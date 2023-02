Artūrs Liepa: dzīvē jāizmēģina viss, lai saprastu, kas tev patīk un kas nepatīk

Artūrs Liepa studijas Riga Business School Biznesa vadības bakalaura programmā uzsāka 2022. gada septembrī, pirms tam piedaloties programmā "RBS Greenhouse", kur par līderību, izrādīto aktivitāti un augstiem sasniegumiem ieguva stipendiju studiju maksas segšanai pirmajam mācību gadam. Artūrs studijas apvieno ar profesionāla triatlonista karjeru un piedalās pasaules mēroga sacensībās, pārstāvot Latviju. Nākotnei Artūram ir lieli mērķi – viņš, būdams labākais Latvijas triatlonists jauniešu grupā, mērķtiecīgi virzās uz to, lai nākotnē varētu startēt olimpiskajās spēlēs. Sarunā Artūrs stāsta par studijām un sportu, par to, kā var apvienot abus un kā atrast savu aicinājumu.

Kā tev izdodas apvienot profesionālu sportista karjeru ar studijām, ņemot vērā dinamisko dzīves ritmu?

Man jau no sākuma likās, ka būs grūti apvienot studijas un sportu, biju to gaidījis. Man bija dilemma – pilnvērtīgi darboties tikai sportā vai izvēlēties drošāku ceļu, apvienojot sportu ar biznesa studijām. Cerēju uz universitātes pretimnākšanu, ko no Riga Business School arī saņemu pie nosacījuma, ka mans studiju sniegums paliek augstā līmenī. Jāatzīst, ka kaut ko nākas ziedot, lai kļūtu par labāko. Piemēram, es ziedoju mierīgu gulēšanu un nekā nedarīšanu. Lai visu apvienotu, esmu nepārtrauktā kustībā, piemēram, braucu ar mašīnu un paralēli klausos podkāstu. Cenšos katru brīdi izmantot pilnvērtīgi.

Kāpēc izvēlējies studēt, ja tev jau ir profesionāla sportista karjera?

Pabeidzot vidusskolu, sapratu, ka obligāti jāstudē, jo sportista karjera nav uz visu mūžu, tāpēc ir jāmācās. Izvēlējos Riga Business School, jo, manuprāt, tā ir ļoti augsta līmeņa biznesa skola Latvijā, kura sniedz arī dažādas iespējas, ko var izmantot.

Kā nonāci līdz lēmumam studēt tieši biznesu? Kāpēc Riga Business School?

Es nonācu salīdzinoši vēlu līdz šim lēmumam, līdz pat 12. klases vidum man nebija skaidrs, ko tieši vēlos studēt. Puse manas ģimenes ir mediķi, taču apzinājos, ka tas nav mans aicinājums. Biznesa studijas norezonēja, jo iespējams strādāt jebkurā jomā un ieņemt jebkādu amatu. Sapratu, ka bizness ir tas, ko es vēlos. Es sevi redzu, runājot ar cilvēkiem un attīstot biznesa idejas. Riga Business School man sākumā bija vienkārši reklāma, ko ieraudzīju sociālajos medijos kopā ar citām augstskolām.

Lēnām sāku atlasīt, ko es vēlos un ko nē. Viens no galvenajiem faktoriem, kas palīdzēja pieņemt lēmumu par studijām Riga Business School, bija piedalīšanās RBS projektā "Greenhouse". Ļoti patika mācību process, iepazinos ar foršiem cilvēkiem un aktīvi piedalījos programmā. Tā arī sapratu, ka vēlos mācīties tieši šeit.

Riga Business School sniedz praktisku izglītību. Kāda, tavuprāt, ir šādas izglītības loma veiksmīgas karjeras veidošanā?

Es ticu, ka "vecā stila mācības" – teorijas apgūšana no grāmatām – vairs nav relevanta mūsdienu pasaulei. Mūsdienās ir jāmāk atrast informāciju, analizēt, komunicēt, nevis iekalt no galvas formulas. Riga Business School bija tā vieta, kur es sapratu, ka studijas notiek tā, kā es vēlos – caur prezentācijām, komandas darbu un projektiem, lai attīstītu prasmes, ko varēs izmantot īstajā dzīvē.

Turklāt Riga Business School ir ļoti forša, ļoti draudzīga studiju vide. Ir tās milzīgās augstskolas, kur tu jūties kā mazā skudra, bet šeit ir sajūta, ka mēs visi esam kopā, arī darbinieki un pasniedzēji – mēs visi esam liela ģimene. Sabalansēt profesionālismu un draudzību ir māksla – man liekas, ka Riga Business School šajā ziņā ir gandrīz ideālā līmenī.

Kāda ir tava ikdiena?



Traki! (smejas) Triatlons – tas nav viegli, tie ir trīs sporta veidi, kurus jāsavieno. Tev ir jābūt labam nevis vienā veidā, bet visos trijos. Es ceļos ļoti agri no rīta. Braucu uz peldēšanas treniņu, tad ir biznesa skola līdz pašam vakaram – pieciem vai septiņiem. Ja pa dienu ir brīvs laiks starp lekcijām, tad vēlreiz dodos uz treniņu, bet, ja visa diena ir pilna, braucu mājās un trenējos līdz vienpadsmitiem vakarā. Šobrīd gan manas stundas sportā (16 līdz 18 nedēļā) ir daudz par maz. Profesionāļiem, kas paralēli nemācās, tās ir 30 stundas nedēļā. Cenšos darīt vairāk, bet ievēroju limitus: cik daudz es varu un gribu.

Kas ir pārsteidzošākais, ko tu esi piedzīvojis Riga Business School?



Ne pārsteidzošākais, bet ko es sagaidīju – ir daudz darba ar cilvēkiem: grupu darbi, kuros tevi saliek komandā ar cilvēkiem, ko tu neesi pazinis iepriekš. Ir jāmācās sadarboties, lai nonāktu pie laba darba rezultāta. Tā ir tā lieta, kas man tiešām ļoti patīk, jo tā ir reāla dzīves pieredze, ko pēc tam izmantot, uzsākot savu uzņēmējdarbību. Tev kā līderim jāmāk sadarboties ar dažādiem cilvēkiem, lai neviens netiktu atstumts. Otra lieta ir visas iespējas, ko man dod visi pasākumu, kur Riga Business School iesaistās. Studenti un darbinieki ir aktīvi, aicina kaut ko darīt – nav tā, ka tu tikai mācies. Ir iespēja paskatīties plašāk dažādos virzienos.

Ko tu ieteiktu jauniešiem, kas nezina, ko savā dzīvē vēlas darīt?

Kāpēc teikt "nē", ja var teikt "jā"? Man ļoti patīk iet ārā no komforta zonas, pārbaudīt sevi, cik es tālu varu aiziet gan sportā, gan arī ārpus tā – mācības, hobiji, idejas, ko var attīstīt, jo es uzskatu, ka dzīvē ir jāizmēģina viss, un tad tu sapratīsi, kas tev patīk un kas nepatīk. Pirms nonācu līdz triatlonam, biju peldētājs, izmēģināju basketbolu, paukošanos, tautas dejas, bet, iedvesmojoties no tēta piemēra, kurš pats ir bijis augsta līmeņa sportists modernajā pieccīņā, palēnām sāku pievērsties triatlonam, kurā pašlaik esmu sasniedzis labus rezultātus – apceļoju pasauli, pārstāvot Latviju un izcīnot augstas vietas, ko domāju darīt arī turpmāk. Arī runājot par studiju izvēli, lai saprastu, ko vēlos, ļoti daudz ko izmēģināju. Ja tu esi 12. klasē, ir jāizmēģina dažādas lietas. Tam nav jābūt ilgi – nedēļa, divas. Un tad pēc kaut kāda laika tu sapratīsi, kas tevi vairāk saista.

Beidzot studijas, es gribu būt tas, kuram ir ne tikai diploms, bet kurš arī kaut ko sasniedzis. Sportā mans mērķis ir pārstāvēt Latviju 2028. gada olimpiādē Losandželosā, tas būtu milzīgs gods. Vēlos turpināt sportot, būt aktīvs un popularizēt duālās karjeras ideju – to, ka tu vari būt gan labs sportists, gan students. Vēlos izglītot sabiedrību par to, ka visiem ir jāsporto, kaut vai nedaudz – no rīta krosiņš, 15 minūšu vēderpreses vingrinājumi. Lai labi strādātu smadzenes, ir jāsporto. Ārpus sporta vēlos izveidot jaunuzņēmumu, sasniegt kaut ko augstu.