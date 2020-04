Dakteri Klauni turpinās atbalstīt bērnus arī karantīnas laikā

Kopš 12. marta visās Latvijas slimnīcās ieviests karantīnas režīms, tas nozīmē, ka ir aizliegts apciemot pacientus. Taču bērni no tā neslimo mazāk, un, lai mazie pacienti nepaliktu bez prieka, atbalsta un pozitīvas noskaņas, kā arī, cenšoties noņemt kaut mazu daļu slodzes no medicīnas personāla, biedrība "Dr. Klauns" atradusi risinājumu – Dakteri Klauni izmēģinās jaunus formātus tiešsaistes (online) vidē: tiešraides, videoskečus un tiešsaistes improvizāciju. Daži no formātiem būs pieejami ikvienam, kurš vēlēsies uzlabot garastāvokli, papildināt savus emocionālos resursus un mazināt trauksmi – atliks tikai ieiet Dr. Klauns "Facebook" vai "Instagram" lapās, informē biedrība.

"Kabatklauns". Dakteru Klaunu ikdienas darbs slimnīcās tiek veidots tiešā emocionālā kontaktā. Lai saglābatu šo saikni starp Dakteru klaunu un bērnu slimnīcu bērnu nodaļās tiek nogādātas planšetes (protams, ievērojot visas piesardzības un dezinfekcijas prasības), kuras saņems mazie pacienti, lai sazinātos un pavadītu laiku ar Dakteriem Klauniem. Šis būtu tas pats Dakteru Klaunu darbs – tikai tiešsaistes režīmā. Projekts tiek uzsākts bērnu nodaļās Valmierā un Rīgā, bet ar laiku arī citās Latvijas slimnīcās. Projektu atbalsta uzņēmums "Bite Latvija", nodrošinot ne tikai sakarus, bet arī planšetes. "Šobrīd, vairāk kā iepriekš mazajiem pacientiem un viņu vecākiem ir nepieciešams pozitīvs atbalsts esot slimnīcā. Tāpēc esam pagodināti par draudzību ar biedrību Dr. Klauns, kopā esam atraduši risinājumu tam, kā turpināt veikt tik ļoti svarīgo darbu un iepriecināt pacientus pat neesot fiziski blakus, un mums bija prieks palīdzēt to tehniski nodrošināt," norāda Kaspars Buls, "Bite Latvija" vadītājs.

Klaunu darbs ārā. Papildus reizi nedēļā Dakteri Klauni plāno darboties slimnīcu pagalmos – pie palātu logiem. Jau 1. aprīlī Dakteru Klaunu improvizāciju ieraudzīs mazie pacienti Valmierā (plkst. 13.00–14.00) un Cēsīs (plkst. 15.30–16.30).

Klauni tīmekļos. Dakteri klauni plāno arī tiešo ēteru un videoskeču sēriju "Facebook" un "Instagram" lapās. Jauno "Live Stream" ikviens varēs skatīties 1. aprīlī pulksten 17.00 – Dakteris Klauns Igorsky dosies dārgumu meklējumos tiešsaistes režīmā.

Videoskečus, ko var skatīties gan mazie, gan lielie, Dakteri Klauni ik nedēļu publicēs sociālajos tīklos – ar sev piemītošo klaunisko pašironiju viņi attēlos klaunu dzīvi izolācijā.

"Šodien mēs jūtam atbildību ne tikai par mazajiem pacientiem, bet par visas valsts emocionālo noskaņu, jo emocionālais atbalsts pašlaik ir tik ļoti nepieciešams mums visiem. Karantīnas un pašizolācijas laikā daudzi jūtas nomākti, un tas negatīvi ietekmē imunitāti," saka biedrības "Dr. Klauns" vadītāja Marianna Milovska "mēs tikai nesen uzsākām mēģināt medicīnas klaunādi tiešsaistē, taču noteikti to attīstīsim. Vecāki, kuriem bērni pašlaik atrodas slimnīcā, var droši sekot līdzi mūsu aktuālai informācijai "Facebook" lapā un uzdot jautājumos, rakstot mums privāto ziņu."

Foto: Publicitātes foto

Nesen Dakteris Klauns Igors Narovskis, organizācijas mākslinieciskais vadītājs, publicēja "Manifestu", viņš salīdzina šodienas pasauli ar slimnīcu: "Tagad mēs visi vairāk vai mazāk izjūtam "hospitalizācijas – izolācijas sindromu". Tas nozīmē, ka ir pienācis laiks Dakteriem Klauniem". "Manifestu" var lasīt šeit.

Veikti daudzi pētījumi, kas apstiprina, ka pozitīvs emocionālais fons labvēlīgi ietekmē imunitāti un ļauj ātrāk atveseļoties. Dakteru Klaunu darbs veicina, piemēram, kortizola līmeņa samazināšanos, vienlaikus mazinot sāpes, tas ļauj ātrāk iedarboties medicīnas procedūrām, jo pazeminās stresa līmenis. Slimnīcas klaunāde visā pasaulē tiek uzlūkota kā terapijas veids.

Ik gadu marts un aprīlis Dakteriem Klauniem ir pats karstākais darbošanās laiks – sākas plaša labdarības kampaņa un tiek gatavota zibakcija, kas notiek 1. aprīlī, tātad tieši Sarkanā deguna dienā. Kampaņas laikā ikviens var nopirkt sarkano klauna degunu, tādā veidā ziedojot Dakteriem Klauniem, visi līdzekļi nonāk klaunu ikdienas darba atbalstam. Labdarības biedrība "Dr. Klauns" var darboties, pateicoties līdzcilvēku un uzņēmumu ziedojumiem. Šogad pavasara kampaņu nākas atcelt. Dakteri Klauni ir pārliecināti: pašlaik atbalsts ir vairāk nepieciešams nevis viņiem, bet visiem pārējiem cilvēkiem.

Biedrība "Dr. Klauns" kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji – 30 profesionāli medicīnas klauni – katru dienu dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu projektu biedrība "Dr. Klauns" īsteno sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un ar Izraēlas vēstniecības, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma "Food Union" un Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" atbalstu.