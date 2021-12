Iznācis jaunajiem vecākiem veltīts bezmaksas podkāsts 'Pirmās attiecības'

Kas bērnam ir nepieciešams, lai viņš, satiekoties ar pasauli, iepazītu to kā drošu un mīlestības pilnu vietu? Un kā vecāki var atbalstīt gan bērniņu, gan paši sevi šajā satraucošajā dzīves posmā? Šobrīd vecākiem pieejams jauns raidieraksts jeb podkāsts "Pirmās attiecības". To veido Ģimenes psiholoģijas centrs "Līna", un tas pievēršas tēmām, kas ir saistītas ar cilvēka attiecībām pašā dzīves sākumā – no ieņemšanas brīža līdz četru gadu vecumam.

Podkāsta vadītāja ir ģimenes psihoterapijas speciāliste, centra "Līna" vadītāja, kā arī grāmatu "Pirmās attiecības cilvēka dzīvē" un "Niķu nav!" autore Vita Kalniņa. Vita ir apguvusi zīdaiņu un vecāku psihoterapiju Brēmenē, Vācijā un ikdienā konsultē ģimenes mazuļa ieņemšanas, gaidīšanas un pirmo triju dzīves gadu laikā. Viņa ir izveidojusi arī PEP jeb pirmās emocionālās palīdzības mammu konceptu Latvijā un darbojas kā lektore, gan mācot dūlas un PEP mammas, gan arī daloties savās zināšanās dažādās grupu nodarbībās. Podkāstā Vita sarunāsies ar dažādu jomu speciālistiem, saviem kolēģiem, kā arī vecākiem par viņu pieredzi, veidojot pirmās attiecības ar bērnu.

Lai gan podkāsts ir vērsts uz atbalsta sniegšanu jaunajiem vecākiem, sagaidot ģimenes pieaugumu, Vita ir pārliecināta, ka tas var būt interesants jebkuram klausītājam, kurš vēlas sīkāk izprast cilvēka agrīno pieredžu ietekmi uz personības veidošanos.

"Mēs visi esam bijuši šajā sākumā un piedzīvojuši to, kā tas ir būt pavisam maziņam un ļoti atkarīgam no citu cilvēku iejūtības, no viņu spējas pamanīt, izdzirdēt mūs un reaģēt adekvātā veidā – pietiekami ātri, pietiekamā daudzumā piedāvājot to, kas mums ļoti trūkst. Un skaidrs, ka tas, kādas bija šīs pirmās attiecības, veido tālāk attiecības gan pašam ar sevi, gan ar partneri, gan ar citiem cilvēkiem mūsu dzīvē," norāda podkāsta vadītāja.

Pirmā podkāsta sērija jau ir skatāma, un tajā ir iespējams uzzināt, ko attiecībās nozīmē droša piesaiste un kā tā var ietekmēt bērna pašvērtējumu. Podkāstu ir iespējams klausīties straumēšanas vietnē "Spotify" un drīzumā tas būs pieejams arī "Apple Podcasts" platformā.

Jauna podkāsta sērija būs pieejama ik pēc divām nedēļām.