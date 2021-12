Izdota grāmata bērniem par dzīvi pirms dzimšanas – 'Kur es biju, kad es nebiju'

Iznākusi bērnu pasaku grāmata "Kur es biju, kad es nebiju", kas iepazīstina ar pavisam jaunu pasaku tēlu Monti un atklāj stāstu par dzīvi pirms piedzimšanas.

Grāmatu izdevis zīmols "Montes stāsti".

Mākslinieces Sabīnes Baumanes ilustrētā grāmata "Kur es biju, kad es nebiju" izdota latviešu valodā, un tā ir "Montes stāstu" debijas grāmata. Stāsta autore Renāte Bērante iepazīstinās mazos lasītājus ar dzīvespriecīgu un zinātkāru meiteni Monti, viņas mammu, tēti un rotaļu draugiem – Zivtiņkungu Bobu un lācīti Kukū, ziņo "Montes stāsti" pārstāve Renāte Bērante.

"Monte būs lielisks draugs kā bērniem, tā arī vecākiem. "Montes stāsti" radīti ar mērķi bērniem palīdzēt rast atbildes uz vēl nesaprotamo lielajā pasaulē, savukārt vecākiem tā būs iespēja izvairīties no atbilžu fantazēšanas uz jautājumiem, kuriem mums, vecākiem, bieži vien grūti rast pareizās atbildes. Pasaka radīta tā, lai mazie lasītāji to uztvertu kā stāstu no sava vienaudža – savā, bērnu valodā. Tā atklās, ka reizēm pareizo atbilžu nemaz nav, svarīgi ir ņemt talkā iztēli un veidot savas atbildes pašam," atklāj Renāte Bērante, grāmatas stāsta autore.

Grāmata "Kur es biju, kad es nebiju" atklās stāstu par dzīvi pirms piedzimšanas, kas bērniem ļaus izprast laiku, kad mamma un tētis bija mazi, kur bija bērns, māsas un brāļi, kad vecāki bija tik mazi vai vēl nebija satikuši viens otru. Stāsts veicinās bērnos iztēli un ļaus apzināties, cik katrs bērniņš šajā pasaulē ir īpašs un gaidīts. Māksliniecisko ilustrāciju autore Sabīne Baumane un stāstu autore Renāte Bērante iecerējušas izdot arī citas pasaku grāmatas bērniem. "Montes stāsti" turpmākajās grāmatās plānots apskatīt tēmu par to, kā mammas puncītī rodas bērniņš, ko viņš tur dara un kā no turienes var izkļūt. Savukārt pasaka "Atvadīties" būs atbalsts bērniem mirkļos, kad jāizprot aiziešana no dzīves – kas notiek ar tuviniekiem vai mājdzīvniekiem, kad to vairs nav, kur viņi paliek un vai reiz atkal būs iespēja satikties.

"Montes stāstu" pirmo grāmatu iespējams iegādāties e-veikalā ''www.montesstasti.lv'', lielākajās "Jānis Roze" grāmatnīcās un bērnu preču dizaina veikalos visā Latvijā.

Grāmata tapusi ar kolektīvās finansēšanas vietnes ''www.projektubanka.lv'' un līdzcilvēku palīdzību, kā arī ar Jelgavas novada pašvaldības un "LLKC" atbalstu.