Profesore Ancāne: Tieši vecāki bērnā 'ieliek' vai 'neieliek' laimīgu likteni

Ancāne akcentē, ka robežu aizstāvēšana – gan valsts, gan cilvēcisko – ir ļoti apgrūtināta cilvēkiem, kas auguši ar "ko citi par to teiks" fonā. Jo "tie citi, kuri uzbrūk", protams, teiks, ka savu valsti aizstāvēt nevajag. Jo viņiem tas nav ērti. Vēl vairāk – tas nav viņu interesēs. Piemēram, vīrs, kurš domā, ka izrāda mīlestību, pēkšņi ierodas "kopā ar sievu iedzert kafiju". Ne viņš pirms tam piezvanījis, lai pajautātu, kādi sievai plāni un vai viņai būtu laiks, vai sieva vispār to vēlas. Šāda valdonīgi kontrolējoša attieksme pret sievu ir necieņas izrādīšana un nevar neievainot viņas pašcieņu. Mīlestībai necieņas atmosfērā, saprotams, nav vietas, uzsver profesore. Vīrs īsteno savas vēlmes – greizsirdības vadīts, kontrolēt sievas laiku. Un tas ir uzbrukums. Nevienam bez iebildumiem nebūtu jāpacieš otra pataloģija, šajā gadījumā – pārlieka greizsirdība, kura izriet no vīra nedrošības, pašcieņas trūkuma un patoloģiskām bailēm. Jautājums, vai sievai pietiek psihiskās veselības, tostarp pašcieņas, lai to noraidītu, vai arī viņa ir gatava sevi pazemot un piekrist, ka pazemojums ir saistīts ar "mīlestības izrādīšanu".

Šādi vīri un sievas bez mazākās cieņas pret otru cilvēku mēdz ieskatīties otra intīmajās lietās – telefona sarakstos, e-pastos u.tml., kas būtu ar riebumu un nicinājumi momentāni noraidāmas darbības ar mērķi aizstāvēt savas personības robežas. Tādēļ ir svarīgi prast neatlaidīgi pastāvēt uz savu. Prasīt, lai citi rēķinās ar tavām interesēm. Atgādināt, ka otra tiesības sākas tur, kur beidzas manas. Un otrādi. Valstis, kuras piedzīvo neveiksmi šo funkciju veikšanā, pazūd no kartes. Tāpat cilvēki. Tā ir katra atbildība par savu dzīvi. No tās var atteikties. Bet tā pastāv vienmēr. Pilniem malkiem izdzīvot savu dzīvi, realizēt savas potences, kapacitātes un talantus. Dzīvot laimīgu dzīvi.

Emocionālā drošība – pāri visam



Un tieši vecāki ir tie, kas bērnā "ieliek" (vai "neieliek") laimīgu likteni, uzsver profesore Ancāne. Pirmajos dzīves gados cilvēks iemanto vairākas turpmākajā dzīvē būtiskas spējas. Pirmkārt, justies drosmīgam, ko pamatā nosaka iegūtā emocionālā pieredzes, ka ir iespējams uzticēties sev un pasaulei, saviem spēkiem: "Es raudu, un kāds manis doto signālu par to, ka nejūtos labi, sadzird un nāk palīgā ķibeli novērst". Tātad raidu pareizos signālus, un apkārt man ir īstie cilvēki, kuri prot manis radīto uztvert. Secinājums: pasaule ir laba vieta dzīvošanai.

Ja šīs pieredzes iztrūkst, cilvēks mocīsies ar nedrošību, bailēm, nepārliecību par sevi un citiem. Šādas vadošās emocijas, īpaši, ja cilvēks tās neapzinās, nodara lielu postu pieaugušā dzīvē un ir nopietns šķērslis mērķu sasniegšanai. Ja cilvēks neveiksmes nesaista ar savu emocionālo stāvokli, bet gan ar ārēju šķēršļu esamību, tad dzīves mērķi objektīvi nav sasniedzami. Pirmkārt, tāpēc, ka šis cilvēks baidīsies lielus mērķus izvirzīt, otrkārt, – paša nedrošība un nepārliecība par sevi, kas ir galvenais šķērslis nodomu īstenošanā, netiek mainīta. Cilvēki gan reti to izprot paši. Parasti tas noskaidrojas vizītē pie ārsta psihoterapeita, saka profesore.