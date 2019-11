Aptauja: 88% jauniešu uzsver, ka ir savas valsts patrioti

Taujāti, vai uzskata sevi par Latvijas patriotiem, 88 procenti jauniešu atbildēja apstiprinoši. Daļa no viņiem (14 procenti) atzina, ka patriotismu izjūt tieši valsts svētku periodā, savukārt 12 procenti norādīja, ka neuzskata sevi par patriotiem, liecina Biznesa augstskolas "Turība" veiktā aptauja.

33 procenti jauniešu atzina, ka ilgi nedomājot būtu gatavi aizstāvēt Latvijas neatkarību, ja tas būtu nepieciešams, 13 procenti norādīja, ka tas ir armijas pienākums, astoņi procenti – pavisam noteikti nebūtu gatavi doties cīņā, savukārt 46 procenti no aptaujātajiem savā izvēlē šaubījās un konkrētu atbildi nesniedza.

Uz jautājumu par to, kuras ir būtiskākās Latvijas vērtības, jaunieši atbildēja dažādi. Visbiežāk tika minēta kultūra – 20 procenti. Nākamā populārākā atbilde bija daba, tad kuplas un spēcīgas ģimenes, valoda un latviskā identitāte. Bet lielākā daļa jauniešu (53 procenti) norādīja, ka nevar izdalīt vienu lietu un visas minētās uzskata par būtiskām vērtībām.

Jauniešiem jautāts, vai viņi plāno apmeklēt valsts svētku pasākumus, uz ko 63 procenti atbildēja apstiprinoši. Atbildot uz jautājumu, kurš no svētku ietvaros rīkotajiem notikumiem spēj raisīt viņos vispatriotiskākās sajūtas, 24 procenti jauniešu uzsvēra, ka tas ir viss pasākumu kopums, bet 21 procents īpaši izcēla kopīgu himnas dziedāšanu. Savukārt 23 procenti aptaujāto patriotiskas sajūtas izraisa došanās lāpu gājienā.

Vairākums jeb 75 procenti respondentu uzsver, ka ir ļoti būtiski jauniešos veidot izpratni par Latvijai nozīmīgiem notikumiem vēsturē. Aptaujas dalībnieki uzskata, ka šāda izpratne jāveido gan ģimenē, gan skolā, tāpat ikvienam pašam jāizjūt vēlme gūt zināšanas.

Tuvojoties 11. novembrim un Latvijas valsts svētkiem, ik gadu godinām un atceramies tos, kuri cīnījušies par mūsu zemes brīvību, pie apģērba piespraužot sarkanbaltsarkanu lentīti. Arī 80 procenti jauniešu atzina, ka savu patriotisko nostāju svētku periodā demonstrē pie apģērba nēsājot piespraudi ar Latvijas karodziņu, bet, skaidrojot, ko viņiem nozīmē 18. novembris, 65 procenti norādīja, ka šī diena ir brīdis, kad izjust lepnumu par Latviju, pieminot brīvības cīnītājus un domājot par latviskām vērtībām.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kādas ir jauniešu svētku svinēšanas tradīcijas un izpratne par patriotismu. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 500 jaunieši no visas Latvijas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Aptauja norisinājās interneta vidē no 28. oktobra līdz 6. novembrim.