Bērnudārzniekus un pamatskolas skolēnus var pieteikt bezmaksas nodarbībām internetā par skudrām

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja izsludina pieteikšanos uz bezmaksas tiešsaistes attālinātajām nodarbībām par skudrām. Pieteikties var izglītības iestādes visā Latvijā. Nodarbības tiek realizētas, izmantojot tiešsaistes platformu "ZOOM".

Dabas māja piedāvā tiešsaistes nodarbības divu vecuma posmu bērniem un skolēniem:

"Skudru pētnieks" pirmsskolu grupām (vecuma posmā no pieciem līdz sešiem gadiem) un 1. klašu skolēniem. Ilgums: 20 minūtes.

Iespējams pieteikt nodarbības pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 9:30 līdz pulksten 9:50, no pulksten 10:10 līdz pulksten 10:30, no pulksten 10:50 līdz pulksten 11:10, no pulksten 11:30 līdz pulksten 11:50.

"Skudru pētnieks" 2. līdz 4. klašu skolēniem. Ilgums: 40 minūtes.

Iespējams pieteikties nodarbībām trešdienās un piektdienās. no pulksten 9:20 līdz pulksten 10, no pulksten 10:10 līdz pulksten 10:50, no pulksten 11:20 līdz pulksten 12, no pulksten 12:10 līdz pulksten 12:50.

Klase nodarbībās tiek dalīta uz pusēm: vienai pilnai klasei (30 bērni) nepieciešams rezervēt divus norises laikus. Nodarbības 2. līdz 4. klašu skolēniem tiks uzsāktas 14. aprīlī, savukārt pirmsskolas grupām un 1. klašu skolēniem – 15.aprīlī.

Lai pieteiktu nodarbību:

jāraksta pieteikuma e-pasts uz dabasmaja@liepaja.edu.lv;

e-pastā jānorāda izglītības iestāde, klase vai grupas nosaukums, bērnu skaits, skolotājs, skolotāja kontakttālrunis un e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta "ZOOM" piekļuves saite;

par apstiprinātu nodarbības pieteikumu ZIIC pārstāvis ar katru skolotāju sazināsies individuāli, zvanot uz e-pastā norādīto kontakttālruni;

ja izglītības iestādei nav pieejams tehniskais nodrošinājums komunikācijai tiešsaistes nodarbībā (mikrofons un/vai kamera), lūgums par to iepriekš informēt ZIIC pārstāvi e-pastā vai telefonsarunā.

Nodarbības tiek realizētas projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā", ko finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība".