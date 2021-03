Kā bērnus iedvesmot apgūt fiziku: padomos dalās fizikas skolotāja un trīs bērnu mamma

Cilvēcei attīstoties, attīstās arī fizika, tomēr tās galvenais uzdevums paliek nemainīgs – izprast dabas likumus, aprakstīt tos ar vienkāršām sakarībām un izmantot iegūtās zināšanas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tas ir precīzi tas pats, ko dara bērns kopš dzimšanas, turklāt vecāku uzdevums būtu šo interesi atbalstīt un virzīt, attīstot bērnā zinātnisko domāšanu.

AS "Latvenergo" organizētā erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" īstenošanas gaitā sadarbībā ar Latvijas Fizikas asociācijas prezidenti, fizikas skolotāju un trīs bērnu mammu Ludmilu Belogrudovu apkopoti četri ieteikumi, kas vecākiem var palīdzēt ieinteresēt bērnus apgūt fiziku ar prieku.

Palīdzi bērniem saredzēt fiziku mums visapkārt

"Arī vecākus var biedēt vārdu salikums "zinātniskā domāšana", taču tā sākas ar spēju veidot pat vienkāršākās loģiskās cēloņsakarības, tās pamatot un pārbaudīt. Un te man ir labā ziņa vecākiem, kuri ir noguruši no sava bērna mūžīgiem "kāpēc"? Jums nav jāzina viss! Vecāku uzdevums ir ļaut bērnam domāt, meklēt risinājumus un apzināties savu domāšanas un rīcības ceļu. Šim nolūkam der jebkura vide: virtuve, vannas istaba, sporta zāle vai pastaigas dabā. Veicini bērnā ieradumu vērot parādības mums apkārt – saredzi kondensātu jeb ūdens pilienus uz bļodiņas, kuru uzliekam virsū tējas tasītei, uz minerālūdens pudeles, kuru izņemam no ledusskapja, un citur. Piefiksējam, ka ūdenī roku pacelt ir vieglāk nekā gaisā, vērojam, kādi priekšmeti ūdenī grimst, bet kādi uzpeld. Pētām vidi, kurā veļa žūst ātrāk – vannas istabā, viesistabā vai ārā, un no kā tas ir atkarīgs? Bērnam, kas ir iemācīts vērot to, kas notiek apkārt, domāt par novēroto, izvirzīt savas hipotēzes un pārbaudīt tās, būs krietni vieglāk, piemēram, 11. klasē izprast fizikā tēmu par gaisa mitrumu, šķidrumiem un tvaikiem," iedvesmo Belogrudova.

Izvairies no atbilžu pasniegšanas uz "paplātes"

Bērna iztēle var būt ļoti plaša, tādēļ vecākiem nevajag uz jautājumiem steigties sniegt gatavas atbildes, bet gan ļaut atvasēm tās meklēt pašiem, aktīvi iesaistīties izziņas procesā un būt gataviem uzklausīt bērna domas. "Manai meitai bija pieci gadi, kad es, gatavojot mācību materiālu, skatījos filmu par gravitāciju. Meita blakus spēlējās, taču pēc filmas pienāca pie manis ar divām mantiņām – vienu vieglāku, otro smagāku, un vēlējās noskaidrot, kuru no mantām Zeme pievelk spēcīgāk. Ļāvu viņai izdomāt metodi, un pēc pāris minūtēm mantiņas jau karājās šalles galos. Biju dziļi pārsteigta, ka piecgadīgs bērns man aprakstīja dinamometra darbības principu. Šajā gadījumā nav svarīgi, ka vecāks atceras vārdu dinamometrs, to nevajag pieminēt, jo jāatstāj darbs arī fizikas skolotājiem, bet būtiskākais ir tas, ka bērns pats cenšas meklēt atbildes uz jautājumiem. Vecāku uzdevums šajā procesā – pavadīt laiku ar bērnu, runāt, uzklausīt un iesaistīties eksperimentos, lai attīstītu katrā cilvēkā iedzimto zinātkāri un gūtu pārliecību, ka izzināt pasauli ir aizraujoši," uzsver fiziķe.

Ievies eksperimentus kā ierastu aktivitāti

Attālinātais dzīves režīms ir pateicīgs laiks fizikas eksperimentiem, kurus iespējams veikt ģimenes lokā. Vecāku klātbūtnē bērns nebaidīsies kļūdīties, uzdot jautājumus un paust patiesas emocijas. Tas garantēs jēgpilni un jautri kopā pavadītu laiku, kā arī sniegs iespēju uzzināt daudz ko jaunu pašiem vecākiem. Grāmatās un internetā pieejami daudz un dažādu eksperimentu apraksti. Idejas aktivitātēm iespējams meklēt gan "YouTube", gan pašmāju portālos, piemēram, "Fizmix.lv", kurā iekļauti eksperimenti junioriem, īsfilmas un skolēnu veidotie video materiāli. Turklāt, padarot eksperimentus par ierastu nodarbi, bērni patstāvīgi sāks domāt veidus arvien jauniem fizikas iepazīšanas mēģinājumiem.

Kopīgos ģimenes vakaros spēlējiet erudīcijas spēles

Erudīcijas spēles ļauj pārbaudīt savas zināšanas, sagatavoties pārbaudes darbiem un olimpiādēm, labi pavadīt laiku kopā, kā arī sajust sacensību garu. Rīkojot viktorīnu ģimenes lokā, var iekļaut gan izklaidējošus, jautrus un nenopietnus, gan atjautīgus un izzinošus jautājumus par eksaktajām zinātnēm. Apgūt fiziku ar spēļu palīdzību skolēnam būs daudz interesantāk, nekā stundām ilgi lasot mācību grāmatas, turklāt arī balva var motivēt skolēnu mācīties un likt lietā skolā iegūtās zināšanas. Lai procesu padarītu vēl aizraujošāku, erudīcijas spēles var izveidot un spēlēt arī dažādās digitālajās platformās.

