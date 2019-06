Piecas izplatītas frāzes, kuras vecākiem jāpārstāj teikt savai meitai

Mūsdienās, kad sabiedrībā ir tik liels spiediens uz meitenēm, to, kā viņām jāizskatās, kā jāģērbjas, jāuzvedas un kas dzīvē jāsasniedz, audzināt meitu ir grūts uzdevums. Palīdzēt viņai atrasts pareizo ceļo un izvest viņu cauri dzīves līkločiem nav viegli, taču tas ir iespējams. Lai palīdzētu savai atvasei kļūt pašpārliecinātākai vai norādītu uz nepieņemamu rīcību, vecāki mēdz izmantot sabiedrībā plaši pielietotas frāzes, kuras pēc ģimenes terapeites Lauras Frojenas domām nereti nodara vairāk ļaunuma nekā labuma.

Tādas frāzes kā "Meitenes tā neuzvedās" vai "Viņš tevi apbižo, jo tu viņam patīc" kaut reizi dzīvē ir dzirdējusi katra meitene, taču ģimenes terapeite uzskata, ka vecākiem tās vajadzētu pārstāt izmantot. Portālam "Fatherly" Frojena atklāj, no kurām vēl plaši izmantotām frāzēm, vecākiem labāk vajadzētu izvairīties.

"Tu skaisti izskaties"

Ģimenes terapeite uzsver, ka jebkāda veida komentāri no vecāku puses par atvases izskatu, var nodarīt vairāk ļaunuma nekā labuma. "Pētījumos ir pierādīts, ka jebkāda veida izteikumi par bērna ārējo izskatu parāda to, ka viņas apģērbam un ķermeņa aprisēm ir liela nozīme," viņa skaidro. Ziņu par "perfekto" augumu mūsdienās meitenes saņem ik uz stūra – televizoru ekrānos, žurnālos, filmās un daudz kur citur, tāpēc vecākiem jābūt tiem, kas liek uzsvaru nevis uz atvases ārējo izskatu, bet personību, spējām un sasniegumiem. Frojena atklāj, ka brīžos, kad kāds viņas klātbūtnē nosauc viņas meitu par skaistu, ģimenes terapeite atbild: "Jā, viņa ir skaista, bet viņa ir arī gudra, spēcīga un zina, ko vēlas." Šāda atbilde ļauj pievērst bērna uzmanību tam, kas ir patiesi svarīgs.

Arī situācijā, kad ievēro, ka meitas svars krasi aug, nevajadzētu viņai tiešā tekstā izcelt šo problēmu, jo tas var iedragāt viņas pašpārliecību vai pat novest pie psiholoģiskām problēmām, piemēram, anoreksijas vai apzinātas badošanās. Tā vietā, padomā par ģimenes uzturu, ko jūs ēdiet vakariņās, pusdienās vai brokastīs, iespējams, bērna svara izmaiņas ir kā signāls, ka jāmaina visas ģimenes ēšanas paradumi. Tas ļaus ne tikai regulēt bērna svaru, bet arī rūpēties par savu veselību. Tāpat iedrošini meitu vairāk ēst dārzeņus, augļus un citus veselīgus produktus un nodarboties ar sportu. Kopīgs baseina apmeklējums divas reizes nedēļā vai gara pastaiga nedēļas nogalē palīdzēs uzturēt formā visu ģimeni un būs lielisks veids, kā pavadīt laiku visiem kopā.

Frāzes, kas izceļ cilvēka izskatu, vajadzētu izvairīties teikt ne tikai savai meitai, bet arī mīļotajam cilvēkam, sevišķi bērna klātbūtnē. Ja bērns patstāvīgi redzēs, ka vecāki slavina vai gluži otrādi noniecina viens otra izskatu, viņam var veidoties neveselīga attieksme pret paša ķermeni.

"Meitenes tā nedara"

Zēni neraud, bet meitenes nēsā kleitas. Gadu laikā sievietes un vīrieša tēls ir apvīts ar dažādiem stereotipiem, par to, kādai sievietei ir jābūt, kā jāizskatās un kā jāuzvedas. Brīžos, kad mazā meitiņa-peciņa pēkšņi izdara kādu, mūsuprāt, vīrišķīgu gājienu, mēs, vecāki, nereti mēdzam uz to reaģēt ar frāzi "Meitenes tā nedara". Ja tava meita labprāt pagalmā spēlē futbolu vai basketbolu, iedrošini viņu turpināt darīt to, kas viņai patīk, nevis norādi, ka šie sporta veidi ir vairāk piemēroti zēniem, minēts portālā "Aptparenting".

Mūsdienu pasaulē robeža starp vīrietim vai sievietei piemērotāko profesiju, sporta veidu vai apģerbu kļūst aizvien šaurāka. Tagad aizvien vairāk sieviešu ir redzamas būvlaukumā un armijas rindās nekā agrāk, tāpat aizvien vairāk vīriešu dod priekšroku darbam skaistumkopšanas solā nevis birojā, kas agrāk šķita nepieņemami. Neieliec savu bērnu kādā konkrētā dzimuma rāmī un ļauj viņam būt sev pašam.

Tāpat nevajadzētu arī uzspiest bērnam ģērbties atbilstoši dzimuma stereotipiem. Ir meitenes, kuras daudz labprātāk nēsā kedas un bikses nevis svārkus un kleitas. Nekādā gadījumā nenoniecini viņas apģērba izvēli ar frāzi: "Kad tu beidzot sāksi ģērbties kā meitene?". Kaut varbūt šobrīd viņas ģērbšanās stils ir mazliet puicisks, lielāka daļa meiteņu pieaugot tomēr aizvien biežāk ērtās bikses nomaina pret kleitām un svārkiem.