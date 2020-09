Kartona otrā dzīve: mamma no kastēm darina radošas rotaļlietas

Pasaulē un tepat pie mums Latvijā aizvien vairāk cilvēku pievēršas bezatkritumu dzīvesveidam. Reizēm visradošākās idejas rodas tad, ja mājās sakrājušās, piemēram, liekas kartona kastes, kuras izmest gluži negribas. To pierādījusi arī kāda mamma no Francijas, kura saviem bērniem izgatavojusi visdažādākās rotaļlietas no kartona kastēm un citiem palīgmateriāliem, kas mēdz būt mājās.

Sidnija Pīrsija šobrīd dzīvo Francijā, lai gan nāk no Londonas Lielbritānijā. Sieviete un divu bērnu mamma atradusi veidu, kā apmierināt ne tikai ideju mērķtiecīgi otrreiz izmantot dažādus materiālus, bet arī sagādāt bērniem attīstošas rotaļlietas. Šo "hobiju" Sidnija aizsāka Covid-19 pandēmijas laikā, kad karantīnas ierobežojumu dēļ pastāvīgi bija jāatrodas mājās, iepriecinājusi ne tikai savus bērnus, bet arī kaimiņu bērnus, un ar saviem veikumiem dalījusies vietnē "Instagram" savā profilā. Sidnija rada sadzīves priekšmetu un tehnikas replikas no kartona – izteikti detalizētas un tādas, ar kurām bērniem būtu interesanti spēlēties. Veļasmašīna, trauku mazgājamā mašīna, fotokamera, portatīvais dators, detektīva komplekts un daudz citu lietu – to visu Sidnija radījusi no materiāliem, kas citādi nonāktu atkritumos.

"Man vienmēr paticis radīt un taisīt dažādas lietas. Ideja par rotaļlietu izgatavošanu no kartona atnāca tad, kad vēlējos savai meitai iemācīt, kā droši izmantot dažādas palīgierīces mūsu mājās," vietnei "Bored Panda" pastāstījusi pati Sidnija. Sieviete sapratusi, ka bērniem nereti patīk rotaļāties ar šķietami visgarlaicīgākajiem priekšmetiem, kas ir pavisam ikdienišķi. Un tas arī iedvesmojis – Sidnija radījusi kartona plašu atskaņotāju, iedvesmojoties no vīra reālā plašu atskaņotāja. Tieši darinājumi no kartona ļaujot saprast, vai bērnam šāda veida rotaļlieta vispār interesē. Un ja tā ir, tad rotaļāšanās kļūst divtik īpaša, jo kartona meistardarbu radījusi mamma.

"Tiklīdz es izlemju, kādu priekšmetu vēlos gatavot, izlemju, kādas trīs vai četras īpašības vēlos iekļaut, lai viss "darbotos", piemēram, atvērtos durtiņas, plauktiņš izvirzītos, būtu svira vai slēdzis," par radošo procesu stāsta Sidnija. Tālāk Sidnija uz kartona uzzīmē vienkāršas formas, kuras pēc tam izgriež. Saviem projektiem viņa izmanto lietotas kartona kastes, tualetes papīra rullīšus, burbuļplēvi un citus materiālus. Turklāt radošajā procesā palīdz arī Sidnijas meitiņa, kas abām ļauj kopā izpausties. Lūk, daži no Sidnijas darbiem iedvesmai!

