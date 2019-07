Smēķēšana bērna klātbūtnē pielīdzināma vardarbībai; pulmonoloģe atklāj pasīvās smēķēšanas ietekmi uz mazuli

Tabakas dūmi satur vairāk nekā 7000 ķīmisko vielu, no kurām vismaz 70 ir kancerogēnas. Smēķējot cilvēks ieelpo aptuveni 20 procentus cigarešu dūmu, savukārt aptuveni 80 no tiem izkūp gaisā. Taču bērnam kaitīgi ir ne tika smēķētāja izelpotie dūmi, bet arī tie, kas izdalās no degošas cigaretes gala. Snipe atklāj, ka ir pētījumi, kuros ir pierādīts, ka tieši šie dūmi, kas izdalās no degošas cigaretes gala, ir pasīvajam smēķētājam bīstamāki, jo izdala vairāk toksisku vielu nekā tie, kurus smēķētājs ieelpo vai izelpo.

Pulmonoloģe uzskaita nelielu daļu ķīmisko savienojumu, kas atrodami cigarešu dūmos:

Butāns, kas atrodams arī šķiltavās;

Kadmijs, kas ir atrodams baterijās;

Amonjaks;

Metanols;

Oglekļa dioksīds;

Nikotīns u.c.

Snipe atgādina, ka toksiskās vielas vēl ilgu laiku ir arī smēķētāja izelpā. "Ja cilvēks uzsmēķē un uzreiz pēc tam nāk pie bērna, tad tā ir pasīvā smēķēšana," viņa skaidro.

Tabakas dūmi uz bērnu atstāj daudz lielāku ietekmi nekā uz pieaugušajiem. Snipe skaidro, ka tam ir divi iemesli. Pirmkārt, bērna ķermeņa masa ir mazāka nekā pieaugušajam. Tāpat viņi arī elpo daudz biežāk, tāpēc viņi ieelpo lielāku daļu toksisko vielu. Otrkārt, bērna organisms un plaušas vēl nav pietiekoši attīstījušās, līdz ar to toksisko vielu ietekme uz viņu ir daudz izteiktāka nekā uz pieaugušu cilvēku.

Pētījumos ir atklāts, ka bērni, kuri ir pakļauti pasīvajai smēķēšanai, daudz biežāk cieš no elpošanas orgānu slimībām, piemēram, hroniska klepus, pneimonijām, dažādām vīrusu saslimšanām, ar nepieciešamību hospitalizēties, bronhītiem ar sēkšanu, kā arī astmu. Bērni, kuri ir pakļauti pasīvajai smēķēšanai biežāk cieš arī no citām infekciju slimībām, piemēram, vidusauss iekaisuma. Tāpat zīdaiņa vecumā šie bērni septiņas reizes biežāk piedzīvo pēkšņās nāves sindromu. Amerikā veiktos pētījumos ir atklāts, ka ģimenēs, kurās atvases ir pakļautas pasīvai smēķēšanai, bērniem ir arī lēnāka psihomotorā attīstība, kā arī viņiem ir grūtības skolā. "Ir atrasta ļoti cieša saikne starp to, ka smēķējošu vecāku bērniem matemātiskās spējas ir zemākas," papildina Snipe.

Viņa uzsver arī smēķējošas grūtnieces negatīvo iespaidu uz gaidāmo mazuli. Spontānais aborts un sirdskaites mazulim ir tikai neliela daļa no tā, kā tabakas dūmi ietekmē gaidāmā mazuļa veselību. Vairāk par to lasi šajā rakstā.

Kā pasargāt savu bērnu no tabakas dūmiem