Dāmām arī vīriešu apģērbu! Stiliste Jūlija Zolberga iesaka, ko pirkt vasaras izpārdošanā

Jūlijam ir divas neatņemamas sastāvdaļas – karsts laiks un vēl karstākas atlaides modes lietām mēneša garumā. Šo brīdi modes cienītāji gaida ar nepacietību, un patīkami kņudina kārdinājums, kad beidzot varēs tikt pie jaunām, skaistām kleitām, kurpēm un kostīmiem par zemākām cenām. Tādēļ tirdzniecības centra "Domina Shopping" stiliste Jūlija Zolberga dalās padomos, kam pievērst uzmanību, kad izdzirdi to skaļo balsi sevī: "man vajag ar šo visu papildināt savu skapi", un ko obligāti vajadzētu nopirkt vasaras izpārdošanas laikā.

Krāsas!



Košas krāsas no modes neizies nekad. Tas ir fakts. Bet nāks jauni toņi un to kombinācijas. Un nopērkot kādu spilgtu žaketi vai kleitu, to absolūti noteikti varēsi kombinēt ar citu apģērbu (arī neitrālu) ne vien šajā, bet arī nākamajās sezonās.

Vīriešu apģērbs – dāmām



Foto: Publicitātes foto

Ja tu vēl joprojām šaubies par "oversize" trenda nozīmi un neriskē to vilkt, tad tieši atlaižu laikā ir vērts eksperimentēt, nopērkot pavisam ko neierastu, piemēram, žaketi no vīriešu apģērbu nodaļas (un noteikti ne S, bet vismaz L izmēru). Rekomendēju šādu apģērbu pirkt bāzes krāsu toņos – melnu, zilu, brūnu vai pelēku. Droši kombinē to vasaras vēsākajos vakaros ar apspīlētu sievišķīgu kleitu. Rudenī un ziemā varēsi vilkt kopā ar džinsiem, bītleni un augstpapēžu "ankle boots" zābakiem. Trends "rupjais+smalkais" paliek ar mums uz ilgu laiku.

Neitrāli



Ja gadījumā jūti nogurumu no krāsām un gribās ļauties mūsu rāmajam skandināvu stilam, ķer ciet visu bēšīgos toņos. Tiem piejauc klāt smilšu toņus, un virsū uzmet kādu akmens krāsas žaketi, mierīgas trikotāžas bikses, papildini ar minimālistiskiem apaviem un somu.

Vasarīgas kleitas



Tās ir jāpērk tieši atlaižu laikā, jo vasara ir tik tikko sākusies, ap Jāņiem, kā jau Latvijā ierasts. Jācer, ka priekšā vēl būs jūlija tveice, augusta siltie vakari pie ezeriem, dārza ballītes un pastaigas gar jūru. Ak jā, priekšā ir arī siltais septembris, kad gremdēsimies vasaras nostalģijā. Un varbūt vasaras pagarināšana, aizlidojot uz siltajām zemēm. Katram gadījumam – sava kleita. Ja izdosies nomedīt kleitu ar smalko ziedu apdruku uz tumšā fona – tā lieliski kalpos arī rudenī, velkot ar "biker" jaku un "western boots" zābakiem.

Akcenta sportiskie apavi



Foto: Publicitātes foto

Parasti izvēlamies ikdienas apavus pēc iespējas neitrālus – baltus un melnus, lai saskan ar visu garderobi. Bet vasaras atlaižu laiks ir īstais brīdis, kad beidzot varam atļauties nopirkt "tās košās" botas, kuras jau sen tik ļoti kārojas, jo tu jūti, tomēr tev tās vajag!

Denims

Džinss ir universāls un tā valkāšanai un iegādei der jebkura sezona. Atlaižu laikā iesaku paķert kādu "oversize" džinsa kreklu, ko tikpat labi var vilkt gan vasarā vēsākā laikā, gan ziemā kā vidusslāni. Pievērs uzmanību neierastiem variantiem, piemēram, baltam vai krāsainam džinsa apģērbam.