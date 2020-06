Pozitīvās audzināšanas ABC: no dzimšanas līdz piecu gadu vecumam

Lai mūsu bērni pilnvērtīgi attīstītos, šajā procesā ļoti nozīmīga ir vecāku klātbūtne, bet ne pilnīga kontrole. Pozitīvā audzināšana ir par to, lai vecāks nodrošinātu bērnam drošu vidi attīstībai, taču pārlieku viņu neierobežotu – tas jo īpaši svarīgi ir no pašas dzimšanas. Šoreiz ieskats tajā, kādi ir pozitīvās audzināšanas priekšnoteikumi bērniem no dzimšanas līdz pat piecu gadu vecumam.

Bērna sasniegumi attīstībā pirmajos dzīves gados ir ļoti strauji – no iemācīšanās noturēt savu galviņu, līdz pirmajiem solīšiem, apzināti pateiktajam vārdam un pat ikdienā noderīgām un tik pašsaprotamām prasmēm, kā apavu uzaušana kājās. Taču līdztekus šajā procesā jāiesaistās arī vecākiem, esot blakus un atbalstot savu mazo rakari viņa lielajos sasniegumos. Bērni attīstībai svarīgos stūrakmeņus sasniedz ne tikai spēlējoties, mācoties, runājot, ar savu uzvedību un kustoties, bet arī ar pozitīvās audzināšanas piemēru palīdzību no vecāku puses, tāpēc piedāvājam ielūkoties ASV Slimību kontroles un prevencijas centra (CDC) sagatavotajā materiālā.

Lūk, svarīgākais tajā, kā bērns attīstās, kādi pozitīvās audzināšanas piemēri piedien un kādi ir nozīmīgākie drošības aspekti bērniem līdz piecu gadu vecumam!

Attīstība un pozitīvās audzināšanas piemēri zīdaiņa pirmajā dzīves gadā



Pirmajā dzīves gadā bērniņš iemācās fokusēt savu skatienu, izstiept roķeles, lai ko satvertu, pētīt pasauli un iemācīties par lietām, kas viņam ir apkārt. Šajā vecumposmā bērna smadzenes attīstās līdz tam, lai sāktu apgūt atmiņas, valodas, domāšanas un spriestspējas procesus. Valodas apguve robežojas ar skaņu izdvešanu pa vienkāršām zilbēm, piemēram, "mamm-mamm", "da-da-da" u.tml. Bet ieklausīšanās, saprašana un konkrētu cilvēku vārdu atpazīšana ir veids, kā mazulis pirmajā dzīves gadā pilnveido savu valodu.

Šajā posmā mazulīši arī izveido uzticības un mīlestības saikni ar vecākiem, kas cieši saistīts ar sociālo un emocionālo attīstību. Tieši tāpēc mazulis ir jāmīļo, jātur un ar viņu ir jāspēlējas, jo tā ir bāze, uz kuru balstīsies mazuļa interakcijas zināšanas jau tad, kad viņš būs spējīgs draudzēties ar citiem mazuļiem un pieaugušajiem.

Pozitīvās audzināšanas piemēri, kā veicināt bērna attīstību pirmajā dzīves gadā:

Runā ar savu zīdainīti, vecāka balsis nomierina.

Atbildi ar tādām pašām skaņām mazulītim, kad viņš "runā", papildinot ar skaidri izrunātiem, vienkāršiem vārdiem – tas palīdzēs un iedrošinās mazuli komunicēt.

Lasi bērnam skaļi priekšā – tas attīstīs un liks saprast valodu un skaņas.

Dziedi mazulim un atskaņo mūziku – tas ne tikai veicinās mīlestību pret melodijām, bet arī palīdzēs smadzeņu attīstībā.

Slavē mazulīti un sniedz viņam uzmanību.

Lai ļautu bērnam justies droši un aprūpētam – velti laiku, lai viņu apčubinātu un samīļotu.

Kad jūti, ka mazulis ir modrs un atpūties – rotaļājieties. Pavēro mazuli, ja izskatās, ka viņš ir noguris vai čīkstīgs, iepauzējiet ar aktivitātēm.

Kad mazulis sāk kustēties – līst, šļūkt uz vēdera, rotēt – novērs viņa uzmanību ar rotaļlietām un novieto tikai vietās, kur viņš būs drošībā un netiks klāt lietām, kuras nedrīkst aiztikt.

Parūpējies arī par sevi fiziski, mentāli un emocionāli, jo bērna audzināšana pirmajā dzīves gadā ir īpaši grūts darbiņš. Pilnvērtīgi atpūties un mīlošs vecāks mazulim nāks tikai par labu.

Svarīgākais par bērna drošību pirmajā dzīves gadā:



Kad ģimenē pirmo reizi ienāk bērniņš, jāparūpējas, lai ap viņu būtu droša vide. Atbrīvo mājvietu no lietām, kas mazuli var apdraudēt, lai viņam būtu droši. Kā arī pārliecinies, ka izdarīti visi soļi, ka kā vecāks esi mentāli un emocionāli gatavs mazulim. Ieteikumi, lai mazulis būtu drošībā:

Nekrati vai strauji nešūpo zīdaini! Zīdaiņiem ir vāji kakla muskuļi, tāpēc viņi vēl nevar atbalstīt savas galvas, tāpēc kratīšana vai strauja šūpošana var traumēt viņu.

Zīdaini vienmēr liec gulēt uz muguras, lai izvairītos no zīdaiņa pēkšņās nāves sindroma.

Pasargā mazuli no pasīvās smēķēšanas – mājās nesmēķējiet un nepakļaujiet viņu ilgstošai būšanai cigarešu dūmos.

Atceries par drošu braukšanu automašīnā – autosēdeklīti novieto ar skatu pretēji braukšanas virzienam.

Neļauj mazulim rotaļāties ar sīkām mantiņām, kā arī nedod ēdiena gabaliņus, ja mazulis tam vēl nav gatavs.

Neļauj mazulim rotaļāties ar lietām, kas var nosegt viņa sejiņu.

Nedzer karstus dzērienus un neatstāj krūzes ar karstiem dzērieniem bērna tuvumā.

Pārrunā ar ģimenes ārstu vai pediatru citus zīdainim nepieciešamos veselības jautājumus, piemēram, vakcināciju un konsultēšanos ar citiem speciālistiem, ja rodas bažas par mazuļa veselību.



Svarīgākie priekšnoteikumi veselībai:



Pasaules Veselības organizācija un Amerikas Pediatru asociācija iesaka zīdaiņus barot ar krūts pienu vismaz pirmo pusgadu. Bet ap pusgada vecumu zīdainis uzsāk iepazīt jaunas garšas un tekstūras, sākot piebarošanu.

Baro zīdaini lēnām un pacietīgi, iedrošinot jaunu garšu pamēģināšanu neuzspiesti, vērojot, vai mazulītis ir izsalcis.

Ļauj bērnam pirmajā dzīves gadā būt aktīvam – tas nekas, ka viņš vēl neskrien, jo daudz var izdarīt, vicinot rociņas un kājeles, veļoties uz abiem sāniem, šūpojoties četrrāpus utt. Nevairies likt mazuli rotaļāties uz grīdas, jo tas palīdz attīstīties bērnam stipram un iepazīt pasauli.

Neatstāj bērnu pārāk ilgi šūpuļkrēsliņos, ratiņos un autosēdeklītī.

Nekādu ekrānu – pirmajā dzīves gadā bērnam nav nepieciešams lūkoties viedtālruņa, planšetdatora vai televizora ekrānā.

Pārliecinies, ka tavs bērns pirmajā gadā guļ pietiekami ilgi.