Grūtniecībā, kad sievietei pastiprināti jādomā ne tikai par savu, bet arī gaidāmā mazuļa veselību, jāpievērš pastiprināta uzmanība arī tam, kādus ēdienus un dzērienus nākas baudīt. Skaidrs, ka uztura sabalansētība ir svarīga, taču viss, kas šķiet veselīgs, nebūt tāds nav – lūk, produkti, kuriem teikt stingru "nē" grūtniecības laikā.

Auglis grūtniecības laikā var saņemt gan vērtīgās uzturvielas no mammas, gan nevēlamās baktērijas, ja grūtniece apēdusi ko nepiemērotu, vietnē "What To Expect" norāda ārste ginekoloģe Dženifera Vū. Piesardzība nenāks par ļaunu, tāpēc der sev pajautāt – vai tiešām ir vērts riskēt? Ir produkti, ēdieni un dzērieni, kuros ir liela nevēlamo baktēriju klātbūtnes iespējamība, piemēram, salmonellas, E. Coli un listērijas. Grūtniecības laikā organisms ir krietni uzņēmīgāks un imūnsistēmai ir grūtāk cīnīties ar infekcijām, turklāt tās var izraisīt spontāno abortu un pāragras dzemdības. Turklāt infekciju izraisošās baktērijas var nokļūt placentā. Tomēr ne visi nosauktie produkti ir slikti baktēriju dēļ – ir tādi, kas negatīvi ietekmē augļa attīstību, bet citu ietekme uz grūtniecību nav pietiekami izpētīta.

Alkohols

Grūtniecības laikā labāk saskandināt sulas vai ūdens glāzes, nekā dzirkstošā vīna. Alkohols nokļūst arī augļa asinsritē, turklāt tā izvadīšanai nepieciešams divtik ilgāks laiks – jebkas, ko tu iedzer, nonāk arī gaidāmā mazuļa organismā, norāda dr. Vū.

Nepasterizēts piens, tā produkti un nepasterizētas sulas

Lielveikalā gan nepasterizētu pienu šobrīd nenopirkt, taču cits stāsts ir par sieriem, kuru pagatavošanas laikā izejvielas netiek karsētas. Tāpēc grūtniecības laikā labāk pieturēties pie cieto sieru lietošanas uzturā, kas gatavoti no pasterizēta piena. Divreiz vērts padomāt par to, vai tiešām jāēd fetas, brī, kamambēra un kazas sieri, tāpat arī zilie sieri – mazs knibucītis ļaunu nenodarīs, bet rūpīgi jālasa, kas rakstīts uz iepakojuma.

Tāpat jāizvairās no nepasterizētām sulām, piemēram, svaigi spiestas ābolu vai apelsīnu sulas. Nepasterizētās sulās arī var atrasties dažādas baktērijas.

Svaigas vai pietiekami nepagatavotas jūras veltes

Pusjēla tunča steiks, austeres un svaigie suši lai paliek citai reizei – grūtniecības laikā ir liels risks uzņemt kādu nevēlamu baktēriju vai parazītu. Ja vien tā nav jūras velšu zupa, kurā katra mīdija vai kalmārs ir termiski apstrādāts – to vari ēst droši. Pārliecinies, ka pagatavotās jūras veltes ir pienācīgi termiski apstrādātas – gliemjiem jābūt stingriem, bet zivīm jāsadalās "pārslās", kad gabaliņš nokniebts ar dakšiņu.

Jēla vai pienācīgi neapstrādāta gaļa

Grūtniecības laikā izvairies no liellopa tartariem, vidēji ceptiem steikiem un nepietiekami tvaicētas vistas. Nepietiekami pagatavota gaļa var saturēt tādas baktērijas kā E. coli, trihinellu un salmonellu (visas no tām izraisa smagu saindēšanos), vai izraisīt toksoplazmozi.

Jēlas vai mīksti pagatavotas olas

Lai arī cik gardas nebūtu plaucētas olas Benedikta gaumē, svaigie olu baltuma putu krēmi kūkās – no šīm lietām labāk grūtniecības laikā turēties pa gabalu. Tas pats attiecas uz mājās gatavotu majonēzi, jebkuras mīklas, kuru sastāvā ir svaigas olas, pagaršošanu un tiramisu, kas gatavots no svaigiem olu dzeltenumiem. Lietojot uzturā jēlas olas, ir liels risks pakļaut sevi salmonelozei.

Zivis ar augstu dzīvsudraba sastāvu

Zivis ir ļoti veselīgas un pat ieteicamas grūtniecēm, taču vajag izvērtēt, tieši kādas ēst. Grūtniecības laikā labāk izvairīties no tādām, kuru sastāvā var būt daudz dzīvsudraba, piemēram, zobenzivs, makreles, jūras asara un ātes. Visdrošākās zivis būs savvaļas lasis, foreles, konservēts tuncis, sardīnes un Latvijas ūdeņiem raksturīgās zivis.

Svaigie dīgsti

Protams, protams, ziemas sezonā, kad vietējos dārzeņus vairs nedabūt, laba alternatīva veselīgam uzturam ir dažādi dīgsti. Tomēr grūtniecēm no tiem vajadzētu izvairīties – arī dīgstos var būt E. coli un salmonellu baktērijas. Tāpēc redīsu, saulespuķu un zirņu dīgstus atstāj pēcgrūtniecības laikam, tā vietā izvēloties mazos spinātiņus un rukolu.

Ja grūtniecības laikā nejauši gadījies apēst ko nevēlamu – tā mēdz gadīties. Ja vien savā veselībā izmaiņas neesi manījusi – nesatraucies. Taču, ja sāp vēders, ir vemšana, caureja, drudzis, sāp ķermenis un ir galvassāpes, jāsazinās ar ārstu. Bojāti produkti parasti izraisa saslimšanu trīs dienas pēc to notiesāšanas.