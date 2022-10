Esi vitāls! Rīgas Stradiņa universitāte aicina uz Psiholoģijas dienu pasākumiem

Oktobrī Latvijā tiek atzīmētas Psiholoģijas dienas, kuru laikā pasākumus rīko arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras mācībspēki un studenti. Vieslekcijas, meistarklases un citi pasākumi gan klātienē, gan tiešsaistē noritēs nedēļas garumā, no 7. līdz 14. oktobrim, un uz tiem aicināti gan jau praktizējoši psihologi un palīdzošo profesiju pārstāvji, gan psiholoģijas un citu jomu studenti, kā arī citi interesenti, ziņo RSU.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektdien, 7. oktobrī, tiešsaistē no pulksten 9 līdz pulksten 9.40 būs iespēja iepazīties ar Veselības inspekcijas izstrādātajām rekomendācijām par tehnoloģiju drošu lietošanu bērniem. Galvenie sarunas temati būs par moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu veselību, rekomendācijas ekrānlaika ierobežojumiem un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai. Savukārt sadaļā "Mūsdienu tendences psiholoģiskajam atbalstam" noritēs divu ārvalstu ekspertu vieslekciju pirmā daļa – no pulksten 10 līdz pulksten 13 Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras profesors K.M.G. Štīrle (Stierle) iepazīstinās ar hroniska stresa pārvarēšanas stratēģijām un vitalitātes resursiem, savukārt no pulksten 14 līdz pulksten 17 klīniskā psiholoģe Lara Lagutina piedāvās ieskatu sapņos, to nozīmes apzināšanā, simboliskās domāšanas attīstībā, traumas simbolisma izpratnē un citos aspektos.

Dienas noslēgumā no pulksten 17.15 līdz pulksten 19.15 norisināsies meistarklase, ko vadīs "Klusuma skolas" vadītāja Inese Strante, kura ir veidojusi "Apzinātības spēļu kartītes". Viņa dalīsies ar idejām, kā apzinātību praktizēt ar vieglumu caur spēli, ko var ar prieku spēlēt visa ģimene.

Sestdien, 8. oktobrī, paredzētas vieslektoru L. Lagutinas (no pulksten 9 līdz pulksten 12) un profesora Štīrles (no pulksten 13 līdz pulksten 16) lekciju otrā daļa. Savukārt no pulksten 16.30 līdz pulksten 17.30 "Zoom" formātā būs iespēja iepazīties ar RSU mācībspēku izstrādāto Latvijas Klīnisko personības testu un Intelekta struktūras testu.

Ceturtdien, 13. oktobrī, no pulksten 16 līdz pulksten 17 tiešsaistē noritēs meistarklase "Sociāli emocionālo prasmju spēles darbam ar bērniem un pieaugušajiem mūžizglītībā", uz kuru aicina "Esi/" emocionālā un sociālā intelekta centrs.

Savukārt piektdien, 14. oktobrī, no pulksten 9 līdz pulksten 12 notiks Jāņa Ivana Mihailova lekcija par aktualitātēm psihologa profesionālajā darbībā, bet dienas turpinājumā no pulksten 13 līdz pulksten 15 norisināsies simpozijs "Dzīvesveids un veselīga kognitīvā novecošanās", kur paredzēts prezentēt veselīgas novecošanās jomā RSU veikto pētījumu rezultātus. Dienas noslēgumā no pulksten 15.15 līdz pulksten 16.30 RSU docente Velga Sudraba uzstāsies ar lekciju ""Tas jums no nerviem" jeb "psihes un ķermeņa mijiedarbība", kam sekos aicinājums uz grāmatas "Psihosomatiskā medicīna" atvēršanas svētkiem. Visi piektdienas pasākumi noritēs platformā "Zoom".

Plašāka programma un pieteikšanās RSU mājaslapā.

Dalība atvērta ikvienam interesentam.