Apstrīdēt paternitāti ir iespējams? Norāda uz civilsievas apzinātu valsts maldināšanu, saņemot alimentus

Ja bērnam reiz ir noteikta paternitāte, vai to var apstrīdēt, lūdzot tiesu nozīmēt veikt DNS testu? Kādam vīrietim radušās bažas, ka viņš nemaz nav bērna tēvs, un civilsieva daudzus gadus maldinājusi valsti un saņēmusi alimentus no neīstā bērna tēva.

"Labdien! 1998. gadā civilsieva dzemdēja bērnu, bet ne no manis, tai laikā viņa bija likumiskā laulībā. Ieskaidroja, ka bērns ir no manis, kam arī noticēju, tāpēc dzimšanas apliecībā ierakstīju savu vārdu. Pēc laika uzzināju, ka puika ir no likumiskā vīra. Bijusī civilsieva apzināti ir maldinājusi valsti un saņēmusi alimentus. Šobrīd esmu precējies, man ir bērni (nepilngadīgi). Vai varu lūgt tiesu nosūtīt uz DNS testu? Viņa atsakās kontaktēties, jo apzinās lietas būtību. Kā es varētu atrisināt šo lietu? Paldies!" pēc padoma "Latvijas Vēstneša"(LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā taujā Juris.

Portālā atbild juriste Marika Mure: "Ņemot vērā, ka jūs paternitāti esat brīvprātīgi atzinis pirms 23 gadiem un no uzdotā jautājuma nav konstatējamas visas situācijas nianses, kam juridisko jautājumu risināšanā var būt izšķirīga nozīme, jums diemžēl nav daudz instrumentu tās apstrīdēšanai.

Lai gan Civillikuma 156. pantā paredzētas personas tiesības apstrīdēt paternitātes atzīšanu, šādas tiesības aprobežotas ar nosacījumu, ka paternitāte atzīstama par neesošu tikai tādos apstākļos, ja persona, kas bērnu atzinusi par savu, nevar būt viņa bioloģiskais tēvs un bērnu par savu atzinusi maldības, viltus vai spaidu dēļ.

Turklāt jūsu gadījumā šāds apstrīdējums ir aprobežots ar divu gadu termiņu, skaitot no dienas, kad esat uzzinājis par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti. Sīkāk par šo tēmu lasiet LV portāla publikācijā "Paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana – svarīgs divu gadu termiņš"."