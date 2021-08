Vecāku neiroze: kā mācīties skolā un ‘nenomirt’

Bērnam jāmāca kritiskā domāšana. Turklāt tas nenozīmē – visus kritizēt. Tas nozīmē domāt, ko es iegūstu un vai tas ir man piemērots. Galvenais uzdevums vecākiem ir nepārgrūst bērnu ar informāciju, bet iemācīt viņu novērtēt, atlasīt lieko, būt savām domām, kuras pamatojas viņa personiskajās vērtībās. Man liekas, kritiskās domāšanas prasmes būs pieprasītas, vismaz nākamajos piecdesmit gados noteikti. Mūsdienu tehnoloģijas automatizē dzīvi tik ļoti, ka cilvēkam jau tagad nav īpašas vajadzības domāt. Bet informācijas apjoms ir tik milzīgs, ka vienkārši iesūc laiku. Turklāt vērtību haoss ir tik liels, ka ne visi vecāki var skaidri pateikt, kam tic un ko uzskata par pareizu. Vai tā ir vērtība – izcili pabeigt skolu? Visu paspēt? Būt veselam fiziski un emocionāli? Mīlēt sevi? Tieciet skaidrībā ar pamatvērtībām. Palīdziet bērnam noteikt savas un pievienojiet savējās. Un iemācieties orientēties informācijas pasaulē. Tad viņš tiešām dzīvē nepazudīs.

Jāmāca bērnu komunicēt. Šī prasme arī ir ļoti zaudēta saistībā ar tehnoloģiju attīstību un dzīvās komunikācijas mazināšanos. Tomēr tā ir nepieciešama. Globalizācijā veidojas virtuālā saziņa un tā palielina komunicējamo cilvēku loku. Video konferences, kurā ir dalībnieki no visas pasaules, ofisā var notikt pat vairākas reizes dienā. Mainās ne tikai komunikācijas veidi, bet arī akcenti. Pirms divdesmit gadiem uzsvars bija uz draudzību. Draugs bēdā nepametīs. Mūsdienās tik ļoti vairs netiek akcentēta draudzība, bet jāspēj komunicēt ar daudz dažādiem cilvēkiem. Un tas nozīmē – spēt būt tolerantiem un pacietīgiem. Skola kā reiz ir teritorija, kur to var labi mācīties. Daudzi vecāki pieļauj kļūdu, nākot uz skolu ar attieksmi "mēs esam paši par sevi, mums nevienu nevajag" vai "aizvāciet no šejienes visus, kas negatīvi ietekmē manu bērnu". Šādi viņi rada bērniem ilūziju, ka nevajag komunicēt, ka mamma un tētis no dzīves aizvāks visu un visus, kas viņiem nepatīk. Ja vēl no skolas var "izēst" kādu skolotāju, pat direktoru, bērnu, tad – vai to varēs izdarīt no augstskolas, ielas, pilsētas, valsts, attiecībām? Kādēļ veltīt savus spēkus, lai kādu izolētu no bērna dzīves? Varbūt labāk mācīties komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, adaptēties dažādībā un prast saglabāt savas intereses?