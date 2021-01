BKUS aicina vecākus aizpildīt aptauju par mazu bērnu miegu

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pediatre un miega speciāliste Marta Celmiņa kopā ar divām Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes studentēm – Aneti Šperpergu un Renāti Apsi, izveidojušas anketu, lai padziļinātāk noskaidrotu vecāku pieredzi saistībā ar mazo bērnu miegu, informē pētījuma autores. Lai iegūtu plašākus datus, ikviens vecāks, kuram ir mazi bērni, aicināts aizpildīt aptauju.

Gan runājot ar māmiņām poliklīnikās, gan dažādos māmiņu portālos lasot diskusijas, manāms, ka vecāki ļoti bieži sūdzas par mazu bērnu (lielākoties 2–3 gadus vecu) miegu, norāda dr. Celmiņa. Vēl vairāk – pārrunājot to, kāda ir normāla miega fizioloģija un kādēļ veidojas dažādi miega traucējumi, māmiņas to visu ļoti labi izprot, bet viņām vienkārši ir pietrūcis informācijas. Citas arī teikušas, ka jauno māmiņu vidū tādas lietas kā "miega treniņš" ir gandrīz vai tabu vai ļoti nosodāma lieta (un, iztaujājot sīkāk, noprotams, ka lielai ir nepilnīga vai nepareiza ideja par to, kas īsti ir miega treniņš).

Tas viss kopā rosina ideju, ka vajadzētu noskaidrot, kādi īsti ir Latvijas vecāku uzskati un zināšanas. Vai viņi apmeklē pirmsdzemdību kursus? Vai tur stāsta par miegu? Ko var sagaidīt? Biežāk esošajām problēmām, kādēļ tās veidojas un kā ar tām tikt galā? Kā vecāki uztver miega treniņu (kas tas ir un ko tas ēd)?

Pētījuma vīzija – izanalizējot šo informāciju, tiks veidota programma, kuras ietvaros visiem jaunajiem vecākiem būtu pieejama vienota, kvalitatīva informācija – gan drukātā formātā, gan arī brīvi pieejamu video lekciju utt. veidā. Pētniece ar laiku cer to veidot kā projektu, lai varētu iesaistīt gan dzemdību nodaļas Latvijā, gan arī ginekologus un ģimenes ārstus.

Anketu līdz šim mirklim ir aizpildījuši jau 650 vecāki. Latviešu valodā to var aizpildīt šeit, bet krievu valodā šeit.