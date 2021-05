Kā atcelt pret māti vērsto prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, ja bērns dzīvo pie viņas

"Labdien! Vēlos noskaidrot, kā var atcelt pret mani vērsto prasību par uzturlīdzekļu piedziņu. Bērns dzīvo pie manis. Uzturlīdzekļu garantiju fondā spēkā ir prasība no bijušā vīra, tādēļ es nevaru iesniegt. Zvanīju uz tiesu, bet tur man nemācēja paskaidrot," pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā taujā mamma Ilze.

Atbild juriste Ilona Barkovska: "Ja ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nolemts piedzīt no bērna mātes par labu bērna tēvam uzturlīdzekļus, tad ir vairāki varianti, kā šo situāciju atrisināt, ar nosacījumu, ka bērna ikdienas aizgādību šobrīd īsteno bērna māte.

Viens no variantiem ir abiem vecākiem labprātīgi vienoties par to, ka no konkrēta datuma un līdz bērna pilngadības sasniegšanai uzturlīdzekļu samaksa no bērna mātes par labu bērna tēvam (bērna uzturam) tiek pārtraukta (jo bērna ikdienas aizgādību īsteno māte). Šāda vienošanās jāslēdz rakstveidā, un bērna tēvam jāvēršas Uzturlīdzekļu garantiju fondā, lūdzot neveikt uzturlīdzekļu izmaksu viņam un iesniegt šādas vienošanās kopiju.

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 14. panta pirmās daļas 8. punktu fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem: iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no fonda, iesniedzot fonda administrācijai attiecīgu iesniegumu.

Ja labprātīgi vienoties nesanāk, tad bērna māte ir tiesīga vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņas pārtraukšanu, kā arī šajā prasības pieteikumā var lūgt tiesu lemt par bērna dzīvesvietas noteikšanu pie mātes (ja par to ir strīds starp pusēm) un par uzturlīdzekļu piedziņu no bērna tēva (ja labprātīgi tēvs uzturlīdzekļus nemaksā).

Civilprocesa likuma 203. panta ceturtā daļa nosaka: ja pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums, ar kuru no atbildētāja piespriesti periodiski maksājumi, mainās apstākļi, kas ietekmē maksājumu apmēra vai ilguma noteikšanu, katra puse ir tiesīga, iesniedzot jaunu prasību, prasīt maksājumu apmēra vai termiņa grozīšanu.

Tātad, ja šobrīd bērna ikdienas aizgādību īsteno māte, tad viņa ir tiesīga lūgt tiesu no prasības celšanas dienas un līdz bērna pilngadības sasniegšanai pārtraukt uzturlīdzekļu piedziņu no viņas par labu bērna tēvam (bērna uzturam)."