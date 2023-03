'Naudas duelis': Betu Beidz un Roju Rodžeru kārdinoši darba sludinājumi nevilina

Budžeta plānošana, uzkrājumu veidošana, ieguldīšana – šie ir tikai daži no finanšu jautājumiem, kas dažādos veidos iezogas mūsu ikdienā. Lai vairotu finanšu pratību un izglītotu finanšu jomā, "Swedbank" Finanšu institūts uzsāk otro sezonu spēlē "Naudas duelis". Spēles septiņās video epizodēs eksperti izaicinās 14 Latvijā zināmas personības demonstrēt savu erudīciju dažādās finanšu tēmās.

Vai būt jaunam nozīmē arī lielāku brīvību naudas lietās? Tā teikt, "mūžam jauns un mūžam bagāts" vai "kamēr jauns, dzīvo uz pilnu banku"? Vai tomēr otrādi – sakārtotākas un veiksmīgākas finanses ir tiem, kuri naudas lietas apgūst pēc iespējas ātrāk? Un kā jaunības maksimālismā neiekrist vieglas peļņas tīklos un neuzķerties uz kārdinošiem darba sludinājumiem? Spēles pirmajā epizodē uz šiem un citiem jautājumiem pareizās atbildes meklēs un savās zināšanās dalās TV raidījumu vadītāja, digitālā satura veidotāja Beta Beidz un satura veidotājs Rojs Rodžers.

Jauni un bagāti – vai vismaz ceļā uz to



Turpinājumā vairāki "Swedbank" Finanšu institūta ekspertu ieteikumi jauniešiem, kā sakārtot savas finanses, veidojot gudrus uzkrājumus, un veidot noturīgu labklājību.

Plāno savu budžetu jau laikus – pat ja tā ir tikai kabatas nauda!

Neatkarīgi no tā, vai jau pelni pats, vai arī tavu kabatas naudu nodrošina vecāki, ir svarīgi neiztērēt vairāk par savām iespējām un katra mēneša sākumā izveidot sarakstu ar būtiskākajiem tēriņiem. Diemžēl realitātē īstermiņa kārdinājumi var ņemt virsroku un iecirst kārtīgu robu ne tikai tavā, bet arī vecāku budžetā. Ja tomēr kaut ko ļoti vēlies, atceries, ka visizdevīgāk aizņemties ir pašam no sevis – ātri, ērti, lēti, bez riska sabojāt attiecības vai justies vainīgam. Tāpēc ir svarīgi veidot uzkrājumus. Un, nē, plānot savas finanses galvā nav pareizi – pieraksti visu uz papīra vai liec lietā tehnoloģijas!

20 gadu vecums ir labākais laiks, kad sākt veidot uzkrājumus nākotnei

Ne velti saka, ka 20 gadu vecums ir vislabākais laiks dzīvē, jo tajā notiek ļoti svarīgas lietas – pirmie studiju gadi, pirmā darba pieredze, pārvākšanās, ģimenes dibināšana vai citi neaizmirstami brīži, kas paliek atmiņā uz mūžu. Tas ir arī vislabākais laiks, kad sākt izvirzīt finansiālos mērķus un veidot uzkrājumus, jo, sākot to pēc iespējas agrāk, var uzkrāt vairāk. Var sākt ar maziem soļiem, kas tomēr būs labs pamats nākotnes labklājības veidošanai. Ja atliksi tikai to naudu, kas palikusi pāri mēneša beigās, visticamāk, necik daudz neiekrāsi, tāpēc labāk noteiktu summu nolikt malā jau mēneša sākumā.

Par pensiju jāsāk domāt agrāk nekā 30 gadu vecumā

Jāņem vērā, ka Latvijā iedzīvotājiem pēc 65 gadiem ir viens no visaugstākajiem nabadzības riskiem, turklāt vidējais mūža ilgums arvien pieaug. Katram pašam savlaicīgi jāparūpējas, lai dzīves kvalitāte saglabātos gana augsta arī vecumdienās. Bieži vien cilvēki par uzkrājumiem pensijai sāk domāt tikai ap 40–45 gadu vecumu. Lai arī ik gadu pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri sāk veidot uzkrājumu vecumdienām, tas notiek pārāk vēlu. Dati par privāto pensiju fondu jauno dalībnieku skaitu rāda, ka 52 procenti dalību pensiju plānos uzsāk pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas. Taču laikam uzkrājumu veidošanā ir izšķiroša nozīme: jo ātrāk sāksi krāt, jo vairāk uzkrāsi. Tā kā arī ikdienā vajadzību netrūkst, reālistisks mērķis ir atlicināt kaut vai nelielu summu, piemēram, 20−30 eiro mēnesī. Šāda iemaksa 20−30 gadu vecumā var dot iespēju ilgākā laikā izveidot būtisku uzkrājumu, savukārt 40−50 gadu vecajiem, lai sasniegtu to pašu mērķi, iemaksām būtu jābūt pat vairākas reizes lielākām.

Kas lēni nāk, tas labi nāk

Skaidrs, ka mums visiem gribas ātri tikt pie labas dzīves – sevišķi jaunībā, kamēr vēl nav lielas dzīves pieredzes un atziņa, ka patiešām vērtīgu lietu vārdā nākas papūlēties, īsti nav nostiprinājusies. Kārdinājumu ir daudz, un lielākoties tam visam vajag naudu. Te nu ir vērts atcerēties – lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Tādi darba sludinājumi kā, piemēram, "Vajadzīgs finanšu starpnieks, nav nepieciešama pieredze un zināšanas, tikai bankas konts un karte. Ātri un vienkārši, iespēja labi nopelnīt" varbūt arī izklausās kārdinoši, bet vienlaikus tiem vajadzētu ieskandināt visus iespējamos trauksmes zvanus tavā galvā. Lai nopelnītu naudu, ir jāstrādā – tas ir tieši tik vienkārši. Neviens tev nemaksās tāpat vien, tāpēc nevajag uzķerties uz lētiem solījumiem, kas draud ne tikai ar tavu līdzekļu zaudēšanu, bet arī ar iepīšanos krāpnieciskās shēmās un nepatikšanām likuma priekšā. Runājot par darbu, svarīgi atcerēties arī to, ka tavā ziņā ir neļaut darba devējam tev maksāt algu aploksnē, jo lielākais zaudētājs būsi tu – nenomaksātie nodokļi nozīmē arī attiecīgi mazāku nodrošinājumu slimības vai darbnespējas gadījumā, sasniedzot pensijas vecumu utt.

