Trīs ieteikumi, kā uzlabot laulāto seksuālas attiecības

Katrs laulāts pāris kaut reizi ir nonācis situācija, kad kāds vai, iespējams, pat abi no partneriem nav apmierinati ar seksuālo dzīvi. Intīmā tuvība ir nozīmīga laulības sastāvdaļa. Ne velti seksu mēdz dēvēt par attiecību līmi, tāpēc abiem partneriem jādara viss, lai atgūtu zudušo kaisli, kas palīdzēs uzlabot arī attiecības kopumā.

Viens no biežākajiem jautājumiem, kas nomāc pārus, kuri nav apmierināti ar savu seksuālo dzīvi, ir, cik bieži mīlas priekiem nododas citi laulāti pāri un kas tiek uzskatīts par "normu". Portāls "Marriage" atklāj, ka precēti pāri vidēji ar seksu nodarbojas aptuveni 68 reizes gadā, kas nozīme piecas līdz sešas reizes mēnesī jeb vienu līdz divas reizes nedēļā. Taču statistikas dati nebūti nav tas, kam būtu jāpievērš liela uzmanība, domājot par savām intīmajām attiecībām ar partneri. Ir pāri, kuri jūtas apmierināti un laimīgi, ja mīlējas vienu reizi nedēļā, bet citiem ar to nepietiek. Viss ir atkarīgs no katra personīgajām vēlmēm un libido līmeņa. Seksuālajā dzīvē nav "normas", un to ir svarīgi atcerēties.

Tā vietā, lai domātu, vai tas, cik bieži jūs mīlējaties, atbilst normai, uzsvaru vajadzētu likt uz to, vai sekss jūs apmierina. Ja atbilde uz šo jautājumu ir negatīva, tad, iespējams, šie portāla "Marriage" ieteikumi palīdzēs atgūt kaisli gultā uz uzlabot seksuālas attiecības.

Nodarbojaties ar seksu biežāk

Ja jūs kā pāris esat nolēmuši piestrādāt pie savām seksuālajam attiecībām, jums jācenšas ar gultas priekiem nodarboties biežāk. Ja tava atruna nenodarboties ar seksu ir nogurums vai laika trūkums, tad sāc mīlēšanos ar partneri ieplānot savā kalendārā. Iespējams, labāk ir nodoties mīlas priekiem nevis vakarā, bet gan no rīta, kad abi esat pilni enerģijas un gatavi jaunai dienai. Tad nogurums vairs netraucēs izbaudīt vienam otra tuvību. Sekss no rīta noteikti ir arī lielisks veids, kā iesākt dienu uz pozitīvas nots.

Jo biežāk tu kaut ko dari, jo labāk to pieproti. Tāpat ir arī ar seksu. Lai uzlabotu savas prasmes gultā, tev tās biežāk jāpraktizē. Tas palīdzēs tev izprast savas un partnera vēlmes, kuras pēcāk vari īstenot, lai sasniegtu baudas virsotnes.

Taču ar seksu nevajadzētu arī pārspīlēt, padarot to par kārtējo lietu, kas jāizsvītro no darāmo darbu saraksta. Šāda attieksme pārvērtīs intīmo tuvību ar partneri par darbu, kā rezultātā zaudētāji būsiet jūs abi. Ja parasti nodarbojaties ar seksu vienu reizi divās nedēļās, tad palaieliniet reižu skaitu līdz divām. Ja pēc kāda laika nonākat pie secinājuma, ka arī ar to ir par maz, tad palieliniet reižu skaitu vēl nedaudz, līdz atrodat to, kas apmierina jūs abus.

Ieslēdziet gaismu

Vīrieši ir vizuālas būtnes. Viņiem patīk seksa laikā ne tikai izjust, bet arī redzēt sievietes skaisto ķermeni. Arī dažas sievietes dod priekšroku mīlēties gaismā. Taču, ja jūs nodarbojaties ar seksu tumsā, šī iespēja ir liegta.