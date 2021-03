Ar interaktīvu testu 'Uzmini vecumu' aicina aizdomāties par stereotipiem par vecumu

Elektriskais skrejritenis, bezvadu austiņas, viedpulkstenis rīta skrējienam vai jaunas kurpes salsas nodarbībām – vai tu dāvinātu šīs lietas savam opim vai omei dzimšanas dienā? Un vai esi pārliecināts, ka viņi to negribētu? Sabiedrība nereti saskaras ar dažādiem pieņēmumiem, ko vienā vai otrā vecumā spēj paveikt cilvēks un kas jādara kārtīgam senioram vai jaunietim. Sabiedrības integrācijas fonda informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ietvaros mudina šos priekšstatus mainīt un aicina izpildīt interaktīvu testu "Uzmini vecumu!".

Pirmais iespaids par cilvēku rodas vien dažās sekundēs, bet var izrādīties noturīgs gadiem ilgi, un bieži par cilvēku spriežam pēc viņa vecuma, ļaujoties izplatītiem priekšstatiem, ka visi jaunieši ir enerģiski jaunu ceļu gājēji, bet visi seniori – rimti krustvārdu mīklu minētāji. Bet vai tā tiešām ir?

Latvija pasaules laimes indeksā (2021) atrodas 51. vietā, pakāpjoties no 57. vietas pagājušogad, kas nozīmē, ka ar katru gadu mēs kļūstam laimīgāki un, kas rada laimi? Viens no faktoriem ir emocionālā labsajūta un spēja darīt to, kas rada prieku. Pasaulē ir daudz aizrautīgu cilvēku, kuriem gadi nav šķērslis, lai mācītos, apgūtu ko jaunu un izkoptu aizraujošus vaļaspriekus. Lai radītu izpratni par to, ka vecums ir skaitlis, nevis faktors, kas definē cilvēka personību, hobijus un profesionālo ceļu, radīts interaktīvs tests "Uzmini vecumu!", kura varoņi ir reāli prototipi – cilvēki mums līdzās. Vai spēj uzminēt, cik gadu cilvēkam, redzot tikai dažus viņam piederošus priekšmetus, kas raksturo viņa hobiju un nodarbošanos? Tests atrodams šeit.

"Tuvākās desmitgades laikā vidējais dzīves ilgums visā pasaulē pakāpeniski pieaugs, Latvijā līdz 2050. gadam gandrīz puse sabiedrības būs vecāka par 55 gadiem. Taču tas nenozīmē, ka dzīvei jākļūst vienmuļai. Tikai cilvēkam pašam, nevis sabiedrības priekšstatiem, būtu jābūt mērauklai, ko var vai nevar paveikt 30, 60 un 90 gados.

Tests ir viena no daudzajām Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas "Atvērtība ir vērtība" aktivitātēm, kas visa gada garumā aicinās domāt par stereotipu mazināšanu vecuma dēļ. Martā visā pasaulē tiek aktualizēti diskriminācijas un līdztiesības jautājumi sabiedrībā, tādēļ saliedētības politikas īstenotāji uzsāk informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" tematisko gadu un aicina pievērst īpašu uzmanību eidžismam jeb diskriminācijai vecuma dēļ un novērtēt gados vecākās sabiedrības daļas prasmes un pieredzi. Sekmīga dažādu aizspriedumu un stereotipu plaisas mazināšana starp 50+ un pārējām vecuma grupām var sniegt pievienoto vērtību daudzās jomās, piemēram, aizpildīt trūkstošās darbaspēka pozīcijas, sabalansēt ģimenes ikdienu un veicināt paaudžu pieredzes apmaiņu.