Vecāku vienaldzība, emocionāls bads un 'frontes aizmugures' vajadzība. Pusaudžu vecums

"Kaut kas nesaprotams notiek ar manu piecpadsmitgadīgo meitu. Izgājusi no visiem rāmjiem! Līdz 14 gadiem bija normāla – paklausīga, labi mācījās, bet pašlaik pilnīgi kā no ķēdes norāvusies! Mājās tikai ēd un guļ. Vakar aizgāja, aiz sevis skaļi aizcērtot durvis, pēc tam piezvanīja pa telefonu un teica, lai viņu nemeklē. Draudēja vispār aiziet no mājām. Viņai taču ir sava istaba! Jā, tur dzīvo arī mūsu vecākā meita Anna, bet viņai ir savs galds, dīvāns un portatīvais dators.

Pēdējā laikā viņa sāk slikti izturēties arī pret vecāko māsu. Pārnāk vēlu, bieži pēc pusnakts, slēdz iekšā gaismu, kaut Anna jau guļ. Mēdz skaļi klausīties mūziku tad, kad Annai ir jāmācās. Vienvārdsakot, nerēķinās ar viņu. Nerēķinās ne ar vienu no mums. Reiz aizgāja pie draudzenes uz dzimšanas dienu un atgriezās tikai pēc divām dienām."

Tipisks pusaudžu vecuma apraksts. Vārdu salikums "pusaudžu vecums" (angļu. un latīņu val. adolescence) latīņu valodā nozīmē "augt" vai "kļūt nobriedušam". Savukārt "pubertātes periods" latīņu valodā nozīmē "ataudzēt matus". Tas ir kā atrasties krustojumā starp bērnību un pieaugušo dzīvi. Šī pāreja notiek pakāpeniski, un tai nav skaidri definētu robežu, norāda bērnu un pieaugušo psihiatrs Gunārs Trimda, kura raksts par pusaudžu vecumu publicēts vietnē "Arsts.lv". Gan ar psihiatra, gan portāla atļauju piedāvājam rakstu arī portāla "Cālis" lasītājiem.

"Precīzi definēt pusaudžu vecumu nevar. Ir bioloģiskais (pubertātes iestāšanās) un psiholoģiskais pusaudžu vecuma sākums. Psiholoģiskais vecuma posms agrāk ilga aptuveni no 12 līdz 18 gadiem, tagad no 10 līdz 27 gadu vecumam. Protams, mēdz notikt "iestrēgšana" šajā periodā, nereti – uz mūžu. Mūsdienās šis posms ir kļuvis ilgāks. Kā vienu no iemesliem var minēt to, ka vecāki, kuri ir piedzīvojuši smagus, grūtus dzīves posmus, piemēram, karu, vēlas savus bērnus pasargāt no neizturamajām emocijām, kuras paši bija piedzīvojuši. Tādēļ savu bērnu dzīves ceļu viņi cenšas atvieglot dažādos veidos. Taču iznākumā tas ir tikai traucējoši – šis ceļš tiek noiets lēnāk, ilgāk, sāpīgāk un kļūst sarežģītāks.

Psihoanalītiķis P. Blos to dēvē kā bērnības krasta pamešanu un došanos uz otru krastu pāri krāčainai upei. Šis ceļš nav viegls, jo pusaudzim gan emocionāli, gan intelektuāli ir jāatdalās no saviem vecākiem, lai viņš spētu izveidot pats savu identitāti un varētu dzīvot patstāvīgi.