Esi detektīvs un asini prātu – septiņas galda spēles visai ģimenei

Izbaudot laiku, kad ģimenēm ar bērniem dienas jāaizvada kopā, agri vai vēlu var pienākt brīdis, kad idejas kopīgai laika īsināšanai sociālās distancēšanās laikā apsīkst. Varbūt vērts notraukt putekļus no galda spēļu plauktiņa vai iedvesmoties kādas jaunas spēles izmēģināšanai?

Ar galda spēļu palīdzību ģimeniski varat pārbaudīt ne tikai savas zināšanas, piemēram, par Latviju, bet arī iejusties pat detektīva ādā. Pēc ieteikumiem portāls "Cālis" taujāja tiem, kuri ar galda spēlēm darbojas ik dienas – lūk, uzņēmuma "Brain Games" pārstāvja Jāņa Gruntes ieteikumi aizraujošām spēlēm, kas ļaus #paliecmājās laiku pavadīt kopā.

"Šurpu turpu" – apceļo Latviju, neizejot no mājas

Vai tu esi bijis Pazemes ezeros? Un Pokaiņu mežā? Pat ja esi, tev būs iespēja to izdarīt vēlreiz, neizejot no mājas. Spēli "Šurpu turpu" var spēlēt bērni no septiņu gadu vecuma, un tā ilgst aptuveni 30 minūtes. Spēlē uzvar spēlētājs, kurš pirmais apceļo četras dažādas ievērojamas vietas Latvijā. Kas tur tik grūts, jautāsi? Pa ceļam dažādas ķibeles sarīko mazie velniņi, kas vēl arī tiek saukti par pārējiem spēlētājiem. Vēl, protams, jāņem vērā dažādie pārvietošanās līdzekļi, kurus vari izmantot. Intrigu piešķir tas, vai visam pietiks biļetes. Varbūt tomēr nāksies iet kājām?

Šis piedzīvojums ir tā vērts, jo uzzināsi par tik daudz jaunām un interesantām vietām Latvijā, kuras noteikti visai ģimenei ir vērts apmeklēt arī dzīvē, pēc tam, kad ārkārtējā situācija valstī būs beigusies un spēlē redzētās vietas gaidīs atplestām rokām. Spēle ir ieguvusi jau tik lielu popularitāti, ka tai nesen iznācis otrs, uzlabotais izdevums.

"Smart games" – prāta treniņš kopā ar bērnu vai bērnam vienatnē

Foto: Publicitātes foto



Dažreiz, protams, bērnam arī jāmāk spēlēties vienam, bet ne vienmēr telefons vai planšete ir tas labākais variants. "Smart games" spēļu sērija ir lielisks risinājums – tās palīdz trenēt gan prātu, gan arī pirkstiņus, jo katrā no šīm spēlēm ir dots uzdevums, kurš jāizpilda, pārvietojot, bīdot un kraujot dažādas spēles detaļas. "Smart games" ir piemērotas dažāda vecuma bērniem, un to ilgums atkarīgs no tā, cik grūts ir uzdevums. "Ja būtu jāiesaka viena spēle, tad mēs ieteiktu "Three little piggies". Mēs visi zinām pasaku par trīs sivēntiņiem un vilku. Tad nu šajā spēlē tev ir jāpalīdz sivēntiņiem paslēpties no vilka," iesaka Jānis Grunte.

Katrā "Smart games" spēlē ir vairāki grūtuma līmeņi, un, sākot ar 3. grūtuma līmeni, izaicinājumu jutīs arī pieaugušie, kas padara šīs galda spēles par lielisku izklaidi visai ģimenei.

"Outfoxed": nu, detektīv, spēsi noķert nešpetno lapsu?





Sacensties ir labi un veselīgi, bet dažreiz ir vēl labāk būt vienā komandā. "Outfoxed" ir kolektīva spēle spēlētājiem no piecu gadu vecuma, un tās izspēlei vajadzīgas vien 15 minūtes. Katrs spēlētājs ir detektīvs, kurš cenšas noskaidrot, kura no lapsām ir nozagusi garšīgo kūku, pirms nešpetnā lapsa ar visu kūku ir pazudusi savā alā. Kā norāda Grunte, spēle lieliski māca bērniem komunicēt savā starpā, lai izlemtu, kurš ko savā gājienā darīs, un ir atklāts pietiekami daudz pazīmju, lai saprastu, kura no visām lapsām ir vainīga.

"Ice cool" – pingvīniņi joprojām topā



Kādu laiku atpakaļ par spēli "Ice cool" (raksta titulfoto) tika runāts ļoti daudz un, liekas, ka nu jau "Ice cool" ir vecas ziņas, bet tā nav gan. Šī dinamiskā spēle visai ģimenei joprojām ir ļoti iecienīta. "Ice cool" paredzēta spēlētājiem no sešu gadu vecuma un beidzas jau pēc 30 minūšu ilgas partijas. Spēles lielākas pluss ir tās unikalitāte un dažādie elementi, kuri citās spēlēs iepriekš nav manīti, piemēram, kaste kastē laukums un īpašie spēles kauliņi.

"Un, vai jau tika minēts tas, ka šī ir knipju spēle? Jāpiemin, ka bieži vien pie "Ice cool" spēles neviens bērns nav pat tuvumā, jo, to spēlējot ir aizņemti viņu vecāki, kas liecina par to, ka spēle tiešām ir ļoti interesanta visai ģimenei," stāsta Grunte.

"Klask" – ja spēles būtu filmas, tad šī būtu spriedzes filma

Foto: Publicitātes foto



"Klask" ir spēle, ko pusaudži nosauktu par riktīgu "action" – spēle paredzēta diviem spēlētājiem no sešu gadu vecuma, un beidzas jau pēc 10 minūtēm. Tam, ka izspēlei paredzēts tik īss laiks ir arī savas priekšrocības – ģimenē varat uzrīkot zibensturnīru izspēles, lai noskaidrotu, kurš ir pats labākais. "Spēles noteikumi ir izstāstāmi vienā elpas vilcienā, un pati spēle ir tik ļoti ātra un dinamiska, ka ar vienu partiju būs par maz," norāda Grunte.

"Halli Galli" – bērnu spēļu klasika

"Halli Galli" ir spēle, kura noturējusies Latvijas bērnu spēļu topos jau vismaz 10 gadus. Spēle paredzēta bērniem no sešu gadu vecuma un tā iekarojusi daudzu bērnu atzinību ar tās vienkāršību un īso izspēles laiku – tās izspēlēšanai vajadzēs vien 15 minūtes. "Šī un iepriekš minētā spēle "Klask" noteikti atbilst ieteikumu kategorijai, atbildot uz: "Mans bērns visu laiku spēlē datoru/planšeti/telefonu un negrib neko citu, ko lai ar viņu uzspēlē?" Tā bērniem ir gandrīz kā rotaļa, un tādas spēles bērni vislabprātāk spēlē. Diezgan droši var teikt, ka šai spēlei ir jābūt katras ģimenes spēļu kolekcijā," iesaka spēļu pazinējs Grunte.

Viens redz, otrs būvē, trešais dod norādes – "Team3"

"Team3" ir viens no jaunākajiem galda spēļu pasaules hitiem. Viss ir ļoti vienkārši – spēlētājiem ir jāuzbūvē viena celtne, bet tas spēlētājs, kurš zina, kas ir jābūvē, nedrīkst runāt. Spēlētājs, kuram ir detaļas, no kurām jābūvē, neko neredz. Kā lai vispār kaut ko uzbūvē? Vidū šiem abiem spēlētājiem sēž trešais komandas dalībnieks, kurš var gan runāt, gan redzēt, taču nedrīkst aiztikt detaļas.

"Šī ir ballīšu spēlē, kas lieliski der arī spēlēšanai ģimenes lokā. Spēle paredzēta bērniem no 14 gadu vecuma, bet ko droši var spēlēt jau no 10 gadu vecuma. Izmantojot interesanto komunikācijas ķēdi, visiem trim komandas dalībniekiem jāpaspēj uzbūvēt celtni, pirms to izdara otra komanda vai beidzas laiks.

Ja arī tavā ģimenē ir kāda iemīļota galda spēle – neturi sveci zem pūra un pastāsti par to komentāros!