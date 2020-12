Kā mainīsies minimālais uzturlīdzekļu apjoms par bērnu 2021. gadā

Šī gada 24. novembrī Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus noteikumos par valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmēru sākot ar 2021. gada 1. janvāri. Kā šīs izmaiņas ietekmēs minimālās uzturlīdzekļu summas apmēru, ko izmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds (UGF), skaidrots "Latvijas Vēstneša portāla" e-konsultāciju sadaļā.

"Labdien! Kādu summu UGF maksās 2021. gadā?" vaicā lasītāja Aija "LVportālā". Situāciju skaidro juriste Olga Petrovska – ņemot vērā, ka pēc MK noteikumiem ar 2021. gada 1. janvāri valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru paaugstinās no 430 eiro līdz 500 eiro, mainīsies arī UGF izmaksājamo uzturlīdzekļu apjoms, jo to nosaka UGF likums un uzturlīdzekļu apmēru nosaka MK.

MK noteikumi par uzturlīdzekļu apmēru bērnam paredz, ka bērnam līdz septiņu gadu vecumam minimālā uzturlīdzekļu summa ir 25 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet bērnam no septiņu gadu līdz 18 gadu vecumam uzturlīdzekļu apmērs ir 30 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, skaidro juriste.

Tas nozīmē, ka ar 2021. gadu UGF par bērnu līdz septiņu gadu vecumam uzturlīdzekļu summa, ko izmaksā UGF, būs 125 eiro, bet par bērnu no septiņu līdz 18 gadu vecumam šis apmērs būs 150 eiro.