Ja bērns piedzimst priekšlaicīgi: kā veidojas valsts pabalstu apmērs

"Labdien! Kas notiek ar maternitātes pabalsta izmaksu, ja bērns piedzimst ātrāk, nekā tika paredzēts? Piemēram, aizeju dekrētā 29. jūnijā saistībā ar paredzēto bērna dzimšanu 8. septembrī, taču bērns piedzimst 25. augustā. Vai šāda situācija ietekmē kopējo izmaksāto pabalstu summu? Ja atsakos no darbnespējas lapas un strādāju līdz septembrim, vai pabalstu izmaksā tiks ņemti vērā pēdējie 12 mēneši iemaksu veikšanā, sākot no augusta (no 2022. gada septembra līdz 2023. gada augustam)? Paldies!" pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā sadaļā vaicā Karīna.

Atbild Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska: "Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par visu grūtniecības atvaļinājuma un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete neierodas darbā, tādējādi zaudējot algotā darbā gūstamos ienākumus, vai ja ienākumus zaudē pašnodarbināta sieviete.

Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par 56 vai 70 grūtniecības atvaļinājuma dienām un 56 vai 70 dzemdību atvaļinājuma dienām (ņemot vērā laiku, kad sieviete stājas ārsta uzskaitē, un to, vai dzemdībās bijuši sarežģījumi), par kurām ārsts izsniedzis darbnespējas lapu B. No piešķirtā pabalsta nekas netiek atskaitīts vai samazināts, ja bērns ir dzimis agrāk/vēlāk, nekā ārsts noteicis. Šāda situācija neietekmē maternitātes pabalsta izmaksu un apmēru.

Maternitātes pabalstam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, no kura tiek izsniegta darbnespējas lapa B.

Tātad, ja izlemsiet izmantot tikai daļu no Darba likumā paredzētā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un ja darbnespējas lapa tiks izsniegta tikai par dzemdību periodu no 2022. gada septembra, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas 12 kalendāra mēnešu periods tiks noteikts no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada jūnijam."