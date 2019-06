Lai vairotu bērnu izpratni par drošību sabiedriskajā transportā, šogad Rīgas pašvaldības policija aizsāk sociālo eksperimentu – drošības stundu ciklu "Drošības busiņš", kurā pēta, kā skolēni rīkojas dažādās situācijās sabiedriskajā transportā, piemēram, ja tiek atrasta kāda vērtīga lieta, kāds tiek apzagts vai transportā, kurā visas vietas ir aizņemtas, iekāpj pensionārs.

Eksperiments sākās ar stāstu, ka paredzēts doties ekskursijā, taču pirms skolēni iekāpa Rīgas satiksmes autobusā, uz diviem krēsliem tika atstāti mobilie telefoni. Daļa no bērniem, pamanot atstātās mantas, uzrunāja klases audzinātāju, lūdzot padomu, ko ar šīm mantām darīt. Attapīgākie atrastās mantas uzreiz nodeva sabiedriskā transporta šoferim, savukārt pavisam neliela daļa šī mantas pastūma zem krēsla, vai vietu, kur manta bija nolikta, atstāja brīvu. Mācību stundas laikā noskaidrots, ko darīt ar pasažieru nozaudētām mantām sabiedriskajā transportā.

Līdzās skolēniem, kas iekāpa autobusā, atradās arī maskējies Rīgas pašvaldības policijas darbinieks, kurš no bērnu mugursomām izņēma dažādas skolas lietas. Dažas no tām pat karājās ārā no neaizvērtām mugursomām. Pēc mantu atgriešanas to īpašniekiem, likumsargs sniedza vairākus vērtīgus padomus, kā pasargāt sevi no sabiedriskā transporta garnadžiem, kas, izmantojot pasažieru burzmu, nereti uzgrūžas virsū, lai paņemtu kādam citam pasažierim piederošu mantu.

Pēc vietu ieņemšanas autobusā, tajā iekāpa divi Rīgas satiksmes kontrolieri, kuri pārbaudīja, cik no skolēniem ir validējuši savus e-talonus. Lai gan Rīgā skolēni sabiedriskajā transportā drīkst braukt bez maksas, e-taloni ir jāreģistrē. Kontrolieri pastāstīja, ka, piereģistrējot braucienu, tiek veidota statistika, kas vēlāk palīdz veikt izmaiņas sabiedriskā transporta kustību maršrutos. Tāpat skolēniem vēlreiz atgādināts, ka biļešu pārbaudes laikā bērni, kuri aizmirsuši reģistrēt savu braucienu, netiek izlikti no sabiedriskā transporta. Šādos gadījumos skolēni piekodināti pusceļā nekādā gadījumā neizkāpt no autobusa, it īpaši vēlās vakara stundās un ziemas sezonā.

Sarunas laikā autobusā iekāpa arī kāda sirmgalve. Drīz vien atklājās, kā bērni rīkojas, kad vietu vairs nav, bet blakus atrodas kundze gados. Visi eksperimenta dalībnieki sirmgalvi palaida apsēsties, pēc kā tika uzslavēti par mazajiem varoņdarbiem.

Bet eksperimenta noslēgumā autobusā izspēlēta situācija ar "Jāņonkuli", kurš uzrunāja gan skolēnus, gan skolotājus. Vienā no gadījumiem uzsākta saruna ar kādu zēnu, piedāvājot viņam aizdot divriteni, kas atradās "Jāņonkuļa" dzīvoklī. Puika no šāda piedāvājuma atteicās. Savukārt kādā citā izspēlē skolniece, neskatoties uz klasesbiedru brīdinājumiem, kopā ar nepazīstamo vīrieti izkāpa no autobusa, lai apskatītu kucēnu. Citā gadījumā "Jāņonkulis" uzsāka sarunu ar skolotāju. Sieviete aicināta doties vakariņās pie uzstājīgā kavaliera. Skolotāja, rādot priekšzīmi saviem audzēkņiem, aizgāja pie autobusa vadītāja, kurš par aizdomīgo kungu informēja policiju.

Šajā mācību gadā Rīgas pašvaldības policisti kopā ar Rīgas satiksmes kontrolieriem apmeklējuši 13 izglītības iestādes, nolasot drošības lekcijas vairāk kā 1300 sākumklašu skolēniem.

Ņemot vērā lielo atsaucību, septembrī drošības stundu cikls uzsāks otro sezonu, tāpēc izglītības iestāžu direktori un pedagogi aicināti laikus pieteikties, rakstot uz e-pasturpp.blpn@riga.lv.