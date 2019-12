Spēcīgāka saikne un vairāk laika sev: plusi un mīnusi, audzinot vienu bērnu

Mēs dzīvojam laikā un sabiedrībā, kur ikvienam ir tiesība izvēlēties, vai viņš grib kļūt par mammu vai tēti un cik bērnus laist pasaulē. Ir ģimenes, kuras vēlas vairākas atvases, bet ir arī tādas, kas labprāt audzinātu tikai vienu bērnu. Bet, neatkarīgi no tā, cik bērnu vecāks tu esi nolēmis būt, tajā būs savi plusi un mīnusi.

Centrālās statistikas pārvaldes datos norādīts, ka 2018. gadā 15,6 procenti ģimenes ar bērniem audzina vienu atvasi. Savukārt divas atvases audzina 8,5 procenti ģimeņu, bet trīs un vairāk – 3,1 procents. Tas nozīmē, ka lielāka daļa cilvēku savas izvēles vai citu iemeslu dēļ ir nolēmuši būt par vecākiem vienam bērnam.

Gan audzinot vienu, gan divus un vairāk bērnus, vecāki saskaras ar dažādiem prieka un pārbaudījumu pilniem brīžiem. Piemēram, daudzbērnu ģimenēs vecākiem reti kad atliek laiks viens otram un pašiem sev, jo visa uzmanība tiek veltīta bērniem. Savukārt ģimenēs, kurās aug tikai viens mazulis, viņš varētu alkt pēc aizraujošāka spēļu biedra par mammu vai tēti.

Tālāk lasi portāla "Marriage" publicētos plusus un mīnusu, audzinot vienu bērnu.

Mazākas izmaksas



Visiem ir skaidri zināms – ja vēlies kļūt par vecāku, tev jārēķinās ar papildus izmaksas, lai nodrošinātu atvasei visu nepieciešamo. Nav nepieciešams zināt augstāko matemātiku, lai saprastu – viens bērns izmaksā mazāk nekā divi un vairāk. Sevišķi noteicošs faktors tas ir ģimenēs ar nestabiliem vai zemiem ienākumiem.

Taču tikai retu reizi finansiālie apstākļi ir galvenais iemesls, kāpēc ģimene nolemj, ka vēlas tikai vienu vai nevienu bērnu. Sieviešu un darba izpētes un izglītības centrs ("Centre for Research and Education on Women and Work"), kas atrodas Kanādā, 2005. gadā veica pētījumu, kurā atklājas, ka tikai neliela daļa sieviešu atsakās no bērniem labāku karjeras izaugsmes iespēju dēļ.

Spēcīgāka savstarpējā saikne



Ja vecāki audzina vienu bērnu, viņi atvasei var atvēlēt vairāk laika, uzmanības un mīlestības nekā tad, ja tā jādala uz divi. Šī iemesla dēļ pastāv iespēja, ka bērnam ar vecākiem izveidosies ciešāka savstarpējā saikne.

Foto: Shutterstock

Vairāk laika sev



Nenoliedzami, viena bērna vecākiem ir iespēja vairāk nodoties savām interesēm, hobijiem, pavadīt laiku divatā vai atgūt spēkus vienatnē. Jā, arī daudzbērnu ģimenēs mammai ar tēti ir šāda iespēja, taču tas, pirmkārt, notiek retāk, otrkārt, lai to īstenotu, ir nepieciešama ilgstoša plānošana. Nevar noliegt, ka atrast auklīti vienam mazulim ir vieglāk nekā trim.

Tāpat mazāk bērni nozīmē mazāk nekārtības, līdz ar to tu varēsi mazāk laika veltīt grīdu mazgāšanai, putekļu slaucīšanai, netīrās veļas kaudzēm un citiem mājas darbiem. Tev atliks gan vairāk laika sev, gan mīļotajam, gan bērnam.

Ceļošana



Nenoliedzami, ceļot ar vien bērnu ir daudz vieglāk un ērtāk nekā ar diviem un vairāk. Pirmkārt, mazulim ceļojumā ir nepieciešams vismaz divreiz vairāk lietu nekā tev, bet iedomājies cik daudz mantu ir jāņem līdz, ceļojot ar diviem un vairāk bērniem.

Otrkārt, nevar aizmirst arī par izmaksām. Kaut daudzviet par zīdaiņiem vai bērniem līdz sešu gadu vecumam nav jāmaksā, tev tāpat būt jārēķinās ar lielākām izmaksām, ja vēlies ceļot kopā ar savām atvasēm. Un kā jau iepriekš noskaidrojām – neizbēgami, ar diviem un vairāk bērniem tev būs lielāki izdevumi.

Foto: Shutterstock

Taču, arī audzinot vienu bērnu, vecākiem ir jāsakaras ar dažādiem izaicinājumiem. Lūk, divi iespējamie mīnusi, audzinot vienu atvasi!

Bērns var justies vientuļi



Neskatoties uz to, ka bērnam tiek veltīta visa vecāku uzmanība, viņš var justies vientuļi. Kā jau iepriekš tika minēts, mazais gribēs arī citus rotaļu biedrus ne tikai mammu un tēti. Protams, viņam agrāk vai vēlāk būs draugi, bet tas nav viens un tas pats. Tie, kuri ir auguši kopā ar māsām un brāļiem, zina, cik liela dāvana tā ir. Jā, protams, bez strīdiem neiztikt, taču dienas beigās tā mīlestība, kas virmo brāļu un māsu starpā ir pārdabiska un patiesa.

Pat tad, ja vecāki sākumā ir plānojuši tikai vienu bērnu, var gadīties, ka laika gaitā viņi, redzot savu mazuli spēlējamies vienatnē, domas mainīs.

Vecākiem ir pārlieku liela vēlme sargāt bērnu



Visi vecāki vēlas pasargāt savus bērnus, neatkarīgi no tā, cik daudz viņu ir. Taču mammai un tētim, kas audzina tikai vienu atvasi, nereti ir tieksme pārspīlēt un savilkt grožus tik stingri, ka bērnam ir grūti elpot.

Bieži vien tieši vienu bērnu vecākiem visgrūtāk ir pārdzīvot laiku, kad mazais ķipars ir izaudzis un dodas savas dzīves meklējumos. "Eurostat" apkopotie dati liecina, ka Latvijā bērni nolemj pamest ģimenes māju vidēji 26 gadu vecumā, kamēr citās Baltijas valstīs šāds lēmums tiek pieņemts ātrāk – Igaunijā 22 gadu vecumā, savukārt Lietuvā – 24.

