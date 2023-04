'Naudas duelis': Kristas Zvirgzdiņas un Māras Slejas zaļās izvēles

Ilgtspēja un zaļās izvēles – tas ir viss, ko darām, lai mazinātu klimata pārmaiņas, uzturētu dabas daudzveidību un palīdzētu sabiedrībai līdzsvaroti attīstīties. Turklāt ilgtspējīgu paradumu ieviešana ikdienā ilgtermiņā ietaupa ne mazums līdzekļu, bet pat nedaudz "zaļāks" dzīvesveids var palīdzēt aizsargāt dabas resursus, samazināt kaitējumu cilvēku veselībai un videi un ietaupīt naudu.

Cik zaļi dzīvot izdodas modelei, divu bērnu mammai un TV raidījumu vadītājai Mārai Slejai un vizāžistei, vizuālā tēla stilistei un TV raidījuma “Superbingo” vadītājai Kristai Zvirgzdiņai? Un kādas attiecības Mārai ir ar trauku mazgājamo mašīnu, bet Kristai – ar saules paneļiem? To uzzināsi, noskatoties “Swedbank” Finanšu institūts spēles “Naudas duelis” piekto epizodi, kurā runāsim par zaļajām izvēlēm.

Zaļās izvēles – ietaupījums ilgtermiņā



Ilgtspēja – tas ir viss, ko darām, lai mazinātu klimata pārmaiņas, uzturētu dabas daudzveidību un palīdzētu sabiedrībai līdzsvaroti attīstīties. Ilgtspējīgu paradumu ieviešana ikdienā ilgtermiņā ietaupa ne mazums līdzekļu. "Swedbank" Finanšu institūta eksperti uzsver – pat nedaudz “zaļāks” dzīvesveids var palīdzēt aizsargāt dabas resursus, samazināt kaitējumu cilvēku veselībai un videi un ietaupīt naudu.

Ilgtspējīgu paradumu pamatā ir princips tērēt mazāk un pārdomāti, visus savus pirkumus un paradumus vērtējot no kvalitātes un ilgtermiņa aspekta. Ilgtspējīga izvēle var nozīmēt lielākus tēriņus šodien, taču ilgtermiņā efekts ir gluži pretējs. Piemēram, energoefektīva prece iegādes brīdī var maksāt dārgāk, taču tās izmaksas visā kalpošanas periodā ir mazākas un lietošana – videi draudzīgāka. Turklāt papildus ietaupījumam ģimenes budžetā jāņem vērā arī šādu ierīču pievienotā vērtība. Piemēram, energoefektīva trauku mazgājamā mašīna var palīdzēt ietaupīt vairāk resursu nekā roku darbs: ja traukus mazgā katru dienu, trauku mašīna pretstatā 10 minūtes ilgai mazgāšanai ar rokām ļauj ietaupīt 400 litru ūdens nedēļā jeb 21 000 litru ūdens gadā.

“Zaļās” izvēles tikai izklausās sarežģīti!

Tas ir veids, kā, tikai nedaudz mainot savus ikdienas paradumus, veidot papildu naudas uzkrājumus. Sadzīves atkritumu izvešana izmaksā mazāk, ja atkritumi tiek šķiroti. Naudu uz vienreizlietojamo trauku rēķina vari ietaupīt, uz veikalu pusdienlaikā dodoties ar savu ēdiena trauciņu. Populāru zīmolu apģērbus lietoto apģērbu veikalā var iegādāties pat par desmitreiz zemāku cenu nekā zīmola veikalā. “Zaļais” dzīvesveids ir izvēle, taču tas nebūt nav tik sarežģīti, kā varētu šķist. Sāc ar mazumiņu: samazini dušā pavadīto laiku; aizver ūdens krānu, kamēr tīri zobus; atvieno no elektrības ierīces, kuras nelieto; iepērcies, izmantojot atkārtoti lietojamus maisiņus.

Zaļais dzīvesveids – vienmēr modē!

Ātrā mode un plašā internetveikalu darbība ir padarījusi apģērbus, apavus un aksesuārus tik pieejamus, ka tā vien vilina pirkt vēl un vēl, un vēl. Tomēr tas nozīmē arī tūkstošiem ķīmisko vielu, milzīgu ūdens un citu dabas resursu patēriņu, kas vajadzīgs visu šo labumu ražošanai, un neaptverami daudz sintētiskās šķiedras, kas, nonākot vidē, sadalās tikai 200 gadu laikā. Kā turēties pretī aicinājumam pirkt aizvien jaunas lietas? Izmēģini trīs vienkāršus ieteikumus. Pirmkārt, neķer pirmo, kas pagadās! Pirms kaut ko pirkt, ļauj sev vaļu, uzlaiko drēbes un iztēlojies, ka tev tās jau pieder. Vai tiešām sajūta ir tik laba? Ja savu garderobi bez šī apģērba gabala nevari iztēloties, pārbaudi, vai ko līdzīgu nepiedāvā citi veikali – varbūt atradīsi vēl interesantāku modeli vai labāku cenu. Otrkārt, neļauj sevi apžilbināt modes krāsām un fasoniem. Zini skaidri, kas tev piestāv, un to arī valkā! Treškārt, padomā, vai tavā skapī jau nav kaut kas ļoti līdzīgs un vai tev būs, ar ko valkāt tieši šo apģērba gabalu. Ja pilna tēla nokomplektēšanai vajag arī jaunus apavus, somu un vēl mēteli, iespējams, investīcijas nav to vērtas.

Energoefektīvs mājoklis (un elektroauto) palīdz ietaupīt

Energoefektīvu mājokli raksturo pārdomāta elektroenerģijas un siltumenerģijas lietošana, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu. Ne visu mēs varam ietekmēt, taču dažas izvēles ir vērts kārtīgi apsvērt. Piemēram, saules paneļu uzstādīšanu. Viens no biežākajiem argumentiem pret šo risinājumu ir tas, ka Latvijā saule spīd pārāk reti. Taču elektroenerģijas ražošanai pietiek ar dienas gaismu, līdz ar to saules paneļi elektroenerģiju ražo ne vien saulainā, bet arī mākoņainā laikā. Latvijā saules paneļi darbojas tikpat efektīvi kā Vācijā, jo saule spīd teju tikpat bieži – 850–1200 stundu gadā, tikai mums ir vājākas tradīcijas šajā jomā. Saules paneļu uzstādīšana privātmājā ļauj saražot gan mājsaimniecības patēriņam, gan elektroauto uzlādei nepieciešamo enerģiju, būtiski saīsinot saules paneļu (un arī elektroauto) atmaksāšanās laiku. Turklāt, darbinot auto ar elektrību degvielas vietā, tev tiks arī citi labumi, piemēram, samazināts ceļu nodoklis, bezmaksas autostāvvietas Rīgā un zemākas auto ekspluatācijas izmaksas.

Piedāvājums seko pieprasījumam, kuru veido tu

Pieprasījums rada piedāvājumu. Iegādājoties pārtiku, mājsaimniecības preces, elektroierīces un apģērbu, mēs katrs varam izdarīt videi iespējami draudzīgāko izvēli un parādīt ražotājiem, ka cilvēku paradumi mainās un rodas pieprasījums pēc ilgtspējīgām precēm. Mūsdienās uzņēmējiem ir svarīgi īstenot ilgtspējas mērķus ne tikai tāpēc, ka tas ir pašsaprotams ceļš, kā veidot labāku planētas nākotni, bet arī tādēļ, ka tas ir svarīgi klientiem. Produktu ilgtspēja, to ražošanas un piegādes veids var izrādīties noteicošais faktors, kāpēc klients izvēlas tieši to, nevis citu ražotāju. Jo vairāk cilvēku ikdienā izvēlēsies ilgtspējīgas preces un pakalpojumus, jo plašāks un līdz ar to pieejamāks būs to klāsts.

