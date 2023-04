Jaunā vides reportiere Roze izkāpj no komforta zonas jauniešu misijā Portugālē

"Lieliska iespēja izkāpt no savas komforta zonas, dodoties misijā ar pilnīgi atšķirīgiem cilvēkiem no dažādām valstīm starptautiskā komandā, kur arī katrs individuāli var parādīt savas stiprās puses un savstarpēji dalīties pieredzē," tā par viesošanos jauniešu misijā Portugālē par vides tēmām pagājušajā nedēļā stāsta Latvijas Jaunā vides reportiere Roze Aleksa Bogdane.

Darbojoties internacionālā 20 jauno reportieru komandā kopā ar Slovākijas, Slovēnijas, Maltas un Portugāles pārstāvjiem, viņa piecas dienas pētīja dažādas ar vietējo ilgtspēju saistītas tēmas: vides, sociālās un ekonomiskās, īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem par klimata pārmaiņām, upju piekrastēm un tūrismu, kas ir galvenais reģiona virzītājspēks.

Jauno vides reportieru misija notika Portugālē, Lousas pašvaldībā, kur vietējā daba ir bagāta ar bioloģisko daudzveidību, iekļauta Eiropas Savienības "Natura 2000" īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā, kā arī Portugāles Nacionālajā ekoloģiskajā rezervātā. Gleznaino ciematu atrašanās vieta Lousā kalnu grēdas centrā nodrošina unikālus apstākļus saskarsmei ar dabu, vērojamas brīnišķīgās ainavas ar daudzveidīgu floru, kā arī var sastapties ar dzīvniekiem, piemēram, mežacūkām, briežiem, ūdriem vai stirnām, tomēr Jaunie reportieri vairumā sastapa tikai brīvi klejojošus suņus un kaķus.

Jauno reportieru misija noritēja, lai analizētu vides jautājumus nacionālās un starptautiskās Jauno Vides reportieru publikācijās. Par iegūto pieredzi Jaunā vides reportiere Roze vēsta: "Manas žurnālistikas prasmes noteikti ir uzlabojušās, drošāk jūtos intervējot, kā arī mācoties pašpārliecību un atvērtību no Portugāles jaunajiem žurnālistiem. Mani, kā topošo dizaineri, aizrāva resursus taupošie dizaina risinājumi, un apzinos, ka ir īstais brīdis pārmaiņām arī Latvijā. Bet īpaši nozīmīga ir gūtā atziņa, ka neatkarīgi no valsts, kurā dzīvojam, cilvēku labklājība ir atkarīga no tīra gaisa, tīra ūdens, auglīgas augsnes, augu, dzīvnieku un ekosistēmu daudzveidības saglabāšanas arī katrā mazākajā valstī vai ciematā, tāpēc starptautiska sadarbība ir tik svarīga, lai to risinātu globāli visā pasaulē un izglītotu sabiedrību."

Misijas laikā jaunie reportieri intensīvi veidoja reportāžas, prezentēja tās vietējai sabiedrībai un, lai sasniegtu plašāku auditoriju, tās tiks publicētas Jauno reportieru starptautiskajos portālos un sociālajos tīklos.

Jaunie vides reportieri – "Young Reporters for the Environment" (YRE) ir programma vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē, ko koordinē Vides izglītības fonds ("Foundation for Environmental Education" (FEE)). Programma dod iespēju jauniešiem attīstīt žurnālistikas prasmes vides jautājumos. Arī Latvijā jaunieši vecumā no 11 līdz 25 gadiem pievienojas programmai, lai veiktu vides izpētes un attīstītu dažādas prasmes, piemēram: pētniecību, rakstīšanu, fotografēšanu, video un publikāciju veidošanu. Jauno Vides reportieru programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds (FEE Latvija), kura darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.