no 35 līdz 39 gadiem, kurā kopā veikti 1182 aborti. Sievietēm vecumā no 40 līdz 44 gadiem pērn veikti 507 aborti, bet gadu iepriekš šis skaitlis bija gana augstāks – 617. Vecumā no 45 līdz 49 gadu vecumam pērn pārtraukta grūtniecība 63 gadījumos, turklāt vienā gadījumā tā bija pirmā grūtniecība sievietes mūžā. Vecumā virs 50 gadiem 2020. gadā veikti divi aborti, no kuriem viens bija mākslīgais, bet otrs – nenoticis.

No kopējā valstī veikto abortu skaita, kas pērn bija 5 167, 2 848 bija mākslīgie, 2670 – legālie aborti (ietilpst mākslīgo abortu skaitā), 178 – medicīniskie (ietilpst mākslīgo abortu skaitā), 683 – spontānie, 1537 – nenotikuši jeb missed aborts, 99 – pārējie un neskaidras izcelsmes aborti, 496 – medikamentozie aborti (no mākslīgo abortu skaita), bet 580 abortu gadījumos tika pārtraukta vai pārtrūkusi pirmā grūtniecība.