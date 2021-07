Vecāku uzmanības trūkums – galvenais iemesls bērnu nepaklausībai un histērijām

99 no 100 gadījumiem, kad bērns ir nepaklausīgs, taisa histērijas un rodas vēl citas dabas sarežģījumi attiecībās ar vecākiem, galvenais vainīgais ir nevis bērns, bet vecāks.

Kā portālā "Vospitaj" norāda speciālisti, gribētos pat šos vārdus uzrakstīt uz papīra lapas, ielikt rāmīti un novietot redzamā vietā tavā mājoklī: "Ja bērns tevi neklausa, iemesls ir tevī, nevis bērnā". Tev jātiek galā pašam ar savu uzvedību un tikai tad jāpadomā, kā tu vari palīdzēt bērnam. Tātad, pirmais un galvenais iemesls – uzmanības trūkums. Lai cik banāli tas neizklausītos.

Padomā tieši tagad, cik bieži tu pievērs uzmanību savam bērnam, ja viņš nekliedz, nerīko histērijas, pilnībā dara to, ko vēlies tu? Parasti šādiem bērniem velta visai maz uzmanības. Bērns ir ar kaut ko aizņemts, bet mamma un tētis dara savas lietas. Tā ir visvienkāršākā situācija, kura visus apmierina, īpaši jau vecākus.

Jā, tiesa, mūsdienās ir visai grūti veltīt bērnam daudz laika un uzmanības. Vecāki parasti daudz laika pavada darbā, taču atceries, ka tev nav ar bērnu jāpavada 24 stundas diennaktī, lai viņš saņemtu tik daudz uzmanības, cik viņam nepieciešams.

Vienkārši kļūsti par bērna draugu, cilvēku, kurš viņu mīl jebkuros apstākļos, lai kas arī nenotiktu. Kļūsti pa īstam par to, kurš mīl, novērtē un atbalsta bērnu jebkurā situācijā.

Bērniem vissvarīgākais ir tas, lai viņus mīl. Augi tiecas pret sauli, lai dzīvotu. Tāpat arī mūsu bērni tiecas pie tiem, kuri patiesi viņus mīl un novērtē. Tāpēc, ja ne vārdos, tad darbos parādi viņiem savu mīlestību, siltumu un rūpes, un viņi nekad neizdarīs neko tādu, kas tevi var apbēdināt. Bet pieņemot kādu sev svarīgu lēmumu, bērni visupirms lūgs padomu tev, nevis draugiem.



Daudzi uzskata un māca citus, kuri vēl nav kļuvuši par vecākiem, ka dzīve pēc mazuļa parādīšanās ģimenē nekādi nemainās. Tas ir absolūti nepareizi. Līdz ar bērna ienākšanu tavā dzīvē mainās pilnīgi viss. Viss, kas kādreiz bija pirmajā vietā, aiziet otrajā plānā. Tuvākos 15-18 gadus par galvenajām rūpēm savā dzīvē kļūs bērns. Tiesa, te jāpiebilst, ka arī rūpes par sevi nedrīkst piemirst, taču tu kā vecāks viennozīmīgi būsi atbildīgs par to, kas notiek tava bērna dzīvē.

Bērni ir lielākais prieks, bet vienlaikus arī vislielākā atbildība. Bērni ir tie, kuri tev būs vienmēr. Draugi, darbs, domas un pārliecība, pat dzīvesbiedri var nākt un iet, bet bērni tev būs uz mūžu.

Vissarežģītākais bērnu audzināšanā un rūpēs par tiem ir atteikties no dažām, bet dažreiz pat daudzām nodarbēm, kuras tev bijušas svarīgas agrāk. Pakāpeniski tu vari atteikties no visa, kas apēd tavu dārgo laiku. Tomēr jāatceras arī tas, ka bērnu dēļ gluži nedrīkst pazaudēt arī pats sevi, savas intereses un vajadzības, visu ir iespējams līdzsvarot.



Daudzi pāri, īpaši tie, kuri jau ilgi dzīvojuši kopā vēl līdz bērna piedzimšanai, uzskata, ka ir iespējams savienot izklaides, hobijus, dzīvot aktīvu dzīvesveidu, un vienlaikus būt lieliskiem vecākiem. Daudziem patiesi tas arī izdodas, bet tikpat daudziem – tā vis nesanāk. Un atkal jāpiemin – līdzsvars. Ja tev ir kas pieskata bērnus, ar partneri vari ceļot un izklaidēties arī bez bērniem. Galu galā – arī vecākiem ir nepieciešams pabūt divatā un atpūsties no raizēm par bērniem. Tā ka – "sausais atlikums" – tava dzīve pēc bērna piedzimšanas krasi mainīsies, bet tas nenozīmē, ka līdz ar to tava personīgā ir beigusies. Nē, tikai jāprot visu sakārtot, lai visi var apmierināt savas vēlmes un vajadzības. Un tā, lūk, ir smalka māksla!

Speciālisti akcentē, ka tikai tu kā vecāks par 99 procentiem ietekmē, kāds būs bērna raksturs, attīstība, jūtas un emocijas, kopumā – kā veidosies bērna turpmākā dzīve.



Ikviens bērns, un tavējais nav izņēmums – sagaida uzmanību. Tā ir vispārzināma patiesība, taču ne visi vecāki to saprot. Vai arī kaut kā ar laiku piemirst...

Uzmanība no vecāku puses ikvienam bērnam ir tāda pati vajadzība, kā nepieciešamība pēc ēdiena un pastaigām svaigā gaisā. Velti bērnam iespējami vairāk laika! Katru dienu! Katru brīvo minūtīti!

Kā sniegt bērnam tik daudz uzmanības, cik viņam nepieciešams? Protams, te uzreiz šķietami prasās atbilde – palielināt uzmanības daudzumu. Viegli teikt, bet grūti paveikt! Jā, un kā gan noteikt šo līmeni? Visi mēs strādājam, mums ir daudz darāmā, – gan vīriešiem, gan sievietēm. Miljoniem mammu visā pasaulē katru dienu iet uz darbu, gatavo brokastis, pusdienas, vakariņas, tīra un gludina. Atradīsies vēl tūkstoš lietu, kurus neapšaubāmi jāizdara...

Lūk, seši speciālistu ieteikumi, kā bērnam veltīt vairāk savas uzmanības!



1. Mīļā mamma! No šodienas kā ieradumu turpmākās 90 dienas ievies paradumu katram savam bērnam dienā veltīt 15-30 minūtes nedalītas savas uzmanības. Nevis vienkārši ieslēgt multfilmas un aiziet uz virtuvi, bet palasīt pasaciņu, kopā pazīmēt, palīmēt, kopa pagatavot ēdienu, uzklausīt bērnu, pastāstīt viņam, kā pagāja tava diena. Kopā aizejiet uz parku, kādu pasākumu. Tu pati nepamanīsi, kā šīs 15-30 minūtes, kuras veltītas tikai bērnam, kardināli izmainīs tavu dzīvi un attiecības ar bērnu. Tu piedzīvosi neizmērojamu laimi un lepnumu par to, ko dari. Kā rāda dažādu pētījumu dati, tikai 15 procenti vecāku katram savam bērnam dienā velta 30 minūtes nedalītas uzmanības. Esi labāks par šiem pārējiem 75 procentiem!

2. Plāno savu dienā tā, lai tev pietiktu laika gan darbam, gan ģimenei. Katru dienu sākumā izdari lietas, kuras attiecas uz šīm divām tavas dzīves sfērām, un tikai pēc tam nodarbojies ar visu pārējo.

3. Vissvarīgākais, kas tev ir – tava ģimene un mājas. Pavadi iespējami vairāk laika mājās ar saviem mīļajiem.



4. Vienmēr katru brīvāku brīdi aizpildi jēgpilni. Piemēram, braucot ar bērnu automašīnā, neslēdz mūziku, bet tajā laikā parunā ar bērnu par viņa jūtām, plāniem, notikumiem viņa dzīvē, nekā klausies iecienītāko dziesmu vai ziņas pa radio.

5. Kad bērns vēlas tev kaut ko pateikt, klausies viņā uzmanīgi. Tā vietā, lai klausītos ar pusi auss, pagriezies pret viņu, atliec visas savas lietas un uzmanīgi klausies! Neradi iespaidu, ka tu it kā klausies, bet patiesi – klausies!

6. Atvaļinājumu pavadi ar visu ģimeni. Daudzi vēlas šajā laikā atpūsties no tuviniekiem Jā, daļa loģikas tajā ir, taču... No visiem citiem vienatnē atpūties regulāri. Lai to varētu realizēt, ievies savā ģimenē noteikumu, ka divas reizes nedēļā uz vienu divām stundām esi brīva no visām rūpēm par ģimeni, un rīkojies tāpat, ļaujot atpūsties partnerim. Atrodi nedēļā pāris reizes, kad laiku veltīt tikai sev un pašai ar sevi. Pastaigājies, iedzer kafiju ar draudzeni, iepērcies, aizbrauc uz jūru... Bet atvaļinājumu pavadi kopā ar ģimeni. Protams, daudzi vecāki vēlas atpūsties no bērniem un pabūt tikai divatā. Jā, arī šo divvientulību varat baudīt ar zināmu regularitāti vai arī iekļaujot šim mērķim kādu laiku atvaļinājumā.



Tātad, kā uzsver jomas eksperti, visizplatītākais iemesls, kādēļ bērni "slikti" uzvedas – cīņa par vecāku uzmanību. Tiklīdz bērns sāk uzvesties ne tā, vecāki uzreiz pamet novārtā savas lietas un pievēršas sava "mežonīša" audzināšanai. Ja bērns nesaņem vajadzīgo daudzumu uzmanības, vienīgais veids, kā to nopelnīt, ir kļūt nepaklausīgam.

Bērnam vecāku uzmanību vajag tikpat stipri, kā ēdienu vai miegu. Tā ir normāla vajadzība, kura viņam vienkārši nepieciešama, lai normāli augtu un attīstītos.