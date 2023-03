Sāpīte vēderā: kā palīdzēt mazulim, kas cieš no kolikām

Bērniņa raudas, nemiers, manāms diskomforts – tās varētu būt kolikas! Kā zināt, ka mazulis cieš no kolikām, kā tās rodas un kā palīdzēt atbrīvoties no to radītā diskomforta, skaidro "Capital Clinic Riga" un BKUS pediatre Daira Brenča.

Kas ir kolikas

Vēl joprojām medicīnā nepastāv vienota zīdaiņu koliku definīcija. Gastroenterologi kolikas definē kā funkcionālu kuņģa-zarnu trakta saslimšanu, kurai raksturīgi simptomi, kas sākas un pāriet paši no sevis, parasti pēcpusdienās un vakaros, turklāt bērnam ir ilgstoši, atkārtoti raudāšanas, aizkaitināmības, nemierīguma periodi, kuri sākas un beidzas bez acīmredzama iemesla un kuru laikā bērns ir grūti nomierināms. Pediatre Brenča skaidro, ka koliku epizodes laikā bērna raudāšana atšķiras no viņa ''ikdienas'' raudāšanas, visbiežāk tā ir spalgāka, skaļāka, bērns ir diskomfortā, trauksmains, uzbudināts. Raudāšanas laikā var novērot piesarkušu seju, vēders ir sasprindzināts vai viegli uzpūsts, kājas tiek sistemātiski pievilktas pie vēdera un pēc brīža atlaistas, rokas sažņaudzas dūrēs.

Ārste atgādina, ka kolikas neietekmē bērniņa veselību, bet gan rada diskomfortu mazajam un apkārtējiem. Raksturīgs, ka zīdaiņu kolikas sākas laika posmā no otrās līdz trešajai dzīves nedēļai, ar visaugstāko iespējamību sešu nedēļu vecumā, un simptomi parasti izzūd trešajā ceturtajā dzīves mēnesī. Koliku iemesls skaidri nav zināms, bet pastāv vairākas teorijas, kuras var iedalīt trīs lielās grupās:

Gastrointestinālā teorija, kas patoloģiju skaidro ar izmaiņām kuņģa-zarnu traktā. To biežākie iemesli varētu būt govs piena olbaltuma sensibilizācija, nepareiza bērna barošanas tehnika, hiperlaktācijas sindroms, kuņģa-zarnu trakta nobrieduma trūkums, zarnu hipermobilitāte, izmainīts zarnu mikrobioms. Bioloģiskā teorija, kas saslimšanu skaidro ar bioloģiskiem faktoriem: nenobriedušu motoro regulāciju, kuras dēļ kuņģa zarnu trakts darbojas nepilnvērtīgi, kā arī mātes smēķēšanu gan grūtniecības laikā, gan pēc tās, kas tiek saistīta ar lielāku zīdaiņu koliku risku. Psihosociālā teorija, kas saka, ka kolikas ir psihosociāls fenomens. Kolikas saista ar bērna temperamentu, hipersensitivitāti un vecāku faktoriem – visbiežāk runājot par vecāku stresu un trauksmes līmeni, kas tiek nodots bērnam.

Kā palīdzēt mazulim

Zīdaiņu kolikas nav dzīvībai bīstams stāvoklis, un tas ir pašlimitējošs process, skaidro pediatre. Lai atvieglotu koliku radītos simptomus, ārste iesaka:

Izvērtē bērna raudāšanas iemeslu. Vecākiem vispirms vajadzētu novērtēt, vai nav kāda novēršama iemesla bērna raudāšanai – izsalkums, paaugstinātā temperatūra. Ja citi iemesli tiek izslēgti, var lēnām pašūpot mazuli vai viegli pamasēt vēderiņu. Ir situācijas, kad palīdz "baltais troksnis" vai silta vanna, taču reizēm talkā jāņem medikamenti, kas šķeļ gāzu burbulīšus zarnās, turklāt ieteicams padomāt arī par dabisko zarnu mikrofloru.

Pievērs uzmanību bērna ēšanas paradumiem un tehnikai. Māmiņai jāpārliecinās, vai tiek ievērota pareiza zīšanas tehnika. Tāpat būtu ieteicams, ka zīdainis no sākuma izēd vienu krūti un tikai pēc tam ēd no otras krūts. Svarīgi, lai ēšanas laikā bērns tiktu pozicionēts 30-40 grādu leņķī un pēc ēšanas tiktu sagaidīta atraudziņa. Ēdot no pudelītes, ir svarīgi, lai zīdainis nesarijās gaisu ēšanas laikā, tāpēc jāatrod katram bērnam vispiemērotākais pudelītes knupītis. Atcerieties, ka jāizvairās arī no bērna pārbarošanas.

Veic diētas izmaiņas. Ja bērns ēd mātes pienu, tad mātes uztura izmaiņas var palīdzēt novērst kolikas. Pētījumi liecina, ka būtu jāsamazina uzņemtais piena produktu daudzums. Dažādi dārzeņi un augļi, piemēram, kāposti, ziedkāposti, pākšaugi, vīnogas, āboli, arī arbūzs var izraisīt bērnam kolikas. Lai pārliecinātos, vai bērnam no kāda produkta nerodas diskomforts, mātei no sava uztura vajadzētu izslēgt šos pārtikas produktus (pa vienam) uz vismaz vienu nedēļu un pavērot mazuļa uzvedību.

Izvēlies bērniņam piemērotāko piena maisījumu. Ja ir nepieciešamība bēniņu barot ar adaptēto maisījumu, tad noteikti konsultējies ar ģimenes ārstu vai pediatru par pareizu maisījuma izvēli tieši tavam bērnam.

Kādos gadījumos jāvēršas pie ārsta

Jebkurā gadījumā, kad vecākiem ir šaubas vai neskaidri jautājumi par bērna veselību un attīstību, vajadzētu vērsties pie bērnu ārsta vai ģimenes ārsta, lai nepalaistu garām kādu nopietnāku problēmu, norāda speciāliste. Pie ārsta nekavējoties jāvēršas, ja:

bērnam ir caureja (masīva, ūdeņaina vēdera izeja);

vemšana (nepārtraukta, ļoti bieža);

svara samazināšanās;

paaugstināta temperatūra (virs 38 °C):

vairākas dienas mazulis ēd mazāk nekā parasti.

Taču Brenča uzsver, ka vecākiem būtiskākais ir nezaudēt pacietību un nešaubīties par sevi. Konsultējies ar ģimenes ārstu vai pediatru, lai veiksmīgi rastu risinājumu un saņemtu nepieciešamo atbalstu.

"Benu Aptiekas" farmaceits Konstantīns Čerjomuhins skaidro, ka aptiekās ir pieejami dažādi līdzekļi cīņai ar kolikām. Tīrā veidā, vājā šķaidījumā mazulim var dot kumelīšu tēju, savukārt māmiņa, barojot bērnu ar krūti, var lietot fenheļa un ķimeņu tējas, kuras veicina piena veidošanos un mazina vēdera pūšanos gan bērnam, gan mātei.