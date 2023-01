Aicina iesaistīties labdarības projektā topošo un jauno mammu atbalstam

Gada sākumā Dzemdību nama fonds piesaka divus jaunus fonda projektus – ilgstošās aprūpes istabu labiekārtošanu Rīgas Dzemdību namā un atbalsta programmu vecmātēm "Vārda spēks", kā arī rosina atbalstīt fonda mērķus, ziedojot fonda mājaslapā un "Narvesen" tirdzniecības vietās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ilgstošās aprūpes istabu labiekārtošana paredz to telpu tehniskos uzlabojumus, kurās grūtniece uzturas ilgāku laiku (pat vairākus mēnešus), lai saglabātu grūtniecību un novērstu riskus savai un mazuļa veselībai un dzīvībai. Dzemdību nama fonda valdes locekle Elīna Ozola stāsta: "Droša un ērta vide ir svarīgs priekšnoteikums optimālai veselības aprūpei. To apliecina arī Skandināvijā veikti pētījumi par to, kā dzemdību telpu fiziskais dizains ietekmē grūtniecību, dzemdības un dzemdību pieredzi. Māmiņām, kas medicīnas iestādē uzturas ilgstoši – dažkārt pat vairākus mēnešus, telpas ir ļoti būtiskas, jo patīkama vide ļauj ne tikai nodrošināt komfortu un drošību, bet veidot arī pozitīvu ietekmi uz dzemdību ilgumu un sāpju intensitāti."

Ne mazāk nozīmīga ietekme uz grūtniecības norisi un dzemdību procesu ir arī komunikācijai starp personālu un jaunajiem vecākiem, tādēļ Dzemdību nama fonds jau pērn uzsāka atbalsta programmu Rīgas Dzemdību nama vecmātēm "Vārda spēks", ko turpinās arī šogad. Tā ietver trīs dienu semināru un meistarklases.

"Pastāvīga pilnveide un jaunas zināšanas ir vērtība, kas medicīnas personālam ir īpaši būtiska. Vienlaikus kolektīvā, kur pārstāvētas dažādas paaudzes un arī savulaik iegūtās izglītības saturs ir atšķirīgs, ir svarīgi aktualizēt jaunākos pētījumus un pieejas. Programma vecmātēm ļaus labāk izprast sevi, savas sajūtas, emocijas un mācīties tās vadīt, kā arī papildināt jau līdzšinējās zināšanas par mazuļu attīstību un mātes lomu tajā. Tāpat arī programmā analizēs vecmātes darba ietekmi uz jaunās ģimenes turpmāko dzīvi kopā ar mazuli. Programmas apguve veicinās profesionālu un cieņpilnu saskarsmi un komunikāciju dzemdību procesā," stāsta Elīna Ozola.

Atbalsta programmas lektori ir savas jomas speciālisti ar plašu pieredzi. Programmu vadīs profesors, ārsts gerontologs Jānis Zaļkalns, ārste psihoterapeite, Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente Gunta Andžāne un sertificēta drāmas terapeite Anna Šteina.

Fonds aicina ikvienu, kam rūp laimīgi mazuļi un laimīgas ģimenes, ziedot šo un citu fonda projektu īstenošanai. Ziedot iespējams gan digitāli, izmantojot Dzemdību nama fonda vietni www.dznfonds.lv, gan ziedojumu kastītēs "Narvesen" tirdzniecības vietās. Kā arī, iegādājoties karsto dzērienu "Narvesen" īpašā dizaina krūzītēs, no katra pirkuma trīs centi tiks novirzīti Dzemdību nama fonda atbalstam.