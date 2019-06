3D ielu māksla un smilšu skulptūras: četri pasākumi ģimeniskām vasaras brīvdienām

Vasaras sākums pārsteidzis Latviju ar kārtīgu karstuma vilni. Taču no svelmes nevajadzētu slēpties istabas sienās – tā vietā ved ģimeni ārpus mājām, lai izbaudītu brīvdienas kādā jaukā notikumā. Šajā nogalē būs iespēja gan aplūkot ielu mākslu un smilšu skulptūras, gan klausīties koncertus kādā no festivāliem vai apmeklēt kino.

Sadarbībā ar "Kurp.es", piedāvājam ieskatīties četros pasākumus, kas palīdzēs vasarīgās brīvdienas pavadīt ģimeniskā noskaņā.

Starptautiskais trīsdimensiju mākslas festivāls "Rīgas ilūzijas"

Izskatās tik dzīvi, ka pilnīgi bail paliek! No 5.jūnija līdz 8.jūnijam kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" norisināsies II Starptautiskais trīsdimensiju mākslas festivāls "Rīgas ilūzijas". 15 pasaules pazīstamākie 3D mākslinieki radīs lielizmēra 3D gleznas uz asfalta. Nesteidzīgā pastaiga ar ģimeni pa Mežaparka celiņiem pārvērtīsies aizraujošā piedzīvojumā. 8. jūnijā visi tiek aicināti arī uz festivāla noslēguma pasākumu: zīmējumu atklāšanu, mākslinieku apbalvošanu un priekšnesumiem.

Vairāk informācijas šeit.

Kino Bize programma jauniešiem

Šoreiz Kino Bize sniedz iespēju pusaudžiem ļauties sapņiem kļūt par rokmūzikas zvaigznēm, pasaulslaveniem ielu sportistiem, māksliniekiem un lielākajiem gangsteriem tuvākajā apkārtnē. Brīvdienās ir iespēja noskatīties komiķa Džonas Hila debiju režijā ar dzīvīgo "90. gadu vidū", RIGA IFF (Riga International Film Festival) bērnu žūrijas apbalvoto filmu "Los Bando", kā arī pirmizrādi filmai par motorolleriem, naksnīgu pilsētu un ieročiem – "Neapoles piraijas".

Vairāk informācijas šeit.

Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls "Summer Signs"

8. jūnijā Jelgavā jau no pulksten 10 ģimenēm ar bērniem ir iespēja apskatīt, kā vairāk nekā 20 atzīti skulptori no visas pasaules radīs skulptūras no 600 tonnu smilšu. Festivāla laikā norisināsies dažādu Latvijā un Baltijas valstīs pazīstamu mākslinieku koncerti, kā arī tiks rīkotas smilšu skulptūru darbnīcas bērniem. Tāpat arī būs iespējams vērot skulptūru veidošanas procesu. Iestājoties tumsai, skulptūras tiks īpaši izgaismotas, radot gaismas un ēnas priekšnesumu.

Vairāk informācijas šeit.

Ģimenes diena Ogrē

Ogrē vasaras brīvdabas pasākumu sezonu 8. jūnijā pulksten 13 atklās ar vērienīgu Ģimenes dienu, piedaloties teju 500 kolektīvu dalībniekiem, viesmāksliniekiem un jaunākajiem ogrēniešiem, dižojoties bēbīšu ratiņu parādē. Vēlāk ausis varēs priecēt koncertā "Pinu Sauli" ar bērnu kolektīvu piedalīšanos, kā arī noslēguma koncertā "Deviņiem'i ziediņiem'i", kas radīts kā veltījums Ogres novadam.

Vairāk informācijas šeit.