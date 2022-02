Bērnu slimnīcā pieejamie pakalpojumi līdz 25 gadu vecumam

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca piedāvā pakalpojumus ne tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam, bet arī jauniešiem no 18 līdz 25 gadu vecumam. Bez ārsta nosūtījuma pieejams ginekologs jaunietēm un dermatovenerologs puišiem, bet ar nosūtījumu arī alergologs, neirologs, otorinolaringologs (LOR), galvas asinsvadu doplerogrāfija, datortomogrāfija un rentgens.

BKUS veiktajā aptaujā sociālajos tīklos, kurā piedalījās 283 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, secināts, ka vien 19 procenti jauniešu pierakstās uzreiz pie ārsta, ja šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar veselību. Labā ziņa ir tā, ka pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas 88 procenti zina, kā pierakstīties pie ārsta, tomēr piektajai daļai būtu pieejami ļoti nelieli līdzekļi vai to nebūtu nemaz, ja pie ārsta vajadzētu doties jau šonedēļ. Aptaujas dati arī apliecina, ka tikai 34 procenti zina, ka no 14 gadu vecuma pie ārsta var doties bez vecāku ziņas.

"Es gribu, lai ar mani runā normāli un jautājumus uzdod man un uzklausa mani, nevis prasa mammai," atzīst kāda 18 gadus jauna meitene.

Ginekologs nodarbojas ar problēmām un jautājumiem, kas saistīti ar meitenes un sievietes dzimumorgāniem, augšanu un attīstību. Konsultācija var būt nepieciešama gadījumos, kad:

ir aizdomas par nepareizi veidotiem dzimumorgāniem – šķiet, ka kaut kas izskatās ne tā, kā vajag;

ir iekaisumi dzimumorgānu un starpenes rajonā (apsārtums, izdalījumi, asiņošana, sāpes u.c.), aizdomas par seksuāli transmisīvu infekciju.

mēnešreizes nesākas līdz 15 gadu vecumam;

ir menstruāciju traucējumi – pārāk biežas un stipras menstruācijas vai tieši pretēji – retas mēnešreizes vai to iztrūkums;

nepieciešami padomi par izsargāšanos no grūtniecības vai citi jautājumi saistībā ar dzimumdzīvi;

bezmaksas grūtnieču antenatālās aprūpes programma jebkura vecuma grūtniecēm. Grūtniecēm līdz 21 gada vecumam pieejama arī īpaša mentoru programmu, kuras ietvaros grūtniecēm tiek piedāvāts papildus atbalsts gan grūtniecības laikā, gan pēcdzemdību periodā.

Dermatolovenerologs specializējas seksuāli transmisīvo infekciju diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē. Konsultācija var būt nepieciešama, ja ir:

bijis neaizsargāts dzimumakts;

vēlēšanās bez maksas pārbaudīties uz STS (maksa tikai par vizīti un asins stobriņa paņemšanu – kopā līdz 10 eiro);

Sūdzības dzimumorgānu rajonā (izsitumi, ādas nieze, izdalījumi u.c. sūdzības).



Alergologs nosaka alerģijas cēloņus. Konsultācija var būt nepieciešama gadījumos, kad ir:

ilgstoši apgrūtināta elpošana caur degunu, iesnas;

acu apsārtums, konjunktivīts;

ādas izsitumi, kurus var pavadīt nieze;

ilgstošs klepus, elpas trūkuma lēkmes.

Otorinolaringoloģijas (LOR) nozare specializējas deguna, rīkles un ausu slimību diagnostikā un ārstēšanā, kā arī saistošo galvas un kakla slimību ārstēšanā. BKUS veic arī operācijas dienas stacionārā. Konsultācija var būt nepieciešama gadījumos, kad vērojams:

dzirdes pasliktināšanās;

iesnu vai deguna blakusdobumu iekaisums;

alerģija;

ilgstoši apgrūtināta elpošana caur degunu;

akūts vai hronisks mandeļu iekaisums;

balss piesmakums;

infekcijas slimības un to komplikācijas galvas un kakla rajonā;

sejas traumas;

labdabīgi un ļaundabīgi audzēji.

Neirologs diagnosticē un ārstē nervu, galvas un muguras smadzeņu un to apvalku, asinsvadu slimības, kam var būt ļoti dažādi cēloņi – iekaisums, traumas, audzēji, ģenētika utt. Konsultācija var būt nepieciešama gadījumos, kad ir:

galvassāpes;

epilepsija un citi paroksizmāli stāvokļi;

neiroinfekcijas;

centrālās nervu sistēmas asinsvadu slimības;

perifēras neiropātijas, neiromuskulāras un demielinizējošas slimības;

dažāda veida neirozes;

neirometabolas slimības;

neiroinfekciju un nervu sistēmas traumu sekas.

Galvas asinsvadu doplerogrāfija (ultrasonodoplerogrāfija) ir asinsvadu izmeklēšana ar ultraskaņas metodi. To pielieto, diagnosticējot gan iedzimtas, gan iegūtas anatomiskas un funkcionālas asinsvadu īpatnības. Izmeklējums var būt nepieciešams gadījumos, kad ir galvassāpes, galvas reiboņi, trokšņa sajūtas ausīs.

Datortomogrāfijas izmeklējums un rentgens ir nesāpīgas izmeklēšanas metodes, kurās ķermeņa struktūru attēlu iegūšanai tiek izmantoti rentgena stari.

Lai pieteiktos uz konsultāciju pie ginekologa un dermatolovenerologa, nosūtījums nav nepieciešams un pacienta iemaksa par vizīti ir četri eiro. Pie ginekologa ultrasonogrāfijas izmeklējums maksās četri eiro. Bezmaksas STS analīzes ir iespēja veikt pie dermatolovenerologa (puišiem) un pie ginekologa (meitenēm), maksājot tikai par vizīti un asins stobriņa noņemšanu (kopā līdz 10 eiro). Neirologa, alergologa, LOR un galvas asinsvadu doplerogrāfijai vajadzīgs ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums, vizītes maksa ir četri eiro. Pie alergologa papildu analīzes var izmaksāt līdz 10 eiro. Datortomogrāfijas un rentgena izmaksas atkarīgas no izmeklējuma un vajadzīgs ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.

Pieteikties iespējams, aizpildot BKUS elektronisko pieteikuma formu šeit vai zvanot pa tālruni 80708866.