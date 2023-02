'Jūsu bērnam ir audzējs'. Mammas Kristīnes Startes 23 grūtākās dienas dzīvē

6.–7. janvāris. Pārbaudes, narkozes, asaras spilvenā, neziņa. Mēģinu no māsiņām izspiest informāciju, tās klusē kā partizāni.

Pēcpusdiena – saruna ar dakteri. Un visa pasaule sagriežas kājām gaisā, viss ir slikti, operācija jātaisa steidzami.

Operācija? Es jau iedomājos – dzīve bez matiem, jāzāģē galvaskauss, no tām domām jau vien paliek nelabi. Dakteris mierina un rada uzticību, ka [te ir] pasaulē labākās tehnoloģijas.

Zvanu Mārtiņam, salūztu, raudu, ir ļoti grūti...

8. janvāris – atbrauc ciemos Kerija, spēlē paslēpes, ik pa laikam iezogas doma, ka tas nevar būt ar mums, varbūt ir sajaukti rezultāti? Ieva smejas, skrien – tas neiet kopā.

Foto: Privātais arhīvs

9. janvāris – šī ir Ievas otrā dzimšanas diena. Pirms operācijas dakteris aicina uz sarunu, lai izstāstītu operācijas gaitu un to, kāpēc tik steidzami tā jātaisa. Audzējs ir ļoti liels – 7 x 5 cm – un jau ir aizgājis uz "bīstamo zonu", un vienā mirklī Ieva varēja zaudēt redzi vai viņai varēja iestāties infarkts. Kad to pasaka, man liekas, ka katra minūte ir no svara, katra viņas kustība var ietekmēt (tas nekas, ka iepriekšējā dienā pirms visa šī viņa spēlējās un bija kājām gaisā).

Diemžēl bērni ir tie, kas var panest to visu bez izmaiņām, organisms ir augošs un pakļaujas visam, mūsu gadījumā audzējs bija tik labi iedzīvojies, ka galvaskausu sabīdījis pa savam. Un statistika ir slikta, audzējus pamana jau tad, kad tie ir lieli vai jau ļoti bīstami un traucē dzīvot.

Esam pie operācijas zāles, iedodu Ievai buču, uzvelku krustiņu uz pieres, jo vienīgais, ko es tagad varu darīt, ir lūgt! Lūgt! Lūgt! Vairs no mums nekas nav atkarīgs. Mēs ar Mārtiņu esam palātā, mēs lūdzam, mēs gaidām, es sajūtu to pārdabisko spēku – tā sajūta, ka kāds uzlicis roku uz pleca un saka, ka viss būs labi! "Es esmu kopā ar jums!"