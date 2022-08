Ja pabrauc garām savai pieturai... Kas ar bērnu jāizrunā par situācijām uz ceļa

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, "Autotransporta direkcija" aicina skolēnu vecākus ieviest ikgadēju tradīciju savās ģimenēs – augusta beigās vai septembra pirmajās dienās kopīgi ar bērniem mērot ceļu uz un no skolas, pārliecinoties par sabiedriskā transporta pieejamību un pārbaudot alternatīvās pārvietošanās iespējas, kā arī pārrunāt potenciālās riska situācijas un rīcību tajās.

"Pandēmijas laikā bērni attālināto mācību dēļ mazāk izmantoja sabiedrisko transportu un, ja devās uz skolu, nereti vecāki to organizēja ar saviem personīgajiem transportlīdzekļiem. Šogad redzam, ka, mazinoties ierobežojumiem, atkal jāpievērš pastiprināta uzmanība skolēnu drošībai uz ceļa. Ir vērts katru gadu ar saviem bērniem pārrunāt visas potenciālās riska situācijas ceļā uz skolu un no tās. Ne tikai šķērsojot gājēju pāreju, ejot pa ceļu, kam nav no brauktuves atdalīts gājēju ceļš, bet arī, izkāpjot no sabiedriskā transporta, šķērsojot ceļu vai vilciena sliedes, kā arī rīcību, ja gadās aizbraukt garām pieturai, pazaudēt maku vai biļeti utt. Katra skolēna un bērna drošība ir prioritāte, ko nodrošināt var ar kopīgu sabiedrības atbalstu un sadarbību," min "Autotransporta direkcijas" valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Lai gan bērnu skaits, kuri ir cietuši ceļu satiksmes negadījumos, pēdējos gados kopumā ir samazinājies, ikkatrs incidents parasti ietekmē ne tikai pašu bērnu, jo notikušais kaut vai īslaicīgi izjauc vismaz vienas ģimenes ikdienas ritmu. Valsts policijas statistika liecina, ka atkal pieaug ceļu satiksmes negadījumos cietušo bērnu skaits vecumgrupā līdz 14 gadiem. Šī gada pirmajā pusgadā 62 minētās vecumgrupas bērni negadījumos uz ceļa bija iesaistīti kā gājēji, kas ir gandrīz dubultā, salīdzinot ar 2021. gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

Autotransporta direkcija arī šogad atgādinās pārvadātājiem, kas sniedz reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus, kādai jābūt rīcībai attiecībā uz mazajiem pasažieriem. Primārais princips – autobusa vadītājs nekad nedrīkst atteikt bērnam palīdzību, pat ja situācijas risināšanai nepieciešams aizkavēt konkrēto reisu un tādēļ pārējiem pasažieriem varētu būt vēlāka nokļūšana viņu galamērķos. Savukārt bērnu līdz 14 gadu vecumam nedrīkst izlaist vienu viņam nezināmā, svešā vietā.

Vecāki aicināti atgādināt saviem bērniem, kā arī skolotāji – skolēniem, kāda ir labākā rīcība dažādās neplānotās situācijās saistībā ar sabiedrisko transportu. Primārais princips – problēmu gadījumos vērsties pēc palīdzības pie autobusa vadītāja, kam ir pienākums palīdzēt sazināties ar bērna vecākiem vai arī iesaistīt atbildīgās institūcijas, piemēram, policiju. Tumšajā laikā noteikti viens no svarīgākajiem drošības aspektiem ir redzamība, tātad – jo košāks un atstarojošāks apģērbs, jo labāk. Savukārt ikvienam skolēnam, kura rīcībā nav mobilā telefona vai citu saziņas līdzekļu, vajadzētu būt zīmītei vai brīvi pieejamai informācijai ar norādēm, kā sazināties ar viņa vecākiem.

Citiem pasažieriem un sabiedrībai kopumā ļoti vēlams ir sniegt atbalstu bērniem un skolēniem, kuri izmanto vai vēlas izmantot sabiedrisko transportu, tostarp reģionālo. Autotransporta direkcija atgādina: pirmsskolas vecuma bērns (vecumā pat līdz astoņiem gadiem) nedrīkst būt viens pats, bez pieaugušā uzraudzības. Primāri jāsazinās ar viņa vecākiem, bet, ja tas nav iespējams, bērns jānogādā tuvākajā policijas iecirknī vai jāsazinās ar Valsts policiju.