Vai bērnam jāguļ ratos?

Katra mamma vēlas savam mazulim visu to labāko, arī sniegt kvalitatīvu miegu. Ja bērns guļ ratos 2 - 3 stundas, taču gultā tikai 30 - 40 minūtes, protams, mammas labāk izvēlas garu pastaigu svaigā gaisā. Kaut šķietami gulēšanas ilgums ratos sanāk ilgāks, ir vairāki iemesli, kāpēc bērnam diendusa būtu jāguļ savā gultā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gultā miegs ir visdrošākais

Kā minēts Amerikas Pediatru Asociācijas un citu bērnu drošības organizācijas paziņojumos, bērnam visdrošākā guļvieta ir viņa gulta. Rati, šūpoles, mašīnas krēsli nav domāti gulēšanai. Aizmiegot sēdus pozīcijā, bērna galva var nokrist uz priekšu, tādā veidā nosprostojot elpceļus. Lai samazinātu šo risku, bērns ir jāpārvieto uz gultu vai šūpulīti pēc iespējas ātrāk, ja viņš ir aizmidzis neatbilstošā vietā.

Miega kvalitāte

Guļot ratos vai automašīnas sēdeklī, miegs ir nepārtrauktā kustībā. Kad bērns pamostas, mammas cenšas ratus vairāk iekustināt, lai bērns atkal savienotu miega fāzes, tādā veidā pagarinot diendusu. Vibrācijas un nepārtraukta kustība neļauj bērnam ieslīgt dziļajā miega fāzē, tādā veidā viņš visu laiku guļ vieglajā miega fāzē, kas nesniedz kvalitatīvu un atjaunojošu miegu. Pie tam miegs automašīnā parasti ir 20 - 30 minūšu garš, kas pat nav vesels miega cikls. Tas var radīt bērnam sliktu garastāvokli, jo viņš nav izgulējies. Ja bērns pastaigas laikā ratos noguļ 1 stundu, miega kvalitāte ir piemērojama 15 min kvalitatīvam miegam gultā. Šo miegu mēs varam salīdzināt ar aizmigšanu automašīnā vai lidmašīnā, kad mēs paši, pieaugušie, aizmiegam pa ceļam. Protams, ka mēs labāk izvēlētos pagulēt savā gultā, nevis pa ceļam.

Ieraduma spēks

Regulāri aizmiegot ratos, bērnam rodas pieradums, ka viņš grib aizmigt katru reizi atkal kustībā. Ja esam ārā un pastaigājamies ar ratiem, tad nav problēmu iešūpot ratus no jauna, taču pieraduma spēks var būt daudz lielāks. Esmu saskārusies ar vecākiem, kas vakaros iet ārā ar ratiem staigāties vai speciāli brauc ar mašīnu, tikai lai bērns kustībā aizmigtu. Un tādu gadījumu nav retums! Tāpēc ir jāizvairās no nepareizu ieradumu veicināšanas, lai bērniņš aizmigtu. Tas attiecas gan uz kustību, gan gaismu, gan skaņu. Vecākiem ir laicīgi jāmāca savus bērnus aizmigt savā gultā, lai vēlāk tas nesagādātu problēmas. Ieteicamais vecums gulēšanai gultā ir no aptuveni 4 - 4,5 mēnešiem. Tajā vecumā bērnam attīstās bioloģiskais miega ritms, un viņš sāk atpazīt tumsas un gaismas ietekmi uz miegu, kā arī ir gatavs veselīga dienas ritma ieviešanai.

Opcijas

Ja dzīvojat privātmājā vai ar citu iespēju bērnam sniegt miegu svaigā gaisā, vajadzētu nodrošināt viņam atbilstošu vidi – tumšu un klusu. Kā arī ir svarīgi, lai bērns neaizmieg kustībā, kas neveicinātu nepareizas aizmigšanas asociācijas. Ja jūsu bērns regulāri aizmieg ratos vai automašīnā un jūs nesaskaraties ar nakts miega problēmām, apsveicu, esat laimīgie! Taču, ja naktis sāk sagādāt problēmas, ieteiktu sākt pārmaiņas ar gulēšanas vidi.

Ieteikums



Ja vēlies bērnu iemācīt gulēt gultā, nevis tikai ratos, sāc ar režīmu. Katru dienu ej pastaigā vienā un tajā pašā laikā, lai bērnam rodas laika pieradums, tas atvieglos pāreju uz gultu. Kad nedēļu esat pieturējušies pie viena laika, sāc mēģināt likt uz diendusu gultiņā tajā pašā laikā. Tikai atceries, ka jaunam ieradumam nepieciešams laiks.

Dace Cinava ir sertificēta zīdaiņu un bērnu miega konsultante, kā arī "Naktsmieram" dibinātāja. Guvusi miega konsultanta sertifikātu "Family Sleep Institute", Dace piedāvā konsultācijas un lekcijas par bērnu miegu, palīdz ģimenēm atrisināt ar miegu radušās problēmas, kā arī izglīto vecākus par veselīgiem miega paradumiem. Vairāk lasiet www.naktsmieram.lv.