Spontāns sekss: kā tas var uzlabot laulāto attiecības

Pēc vairākiem gadiem laulībā vai ilgstošās attiecības, var gadīties, ka mīlas prieki zaudē savu burvību un kļūst par garlaicīgu ikdienas rituālu. Iespējams, iepriekš kaisles pilnās naktis nu ir pārvērtušās rutīnā, kas liek tev ilgoties pēc tā, kas reiz attiecībām piešķīla dzirksteli. Taču to ir iespējams mainīt. Spontāns sekss ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā atgūt pazaudēto kaisli.

Iemeslus, kāpēc seksuālā dzīve ir kļuvusi garlaicīga, var atrast vienmēr. Bieži vien mums patīk aizbildināties ar vecāku lomu, bērnu klātbūtni, nogurumu, aizņemtību, stresu un daudz ko citu. Taču, vai tu tiešām gribi ļaut tam visam stāties ceļā intīmajām attiecībām ar partneri?

Neskaitāmas reizes ir dzirdēts, ka sekss ir attiecību līme. Ir cilvēki, kas tam piekrīt, ir, kas uzskata citādāk, bet, nenoliedzami, intīmā tuvība partnerus satuvina gan fiziski, gan emocionāli. Iespējams, tieši tāpēc tagad, kad sekss ir kļuvis ikdienišķs un vairs tevi nesajūsmina, rodas sajūta, ka abi ar mīļoto esat attālinājušies viens no otra. Taču to ir iespējams mainīt.

Kad pēdējo reizi jums bija galvu reibinošs sekss, kur katra nākamā poza vai vieta tavai elpai lika aizrauties? Iespējams, pēdējo reizi šādas sajūtas, mīlējoties ar partneri, piedzīvoji pirms vairākām nedēļām, mēnešiem vai pat gadiem. Portāls "Marriage" atklāj, ka šī ir bedre, kurā ātrāk vai vēlāk iekrīt visi pāri. Taču tam reiz ir jāpieliek punkts!

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā piešķilt dzirksteli apdzisušajam mīlas ugunskuram, ir spontāns sekss. Tam ir vairākas burvības, bet viena no galvenajām ir neparedzamība un pārsteigums – tieši tās ir lietas, kas to padara baudāmu.

Pirms atklājam tev idejas, kas palīdzēs spontānu seksu pārvērst īstenībā, ir vairākas fiziskās un emocionālās barjeras, kas jāpārvar, lai plānotie mīlas prieki izdotos uz visiem 100 procentiem.